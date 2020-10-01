Самое значимое и полезное — модернизировали дизель.

Нынешный Prado — долгожитель. Четвертое поколение рамного среднеразмерного внедорожника Тоуоtа появилось в 2009 году. Он успел пережить два заметных рестайлинга — в 2013-м и 2017-м. Обычно к этому время появляется следующее поколение, но нет... Третий рестайлинг! Причем скромный. Это больше похоже на обновление к очередному модельному году.

Двигателю — зачет

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Дизелю 2.8 на форумах владельцев Prado посвящено много отдельных веток. Отзываются чаще нелестно — не едет, солярки ест много. И это при том, что дизель — основной мотор для Prado: больше половины автомобилей покупают с ним. И альтернативы, по сути, нет — 2,7-литровый бензиновый агрегат слабый. А хочешь, чтобы ехал, покупай Prado c бензиновой 4-литровой «шестеркой». Только тогда от заправки не будешь отъезжать.

И наконец-то, дизель модернизировали. Кстати, Prado не первый из Тойот, кто получил этот мотор. С ним уже продают пикапы Hilux и внедорожник Fortuner. Мощность выросла со 177 до 200 л.с. (на автомобилях для остальных рынков он развивает 204 л.с.), крутящий момент увеличился с 450 до 500 Нм. Улучшенных показателей добились не только софтом. Поставили турбокомпрессор и интеркулер побольше, увеличили давление в топливной рампе, изменили форму камеры сгорания.

Toyota Land Cruiser Prado в топ-исполнении Black Onyx — это люк в крыше, память настроек водительского сиденья и руля, задняя пневматическая подвеска, набор систем активной безопасности. Доплата за всё около полумиллиона. И только в этой комплектации доступен третий ряд сидений (ещё 71 тысяча рублей), складывающийся электроприводом.

Я проехал на двух Крузаках — со старым и модернизированным дизелями. Дополнительные двадцать с небольшим лошадей чувствуются — Prado стал шустрее. На дорестайлинговой машине постоянно хотелось включить режим «Спорт», на обновленной машине — хватает и «Нормы». Причем подросшая мощность не отразилась на расходе топлива — я проехал на двух машинах в одинаковом темпе и различий в показаниях маршрутных компьютеров не увидел. И вибраций стало меньше. Это ощущаешь и при движении на высоких скоростях, и когда стоишь на светофорах.

Мультимедиа новая. Но не совсем

Единственное отличие интерфейса новой мультимедийки — виртуальная клавиша Android Auto. Если ее нажать, на экране появляется картинка Гугл-навигации. И оказывается, что дисплей-то цветной! Ведь основное меню в Тойоте выглядит монохромным.

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Мультимедийка на Prado устарела: графика как десять лет назад, заметные подтормаживания в реакциях на нажатия, скромный функционал (синхронизации со смартфонами по современным протоколам нет, офлайн-навигация только в максимальной комплектации). Нужна новая система, но обошлись легкой модернизацией. Диагональ экрана выросла с 8 до 9 дюймов. При этом качество картинки с камер кругового обзора не улучшилось — изображение осталось зернистым, неприятным для глаза, система по-прежнему не торопится. Правда, появились поддержки Android Auto и Apple CarPlay, позволяющие зеркалить на дисплей автомобиля приложения смартфона. Теперь онлайн-навигация есть во всех Prado, за исключением начальных комплектаций с базовым бензиновым мотором.

Когда же на Тойотах будет современная мультимедиа? Представители фирмы разводят руками. Судя по всему, ждать придется долго, уж если она не появилась даже на новом RAV4...

Безопасность на высшем уровне

Электронные помощники водителя получили дополнительные функции. Адаптивный круиз-контроль синхронизировали со сканером дорожных знаков: он отныне сам умеет ограничивать скорость, сверяясь с дорожными знаками. Правда, в наших реалиях такая функция небезопасна, ведь автоматика реагирует и на временные знаки, оставленные дорожниками после завершения ремонта. Такое было недавно на тесте Мерседеса GLB, оснащенного аналогичной функцией, — заметив забытый рабочими знак «40», машина без предупреждения ударила по тормозам со 100 км/ч. Хорошо, что сзади никто не ехал.

Внешне Prado почти не изменился — вместо хрома применили отделку черного цвета. Интереснее всего смотрятся вставки на фарах. На эффективность света они не повлияли. Фонари такие же, как и на дореформенных машинах, чуть подправили окраску.

Функция автоторможения прежде распознавала пешеходов и велосипедистов только днем — теперь стала видеть еще и в темноте. Активный круиз-контроль работает во всем диапазоне скоростей.

Все эти функции входят в набор систем активной безопасности Safety Sense, который ставится только на топовую комплектацию Black Onyx стоимостью от 4,7 млн. рублей. На ступень ниже, в версии «Престиж» за 4,2 млн рублей из электронных ассистентов есть лишь мониторинг слепых зон и приближающихся машин при выезде с парковки задним ходом.

Prado из числа редких моделей, которые покупают, даже если они почти не меняются. А даже минимальное изменение внешности или технической начинки только подогревает интерес. Так было, по крайней мере. Мы стали требовательнее: одной харизмы модели уже недостаточно — приходится быстрее эволюционировать. И Toyota уже включилась в процесс, коренным образом переработав две «вечные» модели — Camry и RAV4.

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