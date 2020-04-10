Bugatti выпустил часы с двигателем W16 внутри. И он работает!

Это лучший способ показать всем, насколько вы богаты, — часы стоят $280 000, что в переводе на рубли составляет около 20 млн рублей.

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Что может удивить владельца Bugatti, у которого уже есть всё? Перешлите ему ссылку на этот материал про новые часы от Bugatti за $280 000.

В дань уважения 1500-сильному гиперкару Bugatti Chiron Tourbillon в часы помещена крошечная рабочая модель фирменного двигателя Bug W16.

Мотор спрятан за сапфировым стеклом, уступающим по прочности только алмазу, и подвешен на четырех «амортизаторах», и он «работает».

При нажатии на правую кнопку коленчатый вал начинает вращаться, а крошечные поршни ходить вверх и вниз. Есть даже датчик «запаса топлива», который показывает 60-часовой запас. Часы состоят из 578 деталей и имеют легкий корпус из закаленного титана размером 54 на 44 миллиметра.

Если кто-то может позволить себе гиперкар Chiron за 3 млн долларов, то часы за 280 000 — вполне соответствующий аксессуар.

Недавно был представлен гиперкар Bugatti из Lego.

Фото: Bugatti

Видео: YouTube