Легкий доступ к запаске: простой лайфхак — журнал За рулем

Легкий доступ к запаске: простой лайфхак

Часто бывает, что доступ к запаске или органайзеру с инструментами под полом багажного отсека затруднен. В открытом положении подпол приходится держать одной рукой на весу — это неудобно. Но есть простой способ облегчить жизнь.

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В седане Volkswagen Polo просторный багажник. Но залезать в подпол очень неудобно. Ручки нет, приходится поднимать всю панель пола. Я разделила оргалит в основании надрезом, чтобы можно было открыть только заднюю часть. На ней закрепила «ручку панели багажного отсека» под каталожным номером 857143N000RY, устанавливаемую на множество автомобилей Hyundai/Kia. Крючком ручки можно зацепиться за верхнюю кромку проема, и получить свободный доступ к запаске.

Е.Подорожная, г. Санкт-Петербург


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Фото: Е. Подорожная

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