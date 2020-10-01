Сохранит ли спортивный автомобиль свои повадки, выяснил эксперт «За рулем».

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Газобаллонное оборудование ставят в автомобили, чтобы сэкономить на топливе. Это реально, если ежегодно проезжать не один десяток тысяч километров. Однако связываться с газом отваживаются немногие частники, ведь с учетом того, что затраты на обслуживание машины вырастут, экономия может оказаться нулевой. Тем удивительнее, что перейти на газ решил владелец Subaru WRX STI — спорткара стоимостью более 4 млн рублей.

Отметим, что Субару получил не обычный комплект ГБО, а безредукторный от фирмы Vialle. Главной особенностью этой системы стало то, что газ подается в двигатель в жидком виде. Благодаря этому запускать мотор можно прямо на газе, а мощность остается практически неизменной.

С ГБО спорткар стал экономичнее (он потребляет 14 литров пропана в смешанном режиме на 100 км), потеряв в динамике всего полсекунды. В остальном характер WRX STI не изменился, если не считать одного нюанса. Холостые обороты при работе на газовом топливе постоянно плавают, а при включении помпы кондиционера, если этот момент совпадет с началом движения, двигатель из-за недостатка оборотов может и заглохнуть.

Учитывая, что начало движения на этом спорткаре и без того имеет ряд особенностей (из-за чего ездить на нем по пробкам очень сложно и некомфортно), дополнительное неудобство кажется существенным.

Подробнее об особенностях газового спорткара и о выводах испытавшего его эксперта читайте в октябрьском номере журнала «За рулем» (уже в продаже).



