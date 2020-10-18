Забытые проекты СССР: санитарный автобус

Эстетика важна и для утилитарных машин — история армейского санитарного автобуса на базе гражданского ЛАЗ‑695Б яркий тому пример.

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В 1959 году на Львовском автобусном заводе приступили к разработке армейского санитарного автобуса на базе серийного ЛАЗ‑695Б.

Поскольку компоновка машины была заднемоторной, люк для загрузки носилок разместили спереди с правой стороны, чтобы быстро перепрофилировать гражданскую машину в армейскую санитарную.

Однако внешний вид симпатичных автобусов при этом явно ухудшался. Проект несколько раз переделывали, но широкого распространения он так и не получил.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что еще в 60-е годы на ГАЗе сконструировали вездеход, способный и летать, и плавать?

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Фото: из архива автора