Короткий тест на память: на чем же ездил Козлевич? — журнал За рулем

Короткий тест на память: на чем же ездил Козлевич?

В фильме «Золотой теленок» роль Антилопы-Гну сыграла машина-самоделка, которую придумал зарулевец Лев Шугуров.

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На роль Антилопы-Гну в фильм «Золотой теленок» (1968 год) режиссера Михаила Швейцера был приглашен «непрофессиональный актер»: автомобиль-самоделку для Адама Козлевича придумал и нарисовал автоисторик, писатель, журналист Лев Шугуров.

Двигатель, рама, трансмиссия — от уазовской «буханки», задний мост позаимствовали у древнего газика. Руль специально перенесли вправо — для большего соответствия эпохе.

Формально машина имела отличия от описанной в книге, но в фильме выглядела достойно.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что у газика не было окон?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

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Фото: из архива автора

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