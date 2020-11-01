Легкий доступ к запаске: простой лайфхак

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В седане Volkswagen Polo просторный багажник. Но залезать в подпол очень неудобно. Ручки нет, приходится поднимать всю панель пола. Я разделила оргалит в основании надрезом, чтобы можно было открыть только заднюю часть. На ней закрепила «ручку панели багажного отсека» под каталожным номером 857143N000RY, устанавливаемую на множество автомобилей Hyundai/Kia. Крючком ручки можно зацепиться за верхнюю кромку проема, и получить свободный доступ к запаске.
Е. Подорожная, г. Санкт-Петербург
Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim
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Фото: Е. Подорожная