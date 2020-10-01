Очереди невыгодны для покупателей — люди теряют не только время, но и скидки.

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После публикации информации об остатках новых автомобилей на складах дилеров, торгующих машинами, в том числе онлайн, вновь всплыла тема очередей на популярные модели брендов. Особенно остро дефицит ощущается в среднем ценовом сегменте и среди премиальных брендов. Коснулся он и самых популярных бюджетных автомобилей.

Растут очереди еще и потому, что сети поставок оказались перегружены, и можно говорить о логистическом кризисе, при котором путь с завода до дилера увеличивается по времени.

Причины дефицита хорошо известны. Это остановка заводов во время пандемии, а также ослабление курса рубля, что заставило бизнес пересмотреть свою политику в отношении пополнения складских остатков (стоков). В результате в России снова появились очереди на новые автомобили.

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У покупателей всегда есть выбор. Можно ждать желаемую версию модели, что предпочитают делать 56% опрошенных «За рулем» автомобилистов. Взять, что есть в наличии, готовы 12% респондентов. То есть 68% покупателей не готовы отказаться от понравившейся модели, даже если придется переплатить из-за инфляции, произошедшей за время ожидания, или выбрать версию в другом цвете и с иным уровнем оснащения.

Но 32% опрошенных не исключают, что предпочтут модель другой марки, если ее не нужно будет дожидаться несколько месяцев.

Сложившаяся ситуация благоприятна для дилеров, которые стали торговать автомобилями без скидок. Все может измениться с заполнением складов, но производители и дилеры пока затрудняются оценить емкость рынка в новых условиях: спрос может пойти вниз в любой момент, и складские запасы тогда останутся невостребованными, что особенно нежелательно в конце года.

Таким образом, дефицит машин может сохраниться до весны 2021 года — традиционного времени роста спроса.

По большому счету очередь на покупку многих моделей автомобилей появилась в России еще с лета текущего года. Ключевых причин возникшего дефицита две: сокращение предложения в результате остановок автозаводов на весенние карантинные каникулы, а также отложенный из-за пандемии спрос. Никто не ожидал, что после отмены ограничений образуется настолько серьезный отложенный спрос на практически все сегменты. Особенно на автомобили с пробегом. У дилеров в разы сократились, к примеру, стоки подержанных машин.

Вслед за ростом курса доллара постоянно растут цены на новые автомобили, и покупатели сами понимают, что чем дальше, тем покупка будет дороже, и стараются сейчас совершить ее, до очередного скачка цен.

Смотрите, только к началу осени цены на свою продукцию на российском рынке повысили как минимум 15 автомобильных марок. Рост, в среднем, составил 2,5%, при этом на отдельные модели в массовом сегменте он достигал 4,5%.

Да, сегодня дефицит наблюдается практически у всех брендов. Это связано как с первой волной пандемии, когда дистрибьюторы сократили поставки в РФ и локализованное производство. А валютный скачок только подстегнул повышенный спрос. Автопроизводители и дистрибьюторы не были к этому готовы. Учитывая «плечо доставки» до дилера от 2 до 4 месяцев у большинства автопроизводителей, это привело к дефициту, и он продолжается. В настоящий момент автопроизводители находятся на этапе насыщения дилерской сети, что к тому же привело к логистическому кризису в автоперевозках. Многие дистрибьюторы физически не могут доставить машины дилерам в короткие сроки.

Уверен, все это может опять привести к длинным очередям на популярные модели. И в этой ситуации выбор — ждать или бежать покупать автомобиль, учитывая максимальное ценообразование у дилеров и навязывания им всевозможных допуслуг (кредитование, страхование, опции) на большие суммы — остается за покупателем.

С прогнозами продаж новых автомобилей в 2020 году вы можете ознакомиться здесь.

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