Их не взяли в армию: грузовик НАМИ 8х8

Наш образец повышенной проходимости оказался вдвое тяжелее американского прототипа.

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В 60‑е годы в Москве спроектировали тяжелый грузовик НАМИ‑094 повышенной проходимости с колесной формулой 8×8. Второе название — ЭТ‑8, оно говорит о том, что автомобиль представлял собой экспериментальный пневмокатковый транспортер.

Опытный образец получил зиловский мотор мощностью 180 л.с. и восемь пневмокатков, изготовленных Ярославским шинным заводом. Центр тяжести вездехода находился на высоте 1140 мм, масса составляла более 12 т — почти вдвое тяжелее американского прототипа. Кроме того, машина получилась сложной в управлении. Неудивительно, что в армию ее не взяли и производить серийно не стали.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, на чем ездил Адам Козлевич?

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Фото: из архива автора