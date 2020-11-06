7 шипованных шин: тест на снегу и льду

«За рулем» протестировал шины драйверского размера 225/45 R17. Разница в ценах — втрое! А вот в поведении разброс не так велик.

На зиму 17‑дюймовые шины для машин гольф-класса выбирают, например, обладатели заряженных автомобилей с большими тормозами, которым колеса с меньшим посадочным диаметром попросту малы. Хотя в угоду дизайну обувку размером 225/45 R17 сегодня «носит» не только быстрая Skoda Octavia RS, но и топовые версии массовых седанов типа Toyota Corolla или Kia Cerato.

Цены

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Из семи «шиповок», отобранных для испытаний, наиболее дорогими являются шины премиального дуэта — это Michelin X-Ice North 4 с французскими корнями и нескромной ценой минимум в 10 тысяч рублей, а также Nokian Hakkapeliitta 9 с финской родословной и запредельным прайсом от 11,5 тысяч рублей. За штуку! При этом обе покрышки изготовлены в России.

Средняя ценовая категория (от шести до семи с половиной тысяч рублей) представлена квартетом из двух «корейцев» — Kumho WinterCraft ice Wi31 и Hankook Winter i*Pike RS2, в компании «сваренных» в России шин Nordman 7 финской разработки и Yokohama IceGuard IG65. Меньше четырех тысяч рублей стоит один из самых доступных на рынке китайский Sailun Ice Blazer WST3.

Качество ошиповки

Минимальное число шипов — 128 на колесо у Сайлуна и Нордмана, а рекордсменом стал Michelin с 250 «гвоздиками». По требованиям Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств» их не должно быть более 60 штук на погонный метр протектора, то есть для размерности 225/45 R17 — максимум 120 шипов на колесо. Значит, производители всех семи шин воспользовались «планом Б», допускаемым тем же регламентом: установили столько «колючек», сколько хотели, но доказали в независимой лаборатории, что износ дорожного покрытия не превышает допустимых значений.

Величина выступания шипов после обкатки оказалась близка к значениям, оговоренным техрегламентом (0,9–1,5 мм для новых шин). Исключение составили покрышки Kumho со слишком малым вылетом «гвоздей» (0,7–1,0 мм) и Sailun со значительным разбросом значений (0,7–1,8 мм).

Замеры твердости резины, глубины канавок, выступа шипов и взвешивание — неотъемлемая часть испытания шин.

Где проводили испытания?

От каверз теплых зим мы снова укрылись в финской Лапландии, на полигоне компании Nokian Tyres. С холодами там полный порядок: температура воздуха во время испытаний колебалась от —2 °C до —25 °C. Как обычно, во всех тестах мы отслеживали изменение состояния покрытия с помощью дополнительных референсных шин, устанавливая их через каждые две-три «зачетные».

Памятуя «прозрачную» управляемость и правильное переднеприводное поведение, в качестве тестового автомобиля взяли Volkswagen Golf. Замеры выполняли спутниковым измерительным комплексом Racelogic Vbox, а под крышей «ангара» с ледовым прямиком — оптическим «пятым колесом» Kistler Correvit L‑motion.

Тест на льду...

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Пока шипы не «подросли» в ходе испытаний, начинаем «белые тесты» с ледовых дисциплин. Разгон и торможение на льду оцениваем в диапазонах скоростей 5–30 км/ч и 30–5 км/ч, причем все электронные системы Фольксвагена остаются включенными — как в реальной жизни.

Самое лучшее продольное сцепление — у Мишлена, но проигрыш Nokian не превышает пары процентов — без приборов не заметить. В разгоне хороша и Yokohama. Китайский Sailun провалился с треском, проиграв лидеру 82% при наборе скорости и пару корпусов (8,3 метра!) при торможении — и это со смешной скорости 30 км/ч!

На ледовом кругу определяем «держак» в боковом направлении. Здесь вперед неожиданно вырывается Hankook, показывающий наименьшее время круга. Буквально в спину ему дышит Hakkapeliitta 9. У Мишлена третий результат (-2,6%). Хуже всех шины Kumho, оказавшиеся медленнее Ханкука на немалые 28%.

Самую правильную ледовую управляемость демонстрируют шиповки Michelin X-Ice North 4. Наши эксперты лишь попеняли на немного увеличенные углы поворота руля и лёгкие задержки в реакциях, не существенные для водителей среднего уровня. А вот оказаться в ледовом вираже за рулем Гольфа на шинах Kumho или Sailun не пожелаем никому. И если первые позволяют хоть как-то задавать направление скольжения, то вторые превращают автомобиль в летящий снаряд. В протоколе испытаний про Sailun Ice Blazer WST3 есть фраза: «скользит мучительно долго, сцепление в скольжениях практически исчезает». Не помогает даже электронная система стабилизации: при заездах по извилистой ледовой трассе она оставалась включенной, а деактивировали мы лишь противобуксовочный «ошейник».

...и на снегу

На укатанном снегу в серии попыток определяем время разгона с места до 40 км/ч и тормозной путь с 40 до 5 км/ч. Быстрее всех ускоряется Nokian. За ней с незначительным отставанием следуют Michelin и Nordman. Худший разгон у Гольфа на покрышках Kumho и Sailun, уступивших победителю по 8%. Но тормозит и эта парочка не так плохо — проигрывая лидерам (Hankook, Michelin и Nokian) меньше четырех ­процентов.

Огромное снежное плато помогает нам оценить, как шины влияют на точность управления: на скоростях до 100 км/ч испытатели совершают ряд плавных и резких перестроений.

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К продукции брендов Michelin, Nokian, Nordman и Yokohama у экспертов лишь незначительные замечания. Первые трое недостаточно быстро реагируют на повороты руля и на дуге имеют склонность к легкому подруливанию задней оси. Yokohama откликается острее, но грешит более активным доворотом кормы. При резкой смене полосы на «городских» скоростях в районе 40–60 км/ч наиболее понятное и предсказуемое поведение обеспечивают Hankook и Michelin. Хотя и они не безупречны, потому как допускают небольшой занос.

Меньше всего на снегу понравились шины Sailun и Kumho, обладающие, как и на льду, сложной управляемостью. Виной тому задержки реакций, приводящие к увеличению углов поворота баранки, затянутый занос, а в случае корейских покрышек — и ощущение «вязкости» на руле.

Следующий пункт программы — скоростные заезды на извилистой снежной трассе, этакое ралли. Сначала вкатываемся без скольжений, а затем носимся «во всю прыть» с использованием автоспортивных приемов управления.

При активном вождении лучше других проявили себя Michelin и Nokian — их поведение понятное и предсказуемое, хотя характеры разные! Nokian охотно уходит в занос, который хорошо контролируется, но требует постоянной тяги. Такой нрав придется по душе тем, кто любит и умеет управлять автомобилем в скольжениях. А Michelin менее вертлявый — скользит боком с минимальным заносом, заставляя водителя ехать «на грани». Без особого удовольствия, но безопасно и на самом деле быстро! Кроме того, X-Ice North 4 обеспечивает высокую информативность на руле, позволяя точно чувствовать порог сцепления.

Хуже всех на снегу управляется Sailun. Кажется адекватным, пока не поскользнется. Понимание «держака» у водителя отсутствует напрочь. Скользить начинает неожиданно, на сравнительно небольшой скорости. Ведет себя крайне нестабильно, срываясь то в снос, то в занос. Опасно!

Слабые в проходимости шины «помогли» дважды засадить Golf. Но если в случае с покрышками Sailun было достаточно лопаты, то на шинах Kumho мы были вынуждены прибегнуть к помощи ратрака, который используется для подготовки снежных трасс.

Проходимость

Увереннее других по целине пробираются Hankook, Nokian и Nordman. Вперед едут в любых режимах: и внатяг, и с пробуксовкой различной интенсивности. Без проблем маневрируют и непринужденно выбираются назад.

Самая слабая проходимость — у шин Kumho. На них Golf движется по глубокому снегу очень неохотно в любом направлении. Иногда интенсивная пробуксовка помогает очистить забитый снегом протектор, что слегка улучшает зацеп. Но при этом значительно возрастает риск зарыться вовсе. Потому в сугробы на таких покрышках лучше не соваться.

«Белый» рейтинг (предварительные итоги)

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В целом, на снежно-ледовых испытаниях обнаружились три пары шин с весьма близкими результатами. В лидеры вырывается Michelin, опережая Nokian на несколько баллов благодаря лучшим результатам на льду. За ними располагается аналогичная по раскладу пара Hankook и Nordman . Первый чуть лучше в снежных дисциплинах.

Пятое место у русско-японских покрышек Yokohama, в который раз отличившихся любопытной особенностью. Сцепление на льду при разгоне у «Йоки» отличное, а вот в торможении и на вираже — посредственное.

Пара аутсайдеров — Kumho и Sailun. Первые шины получше на льду, вторые — на заснеженных территориях, но на фоне конкурентов сцепные свойства и управляемость никудышные.

Тест шипованных шин 225/45 R17 на черном асфальте — здесь.

Итоги испытаний и сводная таблица результатов — в этой публикации.

Выражаем признательность шинным компаниям-производителям, предоставившим на тест свою продукцию, а также сотрудникам полигонов Nokian за помощь в подготовке тестовых трасс.

На тестах авторам помогали Антон Мишин и Антон Ананьев.