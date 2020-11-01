ГБО зимой: главная опасность и 3 решения

Езда зимой на газе преподнесет несколько сюрпризов, которые испортят первые впечатления от использования менее дорогого топлива.

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Есть ли экономическая выгода при переходе на ГБО? Ответ на вопрос неоднозначен и зависит от нескольких параметров. Проще говоря, для кого-то это будет выгодно, а для кого-то — нет.

Окупается процедура перевода автомобиля на газ не сразу. Это связано с высокой стоимостью газобаллонного оборудования и немалой стоимостью работ по его установке. Речь идет о 28–40 тысячах рублей, которых хватило бы, например, на 651–930 литров АИ-92, если купить его сегодня по 43 рубля за литр. Этого хватило бы, условно, на 6,5–9,3 тысячи километров при расходе 10 литров на 100 км. При этом не стоит забывать про расходы на газ, который потребляется мотором на 10% активнее, чем бензин. Следовательно, выгодным газ делают большие пробеги.

Наши эксперты уже подсчитывали экономическую целесообразность ГБО. Подробно об этом можно прочитать здесь, а ниже приведена таблица для автомобилей разных классов:

В чем опасность ГБО зимой?

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Установка ГБО накануне зимы может преподнести неприятный сюрприз. При минусовых температурах двигатель может самопроизвольно переключаться с газа на бензин. Это существенно снижает предполагаемую экономию, из-за чего на многих форумах автомобилисты выказывают недовольство.

Регулирует процесс перехода с газа на бензин автоматика. Происходит это, например, во время ускорений, когда холодный газ из баллона не успевает нагреваться в редукторе, особенно на трассовых скоростях и в морозы. Не исключено, что двигатель в какой-то момент может заглохнуть из-за ледяного газа, поступающего в камеры сгорания.

Для решения проблемы с непроизвольным переключением на бензин рекомендуется утеплять компоненты ГБО. В зависимости от двигателя это можно сделать тремя способами:

Заменить старую мембрану в редукторе, которая на морозе может дубеть, на новую. Подвести тепло от системы охлаждения мотора (параллельно отопителю салона) для подогрева редуктора или форсунок. Утеплить редуктор и форсунки негорючими материалами.

Вот пример использования системы охлаждения двигателя, которым поделился пользователь Vinir на форуме Drive2.

Проблема в меньшей степени касается метановых ГБО. При использовании же пропан-бутанового оборудования в холодное время года лучше переходить на зимнюю смесь, в которой газы смешаны в пропорции 75/25%, а не 55/45%, как в летней.

Так стоит ли устанавливать ГБО на автомобиль в зиму?

При должной подготовке оборудования сделать это ничто не мешает. И сэкономить удастся, но только при условии действительно больших пробегов. В противном случае есть риск разочароваться в езде на газе.

Обо всех предстоящих тратах при переходе на ГБО вы можете узнать здесь.

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