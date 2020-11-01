Непростой выбор: Kia Rio, Skoda Rapid или Lada Vesta?

Веста уже немолода, но наиболее доступна и еще держит при себе несколько козырей. «За рулем» сравнил ее с Киа Рио и Шкодой Рапид?

Давние конкуренты снова сошлись в нашем сравнительном тест-драйве. Дело в том, что со времени дебюта Весты, примкнувшей к этой паре иномарок в 2015 году, поменялось многое, и не один раз. Российская модель нуждается в рестайлинге, который перенесен на первый квартал 2021 года (будет ли он, если на эти же сроки сместился запуск Largus FL?).

При этом Kia Rio щеголяет свежим фейслифтом, а Rapid прошел модернизацию и получил кузов лифтбек. Все три автомобиля — в хорошо упакованных комплектациях и с моторами объемом 1,6 литра, но у Рио и Рапида шестидиапазонные автоматы, а у Весты — вариатор. Lada дешевле всех, но относительно Kia — всего на 40 000 рублей...

По итогам сравнительного теста эксперты «За рулем» сделали такие выводы:

Kia Rio

От Рио мы ожидали большего: подвеска осталась жесткой, да и акустический комфорт, несмотря на заявления, находится на прежнем уровне. Но у Kia самый бойкий мотор, достойная эргономика, пятилетняя гарантия и надежность. Именно поэтому модель столь популярна.

Lada Vesta

Веста шумная, с небрежно отделанным интерьером и скромным списком опций, где нет многих само собой разумеющихся для конкурентов позиций — скажем, светодиодных фар. Но из аутсайдеров Весту вытаскивает просторный салон, энергоемкая подвеска, солидный клиренс и невысокая цена.

Skoda Rapid

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Рапид стоит — и, что характерно, едет — особняком. У него самая интересная управляемость, а кроме того, самый просторный салон и самый удобный багажник. А еще — огромный выбор опций и аксессуаров, в то время как у конкурентов — просто фиксированные комплектации. И после обновления он почти не подорожал.

Тест-драйв автомобилей Kia Rio, Skoda Rapid и Lada Vesta читайте в ноябрьском номере журнала «За рулем» (уже в продаже).