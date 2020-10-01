Новый Land Rover Defender: первый тест в России

Мы сравнили его со старым «сто десятым» Дефом на жестком тест-драйве на отечественном полигоне Jaguar Land Rover Experience и убедились: рама больше не нужна.

С рамой же лучше?

Рамный внедорожник — вещь особенная и заслуживает уважения. Даже 30‑летняя машина может быть работоспособной, что нам не раз доказывали УАЗ, Ленд Крузеры всех мастей, Паджеро и, конечно же, Дефендер.

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Но если рама у Дефендера была практически вечной, то про кузов этого не скажешь. В местах контакта алюминиевых панелей со стальными деталями происходит интенсивный процесс окисления (это знают и владельцы других Ленд Роверов): алюминий рассыпается в белую труху.

Однако если жива рама, жив и автомобиль: можно переклепать кузов, заменить мосты и даже мотор с коробкой. А уж на суровом бездорожье за раму можно дернуть, за нее можно поддомкратить, и даже серьезный перегруз ей не страшен. Короче, для жестких экспедиций и просто для тяжелой жизни рамный внедорожник подходит как нельзя лучше.

Ну и что, что без рамы?

Новый Defender — без рамы, и подвеска полностью независимая. Как дергать? Как домкратить? Как шаманить кузов? Как теперь жить, черт возьми?! Хотя если отбросить стенания и трезво посмотреть на вещи, окажется, что в наше время рама мало кому нужна. Заядлых «экспедиторов» — единицы, на них рынок не сделаешь.

Среди тех, кому по карману новый Дефендер, всё меньше желающих латать кузов и перебирать по несколько раз мотор. Люди хотят беспроблемно ездить и лет через шесть-семь взять новую машину. А гаражным мастерам, готовым сутками лежать под автомобилем, и прежний Деф был не очень-то по карману, даже бэушный.

На волне всеобщей гламуризации автомобилей Дефендер вынесло туда, где его, казалось бы, не ждали. На мой взгляд, он станет очевидным выбором для тех, кто не знает, на что поменять свой старый Discovery IV. Ведь «пятый» Диско ушел в жесткий премиум, Range Rover еще дороже, а мелкий Discovery Sport сделан из другого теста. Не за Тойотой же идти. А тут — Дефендер. Угловатый, брутальный, хорошо оснащенный. И дешевле, чем Дискавери. Так почему нет?

Платформа D7x значительно усилена в сравнении со стандартной D7u. В пороги встро­ены дополнительные лонжероны, есть мощные поперечные усилители. Стойки задних дверей и стойки крыши образуют прочную клетку. Жесткость кузова на кручение достигла 29 000 Н·м/град.

Талантливый наследник!

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Я один из немногих, кто уже поездил на новом Дефендере, причем в жестких условиях: по грунтовкам и бездорожью Намибии. Постоянный полный привод с железным дифференциалом в раздатке и понижающей передачей. Блокировки центра и заднего межколесного дифференциала. В помощь система Terrain Response 2 с обширным меню режимов движения. Плюс ассистенты спуска и подъема, система преодоления брода и возможность задирать клиренс до 300 мм. Я на нем пробирался туда, куда не каждый рамник проедет. Поэтому лакированное бездорожье московского полигона Jaguar Land Rover Experience мне было интересно лишь потому, что некоторое время назад я здесь же ездил на старом «сто десятом» Дефе. Могу ­сравнить.

Так вот, новый пятидверный Defender легко идет там, где пробирался старый. Уверенно преодолевает 45‑градусный подъем на второй передаче, непринужденно журча 240‑сильным дизелем. Есть еще 200‑сильный дизель и 3-литровая рядная бензиновая «шестерка» мощностью 400 л.с. Коробка без вариантов — 8-ступенчатый автомат.

Салон колоритен. Дверные карты щеголяют болтами «торкс». Передняя панель — одна ­большая полка. Виртуальные приборы — опция.

Так же непринужденно Defender съезжает вниз. Ассистент спуска позволяет убрать ноги с педалей. Система сама определяет конец спуска и еще сильнее притормаживает автомобиль, чтобы он не стукнулся бампером. В этом, кстати, большой плюс лабораторных условий полигона: в дикой Африке обращать внимание на такие мелочи было некогда — там выжить бы! Оторвал бампер — есть хомуты и скотч. Вырвал рычаг подвески — прикручиваешь вместо него отпиленный кусок хайджека.

Система Wade Sensing распознает глубину брода и предупреждает, если она больше ­разрешенного.

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В стандартном виде, без шноркеля, Defender преодолевает 900-миллиметровый брод. Система Wade Sensing подобно эхолоту «мониторит» не только текущую глубину, но и предстоящую. Очень удобно! Я проехал глубокий брод, будучи уверенным, что мотор не хлебнет воды.

А теперь — два бетонных склона в виде раскрытой книги. Это безобразие надо преодолеть по диагонали. Несмотря на приличную артикуляцию подвески (500 мм), два колеса по диагонали повисают в воздухе. Но Defender продолжает движение благодаря электронике.

Багажник вмешает 646 литров в пятиместной версии и почти два с половиной кубометра при сложенном втором ряде. На нашем рынке будет доступно три конфигурации салона: 5 мест (2+3), 7 мест (2+3+2) и 6 мест (3+3).

Очень быстро мне наскучила езда по препятствиям московского полигона. Искусственные преграды — ничто в сравнении с тем, через что мы с Дэфом прошли в Африке. И вдруг меня осенило: я же не ездил по асфальту!

А как на быстром треке?

Выключаю понижающую передачу, распускаю дифференциалы — и на быстрый трек, где обычно гоняют Ягуары. Ровные дороги старый Defender с его валкой подвеской и пустым рулем не любил. Новый Defender тоже валится на бок, а система стабилизации словно злая мачеха, но появилось проворство и бодрость духа: едешь уверенно и радуешься, что с исчезновением рамы улетучился и эффект двойной подвески.

Клиренс — 210 мм, а в верхнем положении пневмоподвески он увеличивается на 75 мм. Артикуляция подвески — 500 мм.

Плата за идеал

Пятидверная машина из первой товарной партии, на которой я поездил, с кожаным салоном, пневмоподвеской и мультимедийкой Meridian тянет на 4,5 миллиона. Дорого! Хотя дешевле пятого Диско и Prado. Чуть позже приедут колоритная трехдверка с индексом 90 и цельнометаллический 130‑й. Первая партия из двух сотен машин уже распродана — прежнему Дефу такие объемы и не снились.

Что до рамы, то у Нивы, например, её тоже нет. И что-то я не слышал, чтобы Ладу за это ругали.

Идеальный для России внедорожник Нам бы подешевле!

Land Rover Defender 110 D240 P400 Длина / ширина / высота / база 5018 / 2105 / 1967 / 3022 мм Объем багажника 646 / 2380 л Снаряженная масса 2323 кг 2343 кг Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 177 кВт/240 л.с. при 4000 об/мин; 430 Н·м при 1400 об/мин бензиновый, Р6, 24 клапана, 2996 см³; 294 кВт/400 л.с. при 5500 об/мин; 500 Н·м при 2000–5000 об/мин Максимальная скорость 188 км/ч 191 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 90 л АИ-95 / 90 л Расход топлива: смешанный цикл 7,6 л / 100 км 9,6 л / 100 км Трансмиссия полный привод; А8

Автомобильные 3D-коврики, не нарушая интерьера, помогут сохранить чистоту и порядок в салоне.

Фото: Александр Виноградов и Land Rover

Новый Land Rover Defender: первый тест в России Мы сравнили его со старым «сто десятым» Дефом на жестком тест-драйве на отечественном полигоне Jaguar Land Rover Experience и убедились: рама больше не нужна. Новый Land Rover Defender: первый тест в России



