110 000 км с Citroen: масло в коробке меняйте чаще!

Тот случай, когда инструкции верить не стоит.

Citroen C4 Sedan

Изготовитель — «ПСМА Рус», Калуга

Год выпуска — 2013

В эксплуатации «За рулем» — с июня 2013 года

Пробег на момент отчета — 110 000 км

Вибрация на холостых оборотах при включенном режиме Drive, пропадающая при переводе селектора в «нейтраль» — верный признак, что пора поменять масло в коробке передач. Тем более, что временами появлялся и более неприятный эффект — довольно сильное подергивание, словно машина пытается поехать, невзирая на нажатую педаль тормоза.

Не веря инструкции, утверждающей, что масло в коробке менять не нужно, заменил его второй раз. Примерно через 50 000 км после первой замены. По рекомендации опытных спецов залил масло Total Aisin Fluid MV LV, потратив на него 3000 рублей. Сущие пустяки, если разделить эту сумму на 50 тысяч километров. После замены масла вибрации на холостых прекратились.

К слову, при пробеге под сто тысяч Ситроен подкинул очередной неприятный сюрприз. Однако справиться с ним мы смогли «малой кровью», купив подержанный бензобак от Peugeot 408 за пять тысяч. У «родного» оказалась деформирована посадочная плоскость крепления бензонасоса, из-за чего в салоне пахло бензином. Сэкономить удалось больше 40 тысяч.