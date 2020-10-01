2 ½ бесплатных способа обновить навигацию

Иногда проще ничего не придумывать, а пойти самым простым путем — спросить производителя.

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К нам обратился читатель с жалобой на дилера Kia. Поводом стал опубликованный в сети лайфхак. Дело в том, что в некоторых мультимедийках Kia не работает одна из функций аудиосистемы, — заводской косяк, исправить который можно, обновив ПО. Одновременно придется установить и новые карты: старые работать с софтом не будут. ПО дилер обновил бесплатно, а за карты потребовал плату. Странно, да? Все равно, что мастера бесплатно по гарантии поменяют вышедшую из строя деталь и потребуют оплатить ее крепеж, так как он одноразовый.

Правда в этом случае на стороне потребителя. Горячая линия Kia быстро решила проблему читателя. Впрочем, многие успешно пользовались этим лайфхаком — другие дилеры без разговоров обновляют ПО, и владелец одновременно бесплатно получает новые навигационные карты.

Лайфхак интересный, хотя воспользоваться им могут только владельцы дорогих комплектаций Kia с продвинутой музыкой. И лишь те из них, у кого есть проблемы с аудиосистемой.

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Но есть еще несколько способов, как обновить навигационные карты на моделях Kia (а также Hyundai). Эти варианты подходят всем и при этом намного проще.

1. Бесплатный способ. Официально обновление карт навигации у Kia бесплатное. Нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте kia.ru и ввести данные автомобиля. После этого станут доступны свежие файлы для скачивания. Возникают вопросы — менеджеры дилерских центров не отказываются «вести» клиента по телефону, пока он выполняет все действия. Нужно скопировать данные на SD-карту подходящего объема, вставить ее в слот мультимедийки и подождать 10–15 минут. Всё!

2. Еще один бесплатный способ. Практически на любом форуме владельцев Kia есть тема по обновлению навигационных карт и прошивок. Можно взять нужные файлы оттуда. Алгоритм тот же: скачиваете программы на карту и загружаете в головное устройство. Правда, в этом случае больше времени потратите на чтение обсуждений и выяснение, какая версия медиасистемы стоит в вашей машине.

Как повезет. Можно обновить карты и у дилера. Правда, он вряд ли это сделает бесплатно. Наверняка попросит оплатить мойку (ведь в ремзону загоняют только чистые машины), диагностику электрооборудования или просто работу мастера. В сети встречаются посты владельцев Kia, попавших на хитрых сервисменов. Отдавали несколько тысяч рублей за такую «заботу». Не попадайтесь.

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Фото: Kia