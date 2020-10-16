Разнотон, блеск, неряшливость... Признаков много. Но главный — ваша интуиция: если что-то настораживает, то скорее всего это неспроста.

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Задачи у продавца и покупателя разные, и они вовсе не друзья. Один пытается повыгоднее продать, скрыв возможные дефекты, а другой — купить машину подешевле и желательно в сносном состоянии. Разумеется, мы на стороне покупателя и пытаемся предупредить вас, как не попасться на удочку дельцов и ловкачей.

Начнем с кузова. Толщиномером можно приблизительно определить, сколько раз он был перекрашен. Но бывает, автомобиль вроде бы и в «родне», а настораживает разнотон кузовных деталей, и не зря! Вполне может статься, что они не родные, а взяты с разборки с таких же машин.

Если под капотом все блестит и сияет — это скорее минус, чем плюс. Задумайтесь, что пытался отмыть продавец? Может, места возможных потеков? Поэтому умеренно грязное и запыленное подкапотное пространство — это лучший вариант.

Неисправность коробки передач сразу не определить, часто не поможет даже подъемник. Идеальный вариант — проехать на автомобиле самому. Потому что владелец знает, как проехать так, чтобы недостатки автомата (механики, робота, вариатора) оказались незаметны пассажиру. Так что, если продавец категорически против уступить вам место за рулем, лучше поискать другую машину.

Насторожить должен и неряшливо собранный салон, который говорит о том, что автомобиль ремонтировали впопыхах, да еще и кривыми ручками. В лучшем случае это грозит обилием «сверчков», в худшем… могут не сработать подушки безопасности при аварии. А это уже серьезно.

И наконец, любое нежелание предоставить VIN для проверки по базам должно насторожить. Не факт, что информация об автомобиле будет там полной, но раз продавец пытается что-то скрыть, значит, есть что.