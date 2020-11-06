На зависть конкурентам, на радость потребителям. Новинки Neoline

Neoline — российский производитель, который уже почти 15 лет создает продукты с уникальным дизайном и технологиями. Устройства неоднократно были отмечены наградами на авторитетных международных мероприятиях

В 2020 году продуктивности Neoline можно только позавидовать, бренд серьезно обновил свои линейки видеорегистраторов, гибридов и радар-детекторов. А еще показалпокупателям, какими должны быть продуманные городские электросамокаты повышенной проходимости. Обо всем подробнее — читайте далее.

Доступные и современные видеорегистраторы

Зачастую остается только удивляться, чем думают российские бренды при разработке видеорегистраторов. Рынок наполнен безликими моделями с уродливым дизайном, неудобными креплениями, капризными литиевыми аккумуляторами, с отсутствием важных функций вроде парковочного режима.

Neoline решил исправить такое положение дел и предлагает линейку эталонных современных видеорегистраторов премиум-класса по доступной цене, от 5 590 рублей. У моделей есть ряд одинаковых ключевых особенностей, но при этом вы оплачиваете только за необходимые вам дополнительные опции вроде GPS—информатора. Или вообще отказываетесь от вторичных возможностей.

Рассмотрим наиболее важные особенности, которые есть в видеорегистраторах Neoline X7x.

Магнитное крепление. Согласитесь, это уже стандартное требование автомобилистов к регистраторам. Буквально год-два назад данная опция встречалась только в регистраторах от 10 000 рублей. Само собой, в моделях Neoline присутствует подключение кабеля питания в крепление. Сам регистратор лишен проводов, благодаря магнитному держателю его можно мгновенно снять и установить.

Суперконденсатор. Neoline один из первых в России начал повсеместно использовать эти морозостойкие, сверхнадежные элементы. В отличие от литиевых батарей в регистраторах, суперконденсатор невозможно вывести из строя холодом, жарой или перепадом температур. Вдобавок после морозной ночевки в машине видеорегистратор всегда гарантированно включится и с первых секунд будет записывать видео.

Поляризационный CPL—фильтр. Это специальный поляризационный фильтр перед объективом, благодаря которому на видео устраняются солнечные блики, а также отражение приборной панели с лобового стекла. В противном случае может существенно ухудшаться информативность видеозаписи, например станет невозможно зафиксировать госномера даже с близкого расстояния.

Отличное качество съемки. Мы считаем излишним рассказывать вам о модели процессора, матрицы и характеристики светосильного объектива с диафрагмой F=1.8. Значение имеет то, что инженеры Neoline выжали максимальное качество из компонентов, добились ясной и высокодетальной картинки при любом освещении и в различных погодных условиях. А для ночной съемки есть особый фирменный режим Night Light. При его автоматическом включении активируется аппаратный ИК-фильтр, благодаря которому все объекты видны даже в полной темноте. Полезная особенность на трассе и, зачастую во дворах домов.

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Эффективный гибрид вместо «пустышек»

Каким должен быть эталонный гибридный видеорегистратор образца 2020 года? В понимании многих производителей — с Wi—Fi, магнитным креплением, тонким компактным корпусом, разными режимами съемки… Почему-то производители готовы напичкать гибрид какими угодно фишками, но упорно делают модели малоэффективными, а то и вовсе бесполезными в качестве радар-детектора. Как? Очень просто — выпускают гибридные устройства с патч-антенной. Чтобы получились те самые компактные и тонкие модели, которые не отличишь от обычного регистратора. Гибридов с патч-антенной — целая армия. Но все радар-детекторы по-прежнему выпускают исключительно на базе рупорных антенн. Странный парадокс, правда?

Neoline считает, что если водитель покупает гибрид, то вправе рассчитывать на полноценную, а не фиктивную работу радар-детектора. Поэтому в новой серии Neoline X—COP 9300 производитель не просто установил рупорную антенну, но выбрал модуль увеличенного размера для еще более эффективного обнаружения и заблаговременного предупреждения о радарах. Включая маломощные установки типа Скат, Оскон, Кордон, которые часто устанавливают на треногах или в виде мобильных засад, маскируя за поворотом дороги.

Вторая важная составляющая радар-детектора — GPS—информатор. И здесь действует правило больше-лучше. В серии Neoline X—COP 9300 используется GPS—антенна увеличенного размера для максимально точного геопозиционирования в любой местности, что позволяет быстрее находить спутники и стабильнее поддерживать соединение. А это важно, чтобы гибрид не пропустил на дороге какую-нибудь камеру из спидкам-базы.

С видеосъемкой — также полный порядок! Флагманское качество записи обеспечивает японская матрица Sony и высокий битрейт в 20 Мбит/с. Вдобавок присутствует специальный ночной режим, который автоматически включается в установленный в настройках промежуток времени.

Серия Neoline X—COP 9300 — едва ли не единственные в России гибриды с рупорной антенной и морозостойким суперконденсатором вместо капризной литиевой батарейки.

Модели Neoline X—COP 9300 стоят от 13 990 рублей, всего представлено две версии:

Neoline X-COP 9300с — базовая модель.

Neoline X-COP 9300 — эксклюзивная версия для М.Видео и Эльдорадо. Присутствует расширенная комплектация — антибликовый CPL —фильтр и кабель F use C ord 3 P in , который используется для постоянного питания модели от бортовой сети авто и обеспечивает работу автоматического парковочного режима. Также прилагается крепление — подача питания через крепление, чтобы обеспечить быстросъемность устройства без необходимости вставлять/извлекать из него провод. Эти же аксессуары при необходимости можно докупить отдельно для Neoline X-COP 9300с.

Вы можете приобрести Neoline X-COP 9300с со скидкой 10% по промокоду ZARULEM! Кстати, если вам нужен лишь отдельный радар-детектор — рекомендуем присмотреться к Neoline X-COP 6000c. Здесь так же как и в Neoline X-COP 9300 присутствует скошенный экран, а «начинка» — аналогично рупорная и GPS—антенны увеличенного размера.

Пересаживаемся на электросамокаты

Все чаще автомобилисты в качестве второго транспорта выбирают электросамокаты. Прежде всего — в крупных городах. Почему?

электросамокат позволяет не терять время в пробке. К сведению, автомобилисты в Москве в среднем проводят за год 91 час в заторах;

не требует искать место для парковки как около работы, так и у своего дома;

с таким транспортом вас всегда пустят в метро и электричку;

Все это делает электросамокат самым удобным и продуманным индивидуальным средством передвижения в современном городе.

К сожалению, далеко не всегда производители электросамокатов понимают реальные требования к эксплуатации такого вида транспорта в черте города. Бренд Neoline внимательно изучил пожелания как новичков, так и опытных «самокатчиков». И представил целую линейку инновационных городских электросамокатов повышенной проходимости.

В России в продаже представлено свыше 200 электросамокатов. Чем выделяются и какие типичные проблемы большинства моделей решены в новинках Neoline?

Большие и широкие колеса. В основной массе производители предлагают покупателям маленькие 8-дюймовые, к тому же узкие, шириной всего в 2 дюйма колеса. Вы чувствуете все неровности дороги, от мелкой тротуарной плитки до трещин асфальта. Что уж говорить о легком бездорожье вроде лесных тропинок с корнями! Зато электросамокаты Neoline все эти препятствия и неровности проезжают комфортно и мягко, без жестких ударов в руки и стопы. Секрет в том, что размер колеса здесь составляет целых 10 дюймов, а ширина — 2,76 дюймов, прямо-таки фэтбайк по меркам велосипедов!

Без люфтов! Сложно найти владельца электросамоката, который бы не жаловался на люфт деталей из-за складывания-раскладывания модели. В линейке Neoline используется механизм типа «ласточкин хвост», который исключает образование люфтов при ежедневном складывании электросамоката, обеспечивает простоту и легкость складывания в одно действие.

Оптимально для города. Максимальная скорость моделей — до 30 км/ч, это оптимальный предел для быстрого, но в то же время безопасного перемещения по городу. Запас хода составляет до 30 километров, при этом время полной зарядки — всего 5 часов.

Специально для читателей «За Рулем» по промокоду ZARULEM действует скидка 10% при покупке любой модели электросамоката Neoline. Больше информации — по ссылке.