Забытые проекты СССР: санитарный автобус

Материалы по темеАвтобусы из СССР — серийные и экспериментальные
В 1959 году на Львовском автобусном заводе приступили к разработке армейского санитарного автобуса на базе серийного ЛАЗ‑695Б.
Поскольку компоновка машины была заднемоторной, люк для загрузки носилок разместили спереди с правой стороны, чтобы быстро перепрофилировать гражданскую машину в армейскую санитарную.
Однако внешний вид симпатичных автобусов при этом явно ухудшался. Проект несколько раз переделывали, но широкого распространения он так и не получил.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что еще в 60-е годы на ГАЗе сконструировали вездеход, способный и летать, и плавать?
Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru
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Фото: из архива автора