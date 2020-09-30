Названы лучшие автомобили года

Эти автомобили выбрали вы. Голосование проходило в рамках самой престижной автомобильной премии России — Гран-при «За рулем».

В конкурсе участвовали только новинки российского рынка или модели, претерпевшие глубокую модернизацию, то есть рестайлинг, близкий к новому поколению. В 2019 году в России дебютировали 47 моделей, которые мы поделили на 11 классов.

Напомним этих «классовых» счастливчиков, которых читательское жюри выбирало по трем критериям — техника, дизайн и практичность.

Малый и компактный классы

В категории «Малый и компактный классы» на вершине пьедестала расположился Kia ProCeed. Он чудесным образом преобразился из хэтчбека в универсал и в сумме набрал 50 216 баллов . И хотя конкурировавшая с ним Мазда 3 по дизайну превзошла его более чем на 10 тыс. очков, а Toyota Corolla приблизительно на столько же — по уровню оснащения, практичность ПроСида вне конкуренции — читатели оценили ее по достоинству.

Малый и компактный классы премиум

В категории «Малый и компактный классы премиум» голосовавшие остановили свой выбор на BMW 2-й серии Gran Coupe, по сумме баллов он в два раза превзошел ближайшего конкурента Mercedes-Benz A-класса — 45 440 против 22 086. Хотя в категории практичности Mercedes-Benz В-класса явно оказался сильнее.

Средний и бизнес-класс

В «Среднем и бизнес-классе» победил самый практичный из представленных автомобилей — Volvo S60. Этот седан самобытен, не отступает от скандинавских принципов и уверен в себе. Поэтому его результат — 38 838 баллов .

Компактные кроссоверы и внедорожники

Среди «Компактных кроссоверов и внедорожников» выиграл Kia Soul, набравший в общем зачете 55 824 балла . Особенно его позиции оказались сильны в дизайне — по этому показателю он в несколько раз обошел конкурентов.

Среднеразмерные моноприводные кроссоверы

В классе «Среднеразмерных моноприводных кроссоверов» сражались сразу шесть автомобилей: пять «китайцев» и один «француз», впрочем, именно ему и досталась победа. Причем в этом случае читатели оказались единодушны, предпочтения кроссоверу Citroen C5 Aircross отдали как по технике, так и по дизайну и практичности. Фаворит оказался безоговорочным — 65 857 баллов.





Полноприводные среднеразмерные кроссоверы

Такой же полной победы по всем фронтам достигла Toyota RAV4, набравшая 72 245 баллов только уже в классе «Полноприводных среднеразмерных кроссоверов». А мы со своей стороны отметим, что со сменой поколений характер кроссовера изменился — чуть больше, чем полностью.



Среднеразмерные премиальные кроссоверы

В категории «Среднеразмерных премиальных кроссоверов и внедорожников» победил семейный универсал повышенной проходимости Volvo V60 Cross Country ( 51 194 балла) , которого лишь по дизайну немного обошел Lexus UX, но на сумме баллов это существенно не сказалось. Автомобиль прекрасно смотрится в городе, а за счет полного привода, солидных габаритов и увеличенного дорожного просвета прекрасно подходит для путешествий и преодолению бездорожья.

Большие кроссоверы и внедорожники

Среди «Больших кроссоверов и внедорожников» победу одержал Mercedes—Benz GLS, набравший 34 784 балла . Наиболее сильны его позиции в категории практичности. Автомобиль большой, роскошный, мощный и с невероятно просторным салоном.

Спортивные легковые автомобили

Audi RS 7 Sportback выиграл в классе «Спортивных легковых автомобилей». Любопытно, что конкуренты обошли эту модель по всем параметрам, но по сумме баллов «эрэска» стала первой, забрав свои заслуженные 33 136 очков. Что ж, тут все по-честному!

Спортивные кроссоверы

Среди «Спортивных кроссоверов» на первую позицию вышел Velar в версии SVAutobiography. Особо читатели отметили его дизайн, и не случайно — напомним, два года назад Velar удостоился титула World Car Design of the Year. У нас он набрал 53 615 баллов.







Коммерческие

В категории «Коммерческие» микроавтобус Toyota Hiace легко обошел единственного конкурента. Хотя по большому счету достойных соперников на российском рынке у него нет — 106 334 балла.







Таков выбор читателей, а «За рулем» отметит и своих фаворитов по нескольким редакционным номинациям. Среди них: «Лидер продаж», «Лучшая динамика продаж», «За вклад в Россию», «За верность традициям» и т.д. В этой части остается некоторая интрига, подробности мы расскажем завтра, когда состоится церемония вручения наград представителям автомобильных компаний.

Участников голосования мы тоже не забыли, среди них были разыграны три автомобиля. Универсал Lada Vesta SW достался Роману Соболеву из Юрги Кемеровской области, седан Lada Vesta Cross уехал в уральский Златоуст к Михаилу Синельникову, а кроссовый универсал Lada Vesta SW Cross получила многодетная мама Ирина Веденёва из Павловска.

Фото: фирмы производители, «За рулем»