7 шипованных шин: выбор «За рулем»

Мы протестировали низкопрофильные шипованные шины (размер 225/45 R17) и отвечаем на все ваши вопросы.

Напомним, что испытывали мы:

Sailun Ice Blazer WST3 (3900 руб.)

(3900 руб.) Kumho WinterCraft ice Wi31 (6000 руб.)

(6000 руб.) Nordman 7 (6760 руб.)

(6760 руб.) Hankook Winter i*Pike RS2 (7160 руб.)

(7160 руб.) Yokohama IceGuard IG65 (7420 руб.)

(7420 руб.) Michelin X-Ice North 4 (10 140 руб.)

(10 140 руб.) Nokian Hakkapeliitta 9 (11 430 руб.)

Предварительные итоги в тесте на снегу и льду не удивили. Дорогие шины вырвались в лидеры, дешевые — провалились. В асфальтовых дисциплинах расклад изменился: в топ-3 вошли самые доступные по цене Sailun и Kumho. Вот это поворот! Теперь сведем результаты всех испытаний воедино.

Испытания проводились на полигоне компании Nokian Tyres в финской Лапландии.

Итоговый рейтинг

Замыкают рейтинг со значительным отрывом (более 65 баллов!) «слабаки» Sailun Ice Blazer WST3 и Kumho WinterCraft ice Wi31. Они умудрились провалиться даже ниже сегмента «посредственных» продуктов (800–849 баллов), коих в этом тесте не оказалось. Выезжать на этих покрышках на снег и лед опасно , а шины Kumho еще и показали последний результат по экономичности. Sailun хотя бы неплох в комфорте, а ценник не может не радовать. За Kumho WinterCraft ice Wi31 просят более чем 30‑процентную переплату.

7 место 6 место Сумма баллов, набранных в тесте 780 788 Марка, модель Kumho WinterCraft ice Wi31 Sailun Ice Blazer WST3 Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб 6000 3900 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 31 (-) 20 (+) Страна изготовления Корея Китай Индекс нагрузки и скорости 94T 94T Глубина рисунка по ширине, мм 9,0–9,2 8,3–8,7 Твердость резины по Шору 61 70 Количество шипов, шт. 130 128 Выступание шипов после тестов, мм 0,8–1,3 1,3–1,9 Масса шины, кг 11,8 10,5 ПЛЮСЫ Неплохое торможение на сухой дороге; приемлемая комфортность Надежное сцепление на мокром покрытии; устойчивость на асфальте; тихие МИНУСЫ Плохие поперечное сцепление на льду и продольное на снегу; не экономичны Худшие продольные сцепные свойства и управляемость на льду и снегу

* Здесь и далее разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно справедливой цены.

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Yokohama IceGuard iG65 на пределе (854 балла) вписалась в группу «хорошистов». Лучшая «городская» шина (для очищенных асфальтовых дорог), в остальном показывает средние результаты, а на льду чрезмерно скользит при торможении и в поворотах. Цена близка к справедливой.

Чемпион по соотношению «цена-качество» — занявший четвертое место Nordman 7. Это лидер в сбережении топлива, способный на снегу и льду составить конкуренцию Ханкуку, но плохо приспособленный к «черным» покрытиям.

5 место 4 место Сумма баллов, набранных в тесте 854 893 Марка, модель Yokohama IceGuard IG65 Nordman 7 Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб 7420 6760 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 4 (-) 21 (+) Страна изготовления Россия Россия Индекс нагрузки и скорости 94T 94T Глубина рисунка по ширине, мм 8,6–8,8 8,9–9,3 Твердость резины по Шору 61 54 Количество шипов, шт. 172 128 Выступание шипов после тестов, мм 1,6–2,0 1,4–2,0 Масса шины, кг 10,7 10,1 ПЛЮСЫ Превосходно тормозят на мокрой и сухой дороге; уверенно разгоняются на льду; достаточно комфортны Лучшая экономичность; крепко цепляются за лед и снег; отменная проходимость МИНУСЫ Сложная управляемость на льду; повышенный расход топлива Самые скромные тормозные свойства на мокром и сухом асфальте

На третьей ступеньке подиума расположился Hankook Winter i*Pike RS2 — но это по нашим меркам уже не «отличник», а «хорошист» (относится к категории шин, получивших от 850 до 899 баллов). Неплох на «белых» дорогах, экономичен, однако имеет средние результаты на асфальте, не шибко комфортен. Зато цена выгодна: на 17% ниже той, что могла быть при таких потребительских свойствах.

3 место 2 место Сумма баллов, набранных в тесте 896 920 Марка, модель Hankook Winter i*Pike RS2 Michelin X-Ice North 4 Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб 7160 10140 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 17 (+) 7 (-) Страна изготовления Корея Россия Индекс нагрузки и скорости 94T 94T Глубина рисунка по ширине, мм 8,1–8,8 7,7–8,1 Твердость резины по Шору 55 50 Количество шипов, шт. 190 250 Выступание шипов после тестов, мм 1,0–1,5 1,3–2,0 Масса шины, кг 9,7 9,3 ПЛЮСЫ Высокое сцепление и надежное поведение на скользких покрытиях; уверенная проходимость Выдающиеся сцепные свойства и отменная управляемость на льду и на снегу; отличная плавность хода; тихие МИНУСЫ Невысокая эффективность торможения на сухой дороге Среднего уровня торможение и посредственная курсовая устойчивость на асфальте

На второй позиции Michelin X-Ice North 4, победитель теста — шины Nokian Hakkapeliitta 9. Обе шины неплохо сбалансированы, что позволило им бороться ноздря в ноздрю: разрыв в итоговых оценках всего 7 баллов. Фактически Michelin уступил финской марке лишь в экономичности. Обе покрышки хороши для любых условий и подойдут всем водителям независимо от опыта и стиля езды. Однако цены на Nokian бессовестны: 18% переплаты относительно «справедливого» значения! Есть смысл посмотреть в сторону Мишлена — эти шины лишь на 7% дороже разумного ценника.

1 место Сумма баллов, набранных в тесте 927 Марка, модель Nokian Hakkapeliitta 9 Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб 11430 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 18 (-) Страна изготовления Россия Индекс нагрузки и скорости 94T Глубина рисунка по ширине, мм 8,4–8,8 Твердость резины по Шору 54 Количество шипов, шт. 190 Выступание шипов после тестов, мм 1,3–2,0 Масса шины, кг 10,3 ПЛЮСЫ Превосходное сцепление и понятная управляемость на скользких дорогах; высокая проходимость; комфорт МИНУСЫ Скромные тормозные свойства на сухом покрытии

Полностью результаты испытаний приведены здесь: 7–1 места.

Выводы рассматриваем вкупе с оценкой «справедливой» цены по уникальной методике «За рулем». Напомним, что на статистическом поле, объединяющем итоги испытаний с розничными ценами, мы строим прямую, которая указывает разумную плату за потребительские свойства.

Ниже черты расположены те шины, что позволяют рационально сэкономить при покупке, а выше — вынуждающие переплачивать.

Тест шипованных шин 225/45 R17 на снегу и льду — здесь.

Тест шипованных шин 225/45 R17 на черном асфальте — по этой ссылке.

Выражаем признательность шинным компаниям-производителям, предоставившим на тест свою продукцию, а также сотрудникам полигонов Nokian за помощь в подготовке тестовых трасс.

На тестах авторам помогали Антон Мишин и Антон Ананьев.

Собираясь покататься по бездорожью, всегда лучше заранее одеть цепи на колеса. Если необходимость цепей не очевидна — убедитесь в наличии браслетов. Не лишними окажутся и антибуксы!