Лимузины президентов США: от Рузвельта до Трампа

Постепенно создатели лимузинов для президентов перешли от внесения в их конструкцию незначительных доработок к созданию уникальных машин.

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В настоящий момент президент США ездит на лимузине по прозвищу «Зверь» (The Beast). И хотя на его капоте красуется логотип Cadillac, сделан он на базе пикапа. А какие лимузины использовались президентами США до появления «Зверя»? Не все они носили логотип Cadillac, а один из них представлял собой автобус, причем весьма зловещего вида. Далее все цены на машины указаны с учетом инфляции.

Lincoln K Sunshine Special, 1939 год , 249 021 доллар

Путешествие начинается с первого особого автомобиля для президента, которым в данном случае был Франклин Делано Рузвельт. Изменений по сравнению со стандартной моделью было немного: более широкие подножки и дополнительные ручки на кузове. В начале войны автомобиль получил броню и пуленепробиваемые шины, оружейный шкаф и толстые стекла.

Lincoln Custom, 1942 год, 49 102 доллара

Броня этого Линкольна, которая обошлась налогоплательщикам в дополнительные 7000 фунтов стерлингов (ставили ее английские специалисты), потребовала доработку тормозов. После войны автомобилю придали более современный вид.

Lincoln Cosmopolitan, 1950 год, 540 000 долларов

После войны президент Гарри Трумэн заказал новый лимузин Lincoln. Среди основных требований оказалась не только броня, но и приподнятая крыша. Также была выпущена версия с откидным верхом для парадов. Оснащался лимузин двигателем V12 объемом 5,8 литра и мощностью 152 лошадиные силы.

Lincoln Continental, 1961–1972 годы, 1 741 003 доллара

Элегантный Continental получил четыре президентских версии. Последняя модель 1972 года была затем обновлена, так как эксплуатировалась до 1980-х годов. Это был последний президентский кабриолет, в котором убили президента Кеннеди в 1963 году. Больше никто из первых лиц государства не рисковал передвигаться в кабриолетах.

Cadillac Fleetwood, 1983 год, цена неизвестна

Первый Cadillac в президентском гараже — модель Fleetwood, на которой не ездил никто, кроме президента Рональда Рейгана. Машина имела броню и приподнятую крышу.

Lincoln Town Car, 1989 год, цена неизвестна

Буш-старший отдал предпочтение машине марки Lincoln, чего больше не делал никто из президентов. Его броня оказалась настолько прочной и тяжелой, что потребовалась значительная доработка двигателя, коробки и тормозной системы.

Cadillac Fleetwood, 1993 год, 1 567 952 доллара

В 1990-е годы технологии развивались стремительно, и Fleetwood 1993 года президента Клинтона отличался обилием высоких технологий. Этот бронеавтомобиль с двигателем V8 мог разгоняться до скорости более 225 км/ч. В нем были телефоны и спутниковая связь, что позволяло президенту работать и во время поездок.

Cadillac DeVille, 2001 год, цена неизвестна

DeVille Буша-младшего только выглядел как DeVille. Это первый опыт создания президентского автомобиля с нуля, по индивидуальному заказу. Например, рама ему досталась от внедорожника. Современных технологий в нем стало еще больше и появилась даже система ночного видения.

Cadillac DTS, 2005 год, цена неизвестна

После террористических атак 11 сентября у президента Буша появился лимузин повышенной прочности. И снова он был построен с нуля на базе сверхмощного шасси, хотя внешне напоминал седан DTS. Его 13-сантиметровая броня, не боящиеся проколов шины и неоткрывающиеся окна защищали президента как никого до него. Это был, кстати, самый быстрый из президентских лимузинов, способный разгоняться до 240 км/ч.

Cadillac One, 2009 год, 363 965 долларов

Лимузин президента Обамы был не таким быстрым, как автомобиль Буша. Из-за большой массы он мог ездить максимум со скоростью 97 км/ч. Но это был самый продвинутый и безопасный президентский лимузин того времени. Он мог извергать слезоточивый газ, имел средства защиты от химических атак и даже хранилище с кровью для переливания на случай, если дела пойдут совсем плохо.

Ground Force One, 2011 год , 1 272 825 долларов

А вот и исключение из списка. Автобус не носил звания президентского лимузина, но входил в состав кортежа и служил подвижным центром управления, которым пользовался президент. Он бронирован, автономен и позволяет управлять страной в дороге.

Cadillac The Beast , 2018 год, 1 554 795 долларов

Имя The Beast носили многие президентские лимузины. Но версия, используемая президентом Трампом, стала самой ужасной из всех. По сути, это обновленная версия модели 2009 года с современным дизайном Cadillac, стальной и керамической броней и таким количеством систем защиты, чтобы его можно считать передвижным бункером.

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Фото: Twitter, vanarama.com