Легкий доступ к запаске: простой лайфхак

Часто бывает, что доступ к запаске или органайзеру с инструментами под полом багажного отсека затруднен. В открытом положении подпол приходится держать одной рукой на весу — это неудобно. Но есть простой способ облегчить жизнь.