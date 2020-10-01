У ДТП есть срок давности? Страховщики требуют 300 000

Ситуацию, в которой оказался виновник аварии, застраховавший свою ответственность, но вынужденный компенсировать ущерб пострадавшему, разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

В 2018 году попал в ДТП. По результатам многочисленных судебных разбирательств в итоге признали виновным меня. Теперь страховая требует возместить почти 300 тысяч рублей за ремонт машины пострадавшего. Зачем тогда нужна страховка? И правомерно ли требование с учетом того, что прошло уже больше двух лет?

С. Мельников, г. Тюмень

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Материалы по теме ОСАГО не поможет: 8 заблуждений автовладельцев

Исчерпывающий перечень оснований для права регрессного требования страховщика к лицу, причинившему вред, содержится в статье 14 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40‑ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

К ним, в частности, относятся случаи, когда вред был причинен указанным лицом при управлении транспортным средством в состоянии опьянения либо указанное лицо не выполнило требование уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, указанное лицо не имело права на управление транспортным средством, при использовании которого им был причинён вред, указанное лицо скрылось с места дорожно-транспортного происшествия и прочее.

Согласно статье 996 ГК РФ срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, составляет три года с момента осуществления страховой компанией страхового возмещения потерпевшему.

Фото: Depositphotos и «За рулем»