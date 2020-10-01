11 лучших: Гран-при «За рулем» 2020

Церемония вручения призов состоялась, несмотря ни на что!

В Гран-при участвуют только новинки российского рынка (на этот раз — представленные в 2019 году), хотя иногда мы допускаем и модели, перенесшие глубокую модернизацию, которую язык не повернется назвать обычным рестайлингом.

В прошлом году на наш рынок вышло 47 новых моделей, которые мы поделили на 11 классов. Правда, недорогих новинок было немного — да и те в основном из Китая. Не было и традиционного размаха у церемонии — ограничения, в том числе и по максимальному числу присутствующих на мероприятии, никто не отменял. К сожалению, многие представители компаний приехать не смогли. Но праздник состоялся!

Знакомьтесь — наши победители.

МАЛЫЙ И КОМПАКТНЫЙ КЛАССЫ

Борьба была упорной, но победитель неожиданный — заряженный Kia ProCeed обошел народную любимицу Тойоту Короллу. За наградой поднялся Максим Полозков — руководитель отдела по связям с общественностью Киа Моторс Россия и СНГ.

Максиму и другим участникам мы задавали два вопроса. «Что для них значит имя „За рулем“ и „Когда все это закончится“. Причем что означает „это“ во втором случае, каждый решал для себя сам.

Максим Полозков — руководитель отдела по связям с общественностью Киа Моторс Россия и СНГ: 1. «За рулем для меня это эпохальный бренд, который создал автомобильную журналистику в России. 2. Насчет „когда кончится“ — надо стараться ловить положительные моменты в любой ситуации, когда бы это ни кончилось».

МАЛЫЙ И КОМПАКТНЫЙ КЛАССЫ ПРЕМИУМ

В этом классе BMW противостоял трем моделям Mercedes-Benz. И… выиграл. Переднеприводная «двойка» Gran Coupe сейчас одна из самых доступных моделей баварского концерна.

СРЕДНИЙ КЛАСС И БИЗНЕС-КЛАСС

Баварцы были близки к победе и в этом классе, но шведский седан Volvo S60 все же одержал верх. Может, он и уступает в стиле 8-й серии BMW, зато по части практичности однозначно кладет ее на лопатки, что и сыграло решающую роль.

КОМПАКТНЫЕ КРОССОВЕРЫ И ВНЕДОРОЖНИКИ

Кроссоверы уверенно захватывают рынок во всех размерных группах. Вот только в самом компактном классе новинок оказалось не много. Лада Гранта Кросс определенно берет доступностью, Suzuki Jimny — олдскулом и отличной проходимостью. Но в совокупности их обошел Kia Soul. Уже вторая победа корейского концерна, и Максим Полозков вновь на сцене.

СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЕ КРОССОВЕРЫ 4×2

В группе среднеразмерных кроссоверов с передним приводом «француз» Citroen C5 Aircross принял бой против пяти китайских моделей. И одержал уверенную победу, набрав во всех номинациях наибольшее число баллов. Но самой сильной стороной Ситроена всегда оставался дизайн.

СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЕ КРОССОВЕРЫ 4×4

В этом классе было две яркие новинки. Кросс-купе Renault Arkana — во многом смелый ход французской компании. Но Toyota RAV4 не оставил ей шанса на победу. Он давно стал иконой среди кроссоверов, и победа в Гран-при очередного поколения вполне ожидаема. За призом на сцену поднимается Олеся Цымбалист — PR-менеджер бренда Toyota.

Олеся Цымбалист — PR-менеджер бренда Toyota: 1. «За рулем для меня — одно из известнейших медиа. 2. Ну а когда это кончится? Хотелось бы, чтобы поскорее».

СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЕ ПРЕМИАЛЬНЫЕ КРОССОВЕРЫ И ВНЕДОРОЖНИКИ

В стане премиальных «среднеразмерников» парочка от Land Rover — Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport. А также Audi Q3. Но всех их обошел Volvo V60 Cross Country. Он больше других набрал баллов за техническую и практическую составляющие. Да и в вопросах дизайна тоже не отстал.

БОЛЬШИЕ КРОССОВЕРЫ И ВНЕДОРОЖНИКИ

Среди самых больших полноприводников развернулась настоящая битва грандов — BMW, Porsche и Mercedes. Победил самый большой — флагман среди кроссоверов со звездой на капоте — Mercedes-Benz GLS.

СПОРТИВНЫЕ ЛЕГКОВЫЕ

В самой быстрой категории машины на любой вкус: хот-хэтч Hyundai i30N, легендарная Toyota Supra, электрический Porsche Taycan и BMW M8. Но победил заряженный лифтбек Audi RS7.

СПОРТИВНЫЕ КРОССОВЕРЫ

Заряженные модели есть и среди кроссоверов. Сражение развернулось между «баварцами» X3 и X4 с литерой M и продукцией Jaguar Land Rover — F-Pace SVR и Land Rover Range Rover Velar SVAutobiography. Победу одержал Велар.

КОММЕРЧЕСКИЕ

Среди коммерческой техники негусто — только китайский пикап JAC T6 и минивэн Toyota Hiace. За призом на сцену вновь поднимается Олеся Цымбалист — PR-менеджер бренда Toyota.

ЛИДЕР ПРОДАЖ

Уже который год Лада Гранта становится лидером российского рынка. И 2019-й не стал исключением. А недавний рестайлинг лишь подстегнул спрос. Приз мы вручили Наталье Костенок — руководителю направления продуктовых и спортивных коммуникаций АО «АВТОВАЗ».

Наталья Костенок — руководитель направления продуктовых и спортивных коммуникаций АО «АВТОВАЗ»: 1. «За рулем» — это прекрасное, харизматичное автомобильное издание. 2. «За рулем» не заканчивается никогда».

ЛУЧШАЯ ДИНАМИКА ПРОДАЖ

Интересны не только абсолютные показатели продаж, но и их динамика. И тут вне конкуренции оказался Haval, который показал самый большой рост продаж — почти 300%! Не в последнюю очередь благодаря заводу в Тульской области.

Александр Чеховский — директор по продажам Хавейл Мотор Рус

ЗА ВКЛАД В РОССИЮ

Haval не единственная компания, недавно наладившая свое производство в России. Сделал это и Mercedes-Benz. Удивительно, но марка, с которой началась автомобильная история России, до недавнего времени не имела своего производства у нас. Теперь этот досадный просчет исправлен.

ЗА НОВУЮ ЭНЕРГИЮ

Бензин и дизельное топливо только дорожают. Потому интересны альтернативные виды топлива. Такие, как природный газ, дефицита которого мы точно не испытываем. Сеть заправок с природным газом стремительно разрастается. Один из главных инициаторов этого процесс — компания Газпром.

ЗА ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ

В стремительно меняющемся автомобильном мире все сложнее сохранить верность себе. Но есть компании, в чьих модельных рядах еще можно встретить узнаваемые и харизматичные модели. Такие как Mitsubishi L200 и Suzuki Jimny. От лица Mitsubishi награду получила Людмила Григорьева — PR-менеджер Mitsubishi Motors в России. А приз за Suzuki Jimny — Дарья Старостина, директор по маркетингу и PR компании Сузуки Мотор Рус.

Людмила Григорьева — PR-менеджер Mitsubishi Motors в России: 1. «За рулем» для меня самое авторитетное издание в России. 2. А все «это» кончится в следующем году!» Дарья Старостина — директор по маркетингу и PR компании Сузуки Мотор Рус: 1. «За рулем» — это традиции автомобильной журналистики в России. 2. И надеюсь, что это никогда не закончится».

ЛОМАЯ СТЕРЕОТИПЫ

Экологически чистый транспорт не может быть спортивным? В компании Porsche нашли, что возразить. И создали электрический Porsche Taycan, самая мощная версия которого, 760 л.с., выезжает из трех секунд в спринте до 100 км/ч. За этой почетной наградой стремительно выходит Кирилл Иванов — директор по продажам Porsche Россия.

Кирилл Иванов — директор по продажам Porsche Россия: 1. «За рулем» — это самое масштабное автомобильное издательство с самой большой аудиторией или историей. 2. Это никогда не кончится — мы только в начале интересного пути».

ЛИДЕР ИЗ КИТАЯ

Китайские автомобили давно застолбили свое место на российском рынке и уверенно наращивают свое присутствие. Самой массовой в 2019 году оказалась компания Geely. И Гран-при мы вручили Марии Царук — директору по маркетингу Geely Motors в России.

Мария Царук — директор по маркетингу Geely Motors в России: 1. «Журнал „За рулем“ для меня — это журнал-легенда. 2. А все „это“ закончится к февралю».

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А наших читателей — участников голосования — мы тоже не забыли: среди них были разыграны три автомобиля. Универсал Lada Vesta SW достался Роману Соболеву из Юрги Кемеровской области, седан Lada Vesta Cross уехал в уральский Златоуст к Михаилу Синельникову, а кроссовый универсал Lada Vesta SW Cross получила многодетная мама Ирина Веденёва из Павловска.

До встречи на Гран-при «За рулем» 2021!