Когда зима в радость: тест «драйверских» шин R17

Заплатил побольше — получил шины получше? В очередной раз доказываем, что это не всегда так!

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17-дюймовые зимние шины для гольф-класса? Сейчас такие не только у заряженных версий, вроде Skoda Octavia RS, но у массовых седанов вроде Toyota Corolla или Kia Cerato в топ-версиях. Словом, популярный размер!

Мы протестировали семь комплектов шиповок от различных производителей на полигоне Nokian Tyres в Финляндии. Температура колебалась от —2 °C до —25 °C.

Тестовый автомобиль — близкий к идеалу по управляемости Volkswagen Golf.

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Покрытие под шипами оказывалось самое разное: и снег, и голый лед, и асфальт. В анализе результатов мы учитывали «справедливую» цену, рассчитанную по уникальной методике «За рулем». С помощью нее мы можем понять, какие шины позволяют разумно сэкономить, а какие вынуждают вас переплачивать. Вот некоторые выводы, сделанные экспертами:

Nokian Hakkapeliitta 9 лучше всего справились с испытаниями, но переплата за эти шины составляет аж 18%. Так что имеет смысл смотреть в сторону Michelin X-Ice North 4 — они заняли второе место с минимальным отставанием от лидера) и всего на 7% дороже разумного ценника.

лучше всего справились с испытаниями, но переплата за эти шины составляет аж 18%. Так что имеет смысл смотреть в сторону — они заняли второе место с минимальным отставанием от лидера) и всего на 7% дороже разумного ценника. Замкнул тройку лидеров комплект Hankook Winter i*Pike RS2 . По свойствам — не «отличник», а лишь «хорошист», но цена — на 17% ниже той, что могла быть при таких потребительских свойствах.

. По свойствам — не «отличник», а лишь «хорошист», но цена — на 17% ниже той, что могла быть при таких потребительских свойствах. Результаты двух самых доступных по цене шин, Kumho WinterCraft ice Wi31 (6000 руб.) и Sailun Ice Blazer WST3 (3900 руб.), говорят о том, что дешевые шины дешевы по-разному. Первую эксперты назвали самой переоцененной (аж на 31%). Тест-пилотам не понравились поведение на снегу и льду, а также недостаточная экономичность. А вот китайские Sailun по итогам всех испытаний превзошли корейские шины и при этом гораздо дешевле.

Подробнее об испытаниях шипованных шин размерности 225/45 R17 читайте в ноябрьском номере журнала «За рулем» (уже в продаже).

А если у вас кроссовер и на зиму нужны «шестнадцатые» шипованные покрышки, добро пожаловать на большой тест таких шин.

Фото: «За рулем»