10 фактов о значке Bugatti, которых вы не знали

Сложно представить, сколько внимания уделяется обычному шильдику, который, впрочем, украшает не совсем обычные автомобили.

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Вы не поверите, насколько детально проработаны все красно-белые эмблемы компании Bugatti, история которой началась в 1909 году. За 111 лет, прошедших с тех пор, мир стал другим, но красно-белая эмблема Bugatti почти не изменилась. Это не единственный известный значок овальной формы в автомобильном мире, но определенно самый престижный.

На изготовление одного шильдика Bugatti уходит почти столько же времени, сколько на сборку обычного автомобиля на типичном конвейере. На этом особенности эмблемы не заканчиваются.

Дизайн

Логотип разработал основатель Bugatti Этторе Бугатти. Ему была нужна плоская высококачественная эмблема, а не экстравагантная фигурка для радиатора, которые были очень популярны в начале 1900-х годов. Он разработал ее сам и приложил подробные инструкции, в которых приводятся размеры, углы и градусы. Размер с годами менялся, но общий дизайн остался оригинальным.

Цвета

Красный фон не просто делает эмблему заметнее. Он символизирует страсть и мощность, а белые буквы — элегантность и благородство. Что касается черных инициалов Этторе Бугатти в верхней части значка, то их цвет означает превосходство и отвагу.

60 точек

Этот момент немного странный. У Bugatti нет четкого объяснения точкам, но, согласно легенде, это дань моде, когда в конце 1800-х — начале 1900-х годов был популярен стиль модерн. Есть еще другое объяснение — это образ соединений механических частей, что должно означать надежность и долговечность.

159 граммов серебра 970-й пробы

В Bugatti заявляют, что отслеживает каждый грамм веса своих гиперкаров. Тем не менее, автопроизводитель не пытается сделать эмблему легче ни на грамм. Здесь качество и мастерство изготовления на первом месте, поэтому не ожидайте, что когда-нибудь она будет изготавливаться из углеродного волокна. Кстати, 159 граммов серебра сегодня на бирже стоят почти 305 тысяч рублей.

Семейное дело

Bugatti изготавливает эмблемы не сама. Производством занимаются в компании Poellath GmbH & Co. KG Münz- und Prägewerk, которая была основана в баварском Шробенхаузене в 1778 году. Эта немецкая компания, принадлежащая одной семье на протяжении уже 242 лет, славится мастерством работы с металлами и особыми технологиями тиснения.

До 20 сотрудников на значок

По словам генерального директора Poellath, дизайн и качество значка Bugatti требуют ручной работы. В компании даже есть особые инструменты для этого. По мере готовности эмблемы проходят через руки 20 различных мастеров.

10 часов

На создание из куска серебра эмблемы уходит около 10 часов в течение нескольких дней. Для сравнения, для сборки пикапа Ford F-150 на конвейере нужно около 20 часов.

Давление в 1000 тонн

Для придания правильной формы каждый кусок серебра 970-й пробы тиснится несколько раз, испытывая давление до 1000 тонн. В результате надпись «Bugatti» поднимается на 2,1 миллиметра над поверхностью эмблемы. Тиснение используется вместо литья для придания граням более четкой формы.

Специальная эмаль

Эмаль для значков Bugatti не содержит токсичных материалов, а вместо свинца содержит силикаты и оксиды, что заставляет эмаль сплавляться с серебром при нагревании.

Выпуклая кривизна

Эмблема Bugatti имеет небольшой изгиб, но это не результат вырезания или тиснения. Благодаря особенностям эмали и особому температурному режиму появляется естественный изгиб, который возникает сам по себе и дает трехмерный эффект.

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Фото: Bugatti