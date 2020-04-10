Сегодня, в 13:11 Bugatti выпустил часы с двигателем W16 внутри. И он работает! Это лучший способ показать всем, насколько вы богаты, — часы стоят $280 000, что в переводе на рубли составляет около 20 млн рублей.
Материалы по теме
Что может удивить владельца Bugatti, у которого уже есть всё? Перешлите ему ссылку на этот материал про новые часы от Bugatti за $280 000.
В дань уважения 1500-сильному гиперкару Bugatti Chiron Tourbillon в часы помещена крошечная рабочая модель фирменного двигателя Bug W16.
Мотор спрятан за сапфировым стеклом, уступающим по прочности только алмазу, и подвешен на четырех «амортизаторах», и он «работает».
При нажатии на правую кнопку коленчатый вал начинает вращаться, а крошечные поршни ходить вверх и вниз. Есть даже датчик «запаса топлива», который показывает 60-часовой запас. Часы состоят из 578 деталей и имеют легкий корпус из закаленного титана размером 54 на 44 миллиметра.
Если кто-то может позволить себе гиперкар Chiron за 3 млн долларов, то часы за 280 000 — вполне соответствующий аксессуар.
Фото: Bugatti Видео: YouTube
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter