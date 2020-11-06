7 шипованных шин: выбор «За рулем»

Напомним, что испытывали мы:
- Sailun Ice Blazer WST3 (3900 руб.)
- Kumho WinterCraft ice Wi31 (6000 руб.)
- Nordman 7 (6760 руб.)
- Hankook Winter i*Pike RS2 (7160 руб.)
- Yokohama IceGuard IG65 (7420 руб.)
- Michelin X-Ice North 4 (10 140 руб.)
- Nokian Hakkapeliitta 9 (11 430 руб.)
Предварительные итоги в тесте на снегу и льду не удивили. Дорогие шины вырвались в лидеры, дешевые — провалились. В асфальтовых дисциплинах расклад изменился: в топ-3 вошли самые доступные по цене Sailun и Kumho. Вот это поворот! Теперь сведем результаты всех испытаний воедино.
Итоговый рейтинг
Замыкают рейтинг со значительным отрывом (более 65 баллов!) «слабаки» Sailun Ice Blazer WST3 и Kumho WinterCraft ice Wi31. Они умудрились провалиться даже ниже сегмента «посредственных» продуктов (800–849 баллов), коих в этом тесте не оказалось. Выезжать на этих покрышках на снег и лед опасно, а шины Kumho еще и показали последний результат по экономичности. Sailun хотя бы неплох в комфорте, а ценник не может не радовать. За Kumho WinterCraft ice Wi31 просят более чем 30‑процентную переплату.
|
|
7 место
|
6 место
|
Сумма баллов, набранных в тесте
|
780
|
788
|
Марка, модель
|
Kumho WinterCraft ice Wi31
|
Sailun Ice Blazer WST3
|
Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб
|
6000
|
3900
|
Экономия (+)* / переплата (-)*, %
|
31 (-)
|
20 (+)
|
Страна изготовления
|
Корея
|
Китай
|
Индекс нагрузки и скорости
|
94T
|
94T
|
Глубина рисунка по ширине, мм
|
9,0–9,2
|
8,3–8,7
|
Твердость резины по Шору
|
61
|
70
|
Количество шипов, шт.
|
130
|
128
|
Выступание шипов после тестов, мм
|
0,8–1,3
|
1,3–1,9
|
Масса шины, кг
|
11,8
|
10,5
|
ПЛЮСЫ
|
Неплохое торможение на сухой дороге; приемлемая комфортность
|
Надежное сцепление на мокром покрытии; устойчивость на асфальте; тихие
|
МИНУСЫ
|
Плохие поперечное сцепление на льду и продольное на снегу; не экономичны
|
Худшие продольные сцепные свойства и управляемость на льду и снегу
* Здесь и далее разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно справедливой цены.
Yokohama IceGuard iG65 на пределе (854 балла) вписалась в группу «хорошистов». Лучшая «городская» шина (для очищенных асфальтовых дорог), в остальном показывает средние результаты, а на льду чрезмерно скользит при торможении и в поворотах. Цена близка к справедливой.
Чемпион по соотношению «цена-качество» — занявший четвертое место Nordman 7. Это лидер в сбережении топлива, способный на снегу и льду составить конкуренцию Ханкуку, но плохо приспособленный к «черным» покрытиям.
|
|
5 место
|
4 место
|
Сумма баллов, набранных в тесте
|
854
|
893
|
Марка, модель
|
Yokohama IceGuard IG65
|
Nordman 7
|
Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб
|
7420
|
6760
|
Экономия (+)* / переплата (-)*, %
|
4 (-)
|
21 (+)
|
Страна изготовления
|
Россия
|
Россия
|
Индекс нагрузки и скорости
|
94T
|
94T
|
Глубина рисунка по ширине, мм
|
8,6–8,8
|
8,9–9,3
|
Твердость резины по Шору
|
61
|
54
|
Количество шипов, шт.
|
172
|
128
|
Выступание шипов после тестов, мм
|
1,6–2,0
|
1,4–2,0
|
Масса шины, кг
|
10,7
|
10,1
|
ПЛЮСЫ
|
Превосходно тормозят на мокрой и сухой дороге; уверенно разгоняются на льду; достаточно комфортны
|
Лучшая экономичность; крепко цепляются за лед и снег; отменная проходимость
|
МИНУСЫ
|
Сложная управляемость на льду; повышенный расход топлива
|
Самые скромные тормозные свойства на мокром и сухом асфальте
На третьей ступеньке подиума расположился Hankook Winter i*Pike RS2 — но это по нашим меркам уже не «отличник», а «хорошист» (относится к категории шин, получивших от 850 до 899 баллов). Неплох на «белых» дорогах, экономичен, однако имеет средние результаты на асфальте, не шибко комфортен. Зато цена выгодна: на 17% ниже той, что могла быть при таких потребительских свойствах.
|
|
3 место
|
2 место
|
Сумма баллов, набранных в тесте
|
896
|
920
|
Марка, модель
|
Hankook Winter i*Pike RS2
|
Michelin X-Ice North 4
|
Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб
|
7160
|
10140
|
Экономия (+)* / переплата (-)*, %
|
17 (+)
|
7 (-)
|
Страна изготовления
|
Корея
|
Россия
|
Индекс нагрузки и скорости
|
94T
|
94T
|
Глубина рисунка по ширине, мм
|
8,1–8,8
|
7,7–8,1
|
Твердость резины по Шору
|
55
|
50
|
Количество шипов, шт.
|
190
|
250
|
Выступание шипов после тестов, мм
|
1,0–1,5
|
1,3–2,0
|
Масса шины, кг
|
9,7
|
9,3
|
ПЛЮСЫ
|
Высокое сцепление и надежное поведение на скользких покрытиях; уверенная проходимость
|
Выдающиеся сцепные свойства и отменная управляемость на льду и на снегу; отличная плавность хода; тихие
|
МИНУСЫ
|
Невысокая эффективность торможения на сухой дороге
|
Среднего уровня торможение и посредственная курсовая устойчивость на асфальте
На второй позиции Michelin X-Ice North 4, победитель теста — шины Nokian Hakkapeliitta 9. Обе шины неплохо сбалансированы, что позволило им бороться ноздря в ноздрю: разрыв в итоговых оценках всего 7 баллов. Фактически Michelin уступил финской марке лишь в экономичности. Обе покрышки хороши для любых условий и подойдут всем водителям независимо от опыта и стиля езды. Однако цены на Nokian бессовестны: 18% переплаты относительно «справедливого» значения! Есть смысл посмотреть в сторону Мишлена — эти шины лишь на 7% дороже разумного ценника.
|
|
1 место
|
Сумма баллов, набранных в тесте
|
927
|
Марка, модель
|
Nokian Hakkapeliitta 9
|
Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб
|
11430
|
Экономия (+)* / переплата (-)*, %
|
18 (-)
|
Страна изготовления
|
Россия
|
Индекс нагрузки и скорости
|
94T
|
Глубина рисунка по ширине, мм
|
8,4–8,8
|
Твердость резины по Шору
|
54
|
Количество шипов, шт.
|
190
|
Выступание шипов после тестов, мм
|
1,3–2,0
|
Масса шины, кг
|
10,3
|
ПЛЮСЫ
|
Превосходное сцепление и понятная управляемость на скользких дорогах; высокая проходимость; комфорт
|
МИНУСЫ
|
Скромные тормозные свойства на сухом покрытии
Полностью результаты испытаний приведены здесь: 7–1 места.
Выводы рассматриваем вкупе с оценкой «справедливой» цены по уникальной методике «За рулем». Напомним, что на статистическом поле, объединяющем итоги испытаний с розничными ценами, мы строим прямую, которая указывает разумную плату за потребительские свойства.
Ниже черты расположены те шины, что позволяют рационально сэкономить при покупке, а выше — вынуждающие переплачивать.
Тест шипованных шин 225/45 R17 на снегу и льду — здесь.
Тест шипованных шин 225/45 R17 на черном асфальте — по этой ссылке.
На тестах авторам помогали Антон Мишин и Антон Ананьев.
- Собираясь покататься по бездорожью, всегда лучше заранее одеть цепи на колеса. Если необходимость цепей не очевидна — убедитесь в наличии браслетов. Не лишними окажутся и антибуксы!