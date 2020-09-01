Легкая замена фильтра с помощью... нитки — лайфхак — журнал За рулем

Легкая замена фильтра с помощью... нитки — лайфхак

Надоело делать это на ощупь.

На Дастере и других моделях, построенных на платформе B0, неудобно менять салонный фильтр. Его приходится одной рукой сжимать и устанавливать почти на ощупь.

Придумал, как упростить эту операцию: сжимаю фильтр ниткой посередине, и он легко входит на место. После этого нитку разрезаю и вытаскиваю.

В. Брыксин, г. Ефремов


Приз автору совета — чайник автомобильный 12 В AIRLINE.

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Фото: В. Брыксин

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