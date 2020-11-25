Все зависит от технических характеристик.

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Сыну через три месяца исполняется 18 лет, тогда же он планирует получить права категории «В» (сейчас учится в автошколе). На день рождения хотим подарить ему скутер. Сможет ли он управлять им с категорией «В» или нужно открывать категорию «А»?

С. Веселовский, г. Санкт-Петербург

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Ответ на ваш вопрос зависит от технических характеристик скутера. Если он относится к мопедам (согласно ПДД, это двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 см³, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт), то для управления им будет достаточно водительского удостоверения любой категории, включая специальную категорию «М».

Если рабочий объем двигателя внутреннего сгорания скутера не превышает 125 см³ и сам двигатель имеет максимальную мощность, не превышающую 11 кВт, такое транспортное средство относится к «легким» мотоциклам, и для управления им потребуется получение водительского удостоверения подкатегории «А1». Наконец, если рабочий объем или мощность двигателя выходят за указанные пределы, это уже полноценный мотоцикл, садиться за руль которого разрешается при наличии права управления транспортным средством категории «А».

Фото: Александра Мудрац/ТАСС