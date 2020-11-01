Самые проблемные турбодвигатели. Топ-5

Все проблемы у первых турбомоторов разных марок — схожие.

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Новая турбоэра началась с приходом экологических норм Евро-5 в 2009 году. Тогда и стали появляться турбированные двигатели, позволяющие иметь хорошую экологию при высоких мощностных показателях.

Но те первые турбомоторы под Евро-5 можно выделить в особую касту — они были несовершенны по конструкции и страдали рядом детских болезней. Вот список слабых мест:

Несовершенные системы смазки , вызывающие масляное голодание, нередко вкупе с повышенным расходом масла;

, вызывающие масляное голодание, нередко вкупе с повышенным расходом масла; Высокая термонагруженность , приводящая к быстрой деградации резинок и пластиковых деталей;

, приводящая к быстрой деградации резинок и пластиковых деталей; Чувствительность к качеству и октановому числу топлива ;

; Нагар на форсунках и клапанах, отложения в цилиндрах и масляных каналах — и, как результат, течи, деформация клапанов, прогар поршней, задиры цилиндров и распредвалов.

Конечно, у каждого двигателя кроме типичных могут быть и собственные проблемы. В целом можно сказать, что все болячки — если не идентичные, то схожие.

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Список общепризнанных «неудачников» длинный. Самые известные из них:

Трехцилиндровый опелевский 1.0 R3

Ford 1.0 EcoBoost , страдавший перегревами

«Инновация 2007 года» 1.4 TSI/TFSI Volkswagen/Audi

Моторы BMW семейств N45 и N46 периода 2001–2011 годов

1.6 THP EP6 Prince (Принц), созданный концерном PSA совместно с BMW Обладатель многих премий «Двигатель года», созданный концерном PSA совместно с BMW

Проколы случались и у Мерседеса, и у Тойоты, и у Рено. У всех турбоновинок были передовые характеристики, но это сопровождалось снижением надежности.

Как с этим бороться (и нужно ли), а также как выбрать подержанный автомобиль с турбомотором, мы рассказываем в материале «Вся правда о турбомоторах: список проблемных двигателей»

Находясь в чужом автомобиле на безопасность мы можем повлиять только косвенно. А вот в личном автомобиль стоит докупить средства повышения проходимости и дворники с подогревом. Проходимость автомобиля и обзор в непогоду можно улучшить!

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