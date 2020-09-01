Надоело делать это на ощупь.

На Дастере и других моделях, построенных на платформе B0, неудобно менять салонный фильтр. Его приходится одной рукой сжимать и устанавливать почти на ощупь.

Придумал, как упростить эту операцию: сжимаю фильтр ниткой посередине, и он легко входит на место. После этого нитку разрезаю и вытаскиваю.

В. Брыксин, г. Ефремов

Приз автору совета — чайник автомобильный 12 В AIRLINE.

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Как изготовить салонный фильтр своими руками, рассказано и показано тут.

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Фото: В. Брыксин