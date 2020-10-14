7 моторов, которые проедут 500 000 км

Остались ли по-настоящему надежные двигатели в современном автопроме? Да. Причем многие не сильно мощнее ста лошадиных сил.

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Есть ли среди современных моторов такие, которые не доставляют владельцам проблем в ежедневной эксплуатации долгие годы? Этим вопросом задается наш эксперт — и находит на него ответ.

Несмотря на то, что современные автомобили «создаются маркетологами», среди бюджетных машин еще есть те, двигатели которых созданы с применением решений, гарантирующих почти полную беспроблемность. В авторский список попали двигатели Renault К4М, Hyundai/Kia G4FA/G4FC, Chevrolet B15D2, Volkswagen BSE 1.6 MPI, Honda R20A, Toyota 2AR-FE, Peugeot/Citroёn TU5JP4 .

Двигатель Toyota 2AR-FE

Эти моторы многим из вас известны не понаслышке, ведь все они ставятся на весьма распространенные машины. Хотите узнать (или вспомнить) конструктивные особенности, позволившие стать этим моторам столь удачными? А может быть, хотите дополнить предложенный список или прокомментировать выбор эксперта, как уже делают наши читатели? Тогда добро пожаловать! Читаем статью Алексея Ревина «Семь авто, на которых реально проехать 500 000+ км» со всеми авторскими выкладками.

Фото: Toyota