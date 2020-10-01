Проверено «За рулем»: бокс в камуфляже

Популярный бокс Магнум 390 теперь можно купить с тисненой «под карбон» внешней поверхностью и окраской «темно-зеленый/черный камуфляж».

Объем бокса — 390 л, габаритные размеры — 1850×840×420 мм. Собственная масса всего 12 кг, а вместить он может до 70 кг благодаря усиленному днищу.

Бокс устанавливается на поперечины и быстро крепится захватами типа «краб». Открывается в обе стороны, что удобно для погрузки и разгрузки. Такой бокс заинтересует любителей охоты и рыбалки, а если приобрести его в интернет-магазине «За рулем», то в комплекте будет и чехол для хранения.

Резиновый, ворсовый или «памперс»... — выбираем правильный коврик.

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Фото: фирмы-производители