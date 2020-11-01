6 фраз, которые поставят на место инспектора ГИБДД

Гаишник должен увидеть, что перед ним опытный водитель, готовый отстаивать свои права.

Материалы по теме Девять фраз, которые не стоит говорить сотруднику ДПС в праздники

Психологи говорят, что в каждом человеке живет внутренний Взрослый, внутренний Ребенок и внутренний Родитель. Разговор с инспектором ГИБДД — это деловое общение с позиции Взрослого с Взрослым — и только так. Не позволяйте инспектору переходить на позицию Родителя: «И куда же вы так торопитесь?», «Ну и как не стыдно нарушать, уважаемый...» Водителю следует говорить спокойно, уверенно, придерживаться здравого смысла и контролировать эмоции. А помогут в этом шесть простых фраз, по которым гаишник сразу поймет, что перед ним грамотный водитель, знающий свои права.

1. Мы только на «Вы»

Обращение к водителю на «ты» инспектор может использовать, если видит, что перед ним человек гораздо моложе него или водитель явно пасует. В таком случае нужно вежливо, но твердо дать ему понять, что готовы выполнять его законные требования, уважаете те полномочия, которые предоставило ему государство, но требуете и к себе уважительного отношения.

2. «Я должен зафиксировать все на камеру»

Инспекторы ГИБДД не любят, когда их разговор записывают, но помешать этому не могут, если действуют в рамках полномочий. Только не стоит записывать разговор ради хайпа, съемка нужна вам как документальное свидетельство, и, если вы сообщите об этом, ваши действия должны найти понимание.

3. «Подождите, я загуглю эту статью ПДД»

Материалы по теме Лучший способ обрести спокойствие за рулем — подписаться на любимый журнал

Если вы сомневаетесь в своей виновности, нет ничего страшного произнести эту фразу. Прежде чем что-то подписывать, даже надо ознакомиться с тем, какое нарушение вам вменяют и чем это грозит. А современные средства связи — смартфон и планшет, позволят это сделать.

4. «Я сейчас позвоню в дежурную часть и вызову сюда ответственного»

Если есть разногласия, можно произнести и такое, но это уже из разряда тяжелой артиллерии. И злоупотреблять таким не стоит. И если уж вы на это пошли (ситуации бывают разные), видеосъемка на телефон происходящего обязательна. Она станет доказательством вашей правоты или возможных злоупотреблений должностного лица.

5. «Давайте оформим протокол»

Вы можете спокойно предложить это инспектору, и фраза говорит о том, что вы знаете не только свои права и обязанности, но и осознаете наличие их у второй стороны. Что она дает? Вы обозначаете, что никуда не спешите и готовы разобраться в сути претензий и «договариваться на месте» не намерены. В протоколе инспектор обязан отразить конкретное нарушение ПДД и назначить наказание в соответствии со статьей Административного кодекса РФ.

6. «С нарушением не согласен, нуждаюсь в защитнике»

Это тоже из разряда тяжелой артиллерии — заявить, что «я буду писать в протоколе, что с нарушением не согласен, при рассмотрении дела нуждаюсь в защитнике». Так и стоит написать в протоколе. Эта волшебная фраза говорит о том, что вы, используя терминологию юристов, заявили ходатайство об участии защитника. Соответственно, инспектор обязан ходатайство рассмотреть и вынести определение. На практике это невозможно, никто такого не делает (да и где на дороге взять защитника?), а вот в суде можно сослаться на нарушение процедуры оформления правонарушения и тот факт, что гражданину не был обеспечен защитник.

Полную версию этого материала с комментариями юриста читайте по этой ссылке.

За что можно пожаловаться на инспектора ДПС, подробно рассказано в этом материале.



Фото: Елена Афонина/ТАСС