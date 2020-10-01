Опыт над спорткаром: перевели Subaru WRX STI на газ

Так... на бензине сэкономили. Но наверняка потеряли в разгоне, подумает почти каждый. Мы проверили!

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Рецепт счастья для человека с бензином в крови: берем триста «оппозитных» коней, замешиваем их тугой шестиступенчатой механикой, раздаем тягу по четырем колесам, меняя степень блокировки центрального дифференциала. И ищем хорошую грунтовую трассу — Subaru WRX STI ждет!

Но в наших руках не обычная «стиха», а битопливная! Можно ли, не снижая удовольствия от езды на такой машине, вдвое сэкономить на топливе, заправляя ее пропаном?

SUBARU WRX STI. Цена в России от 4 279 900 ₽

Жидкая фаза

Многим это покажется странным: покупать дорогую машину и не иметь денег на бензин? И не накроется ли медным тазом высокофорсированный двигатель, если его «топить газом»? С первым вопросом более-менее понятно: экономить хотят все. А со вторым давайте разбираться.

Открываю капот и разглядываю газовую магистраль. А где газовый редуктор? Его и нет! На STI поставили комплект ГБО голландской фирмы Vialle. Тут пропан подается в цилиндры не в газообразном состоянии (для чего и нужен редуктор), а в жидком. В баллоне стоит дополнительный насос, который сохраняет газовое топливо в жидкой фазе. Ему приходится нагнетать давление в 7 бар плюс к уже имеющимся 10 бар в самом баллоне. Что это дает?

Во‑первых, не нужно колдовать над программой управления — топливо подается в виде жидкости. Достаточно скорректировать работу двигателя с учетом разной плотности бензина и пропана. Во‑вторых, нет редуктора. Значит можно запускать двигатель сразу на газе (редуктору нужно время для нагрева, поэтому мотор с традиционным ГБО пускается на бензине).

У классической схемы ГБО есть еще одна проблема — на газе двигатель не может работать на высоких (более 4000–4500) оборотах и с высокой (больше 250 л.с.) мощностью. Приходится ставить дополнительный редуктор, что усложняет конструкцию и не добавляет ей надежности. А с безредукторной схемой таких проблем нет.

Чтобы обеспечить немалые запросы оппозитного мотора, на каждый цилиндр приходится по две газовые форсунки. Чтобы сохранять жидкую фазу пропана, обеспечена его циркуляция по газовой магистрали под высоким давлением.

Давим на газ

На пропане двигатель работает ощутимо жестче, чем на бензине. Заметных провалов при наборе скорости нет, но со стартом сложно. Обороты сильно плавают на холостых, особенно при подключении компрессора кондиционера. Если этот момент совпадет с началом движения, велик шанс заглохнуть — обороты проваливаются слишком сильно.

Вообще городской ритм, особенно с пробками, — это совершенно не про STI. И неважно, на бензине едешь или на газе. В повседневной жизни она высосет все соки и регулярно будет трепать нервы. Тяжелая педаль сцепления, необходимость подгазовок при старте и дубовая подвеска.

Как в старые добрые времена — за рулем приходится работать.

Классический дизайн салона не вызывает отторжения. Раздражает разве что жутко бликующий экран мультимедийки.

Сегодня подобные «вкусности» редко где встретишь: указатель давления наддува, ускорения и регулятор степени блокировки межосевого дифференциала.

И большой привет от владельцев АЗС. В смешанном режиме Subaru охотно поглощает почти 13 литров «золотого» 98‑го. С газом еще хуже — 14 литров. В городе, понятное дело, ощутимо больше. Благо литр пропана стоит меньше 24 рублей. Эх, а десять лет назад столько просили за литр «девяносто пятого»!

Но вот — открытый простор. Асфальт или грунтовка — неважно! STI напоминает неуклюжего пингвина, наконец добравшегося до воды. Тяжелая походка перерастает в грациозный танец. Повороты Subaru режет, как горячий нож сливочное масло. Никаких лишних движений — как повернул руль, так она и едет, и ни за что не отпустит поворот.

Ураганная динамика не теряется даже на пропане. В спринте до 100 км/ч «газ» проигрывает лишь полсекунды. В эластичности же потерь и вовсе нет. На обоих видах топлива STI уверенно набирает скорость, наводя шороху по мере продвижения к «моментным» оборотам.

Блок управления занял весь перчаточный ящик. Переключатель с бензина на газ стандартный. Запас пропана отображают несколько светодиодов, уровень точности — «на глаз».

Поездил. Перед тем, как вернуть машину хозяину, закачал полный 40‑литровый газовый бак, которого должно хватить на полтысячи километров.

Зачем?

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Главред журнала «За рулем» уверен, что даже покупатели очень дорогих машин не прочь сэкономить. А экономия на топливе — двойная! Я же никак не возьму в толк: кто готов влезать в топливную систему, покупая WRX STI за 4,3 миллиона рублей? Конечно, газовая установка без редуктора с жидкой подачей пропана интересна. И многих недостатков классических схем эта ГБО лишена. Но если классический комплект ГБО обойдется в 30–40 тысяч, то система Vialle — вдвое дороже.

И как газ отразится на надежности мотора? Вот бы такую машину на пару лет под пробег 100 тысяч километров — я ответил бы и на этот вопрос. Но пока желающих экспериментировать нет.

Экономия практически без потери мощности Безредукторное ГБО вдвое дороже обычного

Результаты замеров АИ‑98 Пропан Разгон 0–100 км/ч, с 6,12 6,67 Разгон 60–100 км/ч (IV передача), с 5,81 5,89 Разгон 80–120 км/ч (IV передача), с 4,70 4,88 Расход топлива, л/100 км 12,8 13,9

SUBARU WRX STI

Длина/ширина/высота/база 4595/1795/1475/2650 мм

4595/1795/1475/2650 мм Снаряженная масса 1645 кг

1645 кг Двигатель бензиновый, Оп4, 16 клапанов, 2457 см³; 221 кВт/300 л.с. при 6000 об/мин; 407 Н·м при 4000 об/мин

бензиновый, Оп4, 16 клапанов, 2457 см³; 221 кВт/300 л.с. при 6000 об/мин; 407 Н·м при 4000 об/мин Максимальная скорость 250 км/ч

250 км/ч Разгон 0–100 км/ч 5,2 с

5,2 с Топливо/запас топлива АИ-98/60 л

АИ-98/60 л Трансмиссия полный привод; М6

Опыт над спорткаром: перевели Subaru WRX STI на газ Так... на бензине сэкономили. Но наверняка потеряли в разгоне, подумает почти каждый. Мы проверили! Опыт над спорткаром: перевели Subaru WRX STI на газ