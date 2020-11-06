7 шипованных шин: тест на асфальте

Любая зима рано или поздно заканчивается (а кое-где так и не начнется), и шиповки оказываются перед необходимостью работать на асфальтовом покрытии. Комплекс «весенних» тестов мы провели в южной Финляндии, на полигоне близ города Нокиа.

Материалы по теме 7 шипованных шин: тест на снегу и льду

Испытатели шинной группы «За рулем» взяли 7 комплектов шипованной резины в драйверском размере 225/45 R17:

Sailun Ice Blazer WST3 (3900 руб.)

(3900 руб.) Kumho WinterCraft ice Wi31 (6000 руб.)

(6000 руб.) Nordman 7 (6760 руб.)

(6760 руб.) Hankook Winter i*Pike RS2 (7160 руб.)

(7160 руб.) Yokohama IceGuard IG65 (7420 руб.)

(7420 руб.) Michelin X-Ice North 4 (10 140 руб.)

(10 140 руб.) Nokian Hakkapeliitta 9 (11 430 руб.)

Результаты испытаний на снегу и льду позволили подвести предварительные итоги. Теперь очередь асфальтовых тестов.

Управляемость

В отсутствие льда и снега лучшую курсовую устойчивость, а также покладистость при маневрах показали шины Kumho, Nokian и Sailun. Все трое получили лишь незначительные замечания к точности руления. Оставшиеся четверо чуть ленивее в реакциях и информативности — но и они заслужили оценки не ниже «удовлетворительно».

Комфорт

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Хороши все испытуемые и по плавности хода вкупе с акустическим комфортом — от низкопрофильных шипованных шин мы такого не ждали. Тише всех катятся Michelin, Nokian и Sailun. А безупречным прохождением неровностей смогли похвастать Michelin и Nokian. Немного хуже остальных сглаживают кочки покрышки Kumho, но откровенно жесткими их не назвать.

Тормозной путь

Но самое важное — замеры тормозного пути на мокром и сухом асфальте на скоростях 60–5 км/ч и 80–5 км/ч соответственно. Быстрее всех в обоих случаях останавливается Yokohama, дальше всех укатывается Nordman. А посуху компанию ему составляет Nokian. Разброс результатов — 16% на мокром и 8% на сухом покрытии.

Экономичность

Экономичность в этот раз оцениваем косвенно, определяя коэффициент сопротивления качению (Кск) на скорости 80 км/ч, используя барабанный стенд в соответствии с Правилом № 117 ООН. Наименьшей «жаждой» будет отличаться автомобиль, обутый в покрышки Nordman. Лишь немногим хуже Nokian и Hankook. А вот шины Kumho приведут к увеличению расхода примерно на 0,3 л/100 км.

Асфальтовый рейтинг

Главный герой в асфальтовых дисциплинах — Yokohama с отличными тормозными свойствами. Рядом с ней набравшие одинаковое количество баллов Sailun и Kumho, радующие курсовой устойчивостью. Далее следуют сбалансированный Michelin (средние результаты независимо от состояния покрытия) и шины Nokian , в первую голову ориентированные на сцепление на мокром покрытии. Видимо, такие результаты были достигнуты за «сдачу» сцепления на сухом асфальте, где результаты самые скромные, наравне с Нордманом.

Замыкают асфальтовый рейтинг Hankook и Nordman. Оба слабо тормозят на мокром покрытии, а Nordman вдобавок проигрывает всем на сухом. Отрадно, что в ходе всех испытаний не был потерян ни один шип.

Мнение эксперта Дмитрий Тестов — эксперт шинной группы «За рулем» По нынешнему раскладу в «колоде» присутствуют два «короля». Один — Michelin X-Ice North 4 c рекордным числом шипов, победивший год назад в нашем тесте «шиповок» размерности 205/55 R16. Тогда он занял первое место со значительным отрывом даже от соседей по подиуму, а самых слабых участников опустил «ниже плинтуса». И на этот раз, уже в ином размере, Michelin выступил отлично. Другой король — шины Nokian Hakkapeliitta 9, победившие сейчас. В прошлом году эта же модель оказалась лишь третьей в рейтинге «За рулем». Очевидно, что финны провели работу над ошибками (Nokian — одна из шинных компаний, ежегодно обновляющих свою продукцию). Замыкающих же участников — Sailun Ice Blazer WST 3 и Kumho WinterCraft ice Wi31 — «короли» буквально сбросили в пропасть. Отставание аутсайдеров от лидеров составляет около 15%. Воистину, растянутость сопровождающей «свиты» на почтительное расстояние подчеркивает величие «королей».

Тест шипованных шин 225/45 R17 на снегу и льду — здесь.

Итоги испытаний и сводная таблица результатов — в этой публикации.

Выражаем признательность шинным компаниям-производителям, предоставившим на тест свою продукцию, а также сотрудникам полигонов Nokian за помощь в подготовке тестовых трасс.

На тестах авторам помогали Антон Мишин и Антон Ананьев.