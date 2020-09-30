Нужен только рекомендованный автопроизводителем — цвет жидкости не имеет значения.

Вопрос с форума «За рулем»:

— Вы неоднократно писали, что окраску антифризу придает его краситель, а вовсе не химический состав. Однако на СТО часто рекомендуют доливать именно «красный в красный». Так чем руководствоваться при покупке антифриза?

— Цвет охлаждающей жидкости не указывает на ее состав. Никакими стандартами выбор цвета не оговаривается, а потому каждый автопроизводитель может заказывать химикам любую окраску для своей жидкости — что они и делают. И получается, что жидкости, сделанные на разной основе, оказываются одного цвета.

Неудивительно, что производители автомобилей для замены и даже для долива антифриза настоятельно рекомендуют обращаться к официальным дилерам — отвечать за других они не хотят.

Чтобы гарантированно не испортить мотор при самостоятельном обслуживании, нужно заливать только рекомендованную жидкость, одобренную заводом.

Отдельно отмечу, что если речь идет о незначительном снижении уровня охлаждающей жидкости, то все автопроизводители разрешают доливать дистиллированную воду.

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