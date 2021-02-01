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Мария работает в питерском такси практически без выходных. Но «на линию» ее гонит не нужда, а, как она говорит, «таксизависимость».

8

лет я в такси. 26 октября 2012 года приехала в офис «Везёт» на Васильевском острове в С-Петербурге, чтобы организовать себе временную подработку. Я была в декретном отпуске по уходу за ребенком. Но, как гласит народная мудрость, нет ничего более постоянного, чем временное. Начала катать в такси и втянулась. Выходя на линию, я знаю, что ребенок у меня не останется голодным и на жизнь мне хватит. А еще я, конечно, люблю водить. Думаю, это обязательное условие для работы в такси. Высшего образования у меня нет, до рождения ребенка пробовала себя в разных профессиях — мерчендайзера, супервайзера и так далее. Но пока нашла себя в этой сфере, и меня все устраивает.

8–9

часов в среднем длится моя рабочая смена таксиста. Я сама назначаю себе выходные, иногда подолгу не беру их, но не потому, что меня кто-то заставляет, гонит на линию. Нет! Просто мне скучно без работы. Полдня я могу провести с сыном, но остальное время не знаю, чем себя занять. Тянет за руль. Это уже не просто привычка, а «таксизависимость».

3,5

тысячи рублей в день — средний заработок таксиста в обычное, не предпраздничное время. Это примерно 14 поездок за смену. Хотя, конечно, все зависит от дня недели. Пятница у нас обычно самая прибыльная. Суббота в последнее время стала очень «пробочной», так как люди ездят по магазинам. Мне нравится работать по воскресеньям: город пустой, машин мало, заказы есть всегда. Предпочитаю работать в дневное время.

1,5

тысячи рублей я трачу перед сменой. На 1000 рублей заправляю машину и кладу 500 рублей «на депозит» в программу — из этих денег вычитается комиссия агрегатору. Как правило, их хватает на день, иногда на два дня. Комиссия у «Везёт» — от 14 до 19 процентов за поездку. По-моему, это очень честный сервис. Все прозрачно: начиная от конечной точки, куда надо везти клиента, до стоимости заказа. Никаких «подводных камней».

1,5

тысячи рублей стоит аренда автомобиля — Киа Рио. Очень люблю эту машину, беру только ее два года: столько сотрудничаю с нынешним парком. Забавно: моего сына зовут Кирилл — Кирюша, а машина у меня — Киюша. Так я к ней всегда обращаюсь.

2016

— год выпуска машины. Я внимательно слежу за ней: тормоза, масло, фильтры, свечи — всегда в отличном состоянии. Регулярно езжу на сервис и сама плачу за обслуживание, потому что у меня сейчас аренда с последующим выкупом (по условиям договора, ремонтом занимается водитель). Через полгода она будет моей. Думаю, что пробег на тот момент составит 350–370 тысяч км, обойдется она мне примерно в 350 тысяч или чуть меньше.

8

литров на сто километров — примерный расход топлива моей Киюши. Половины бака, который я заправляю на 1000 рублей, хватает на смену — где-то с 10 утра до 8 вечера. Иногда можно и за 5 часов сделать план и ехать домой, но так редко когда получается. Дорожные заторы сильно омрачают жизнь таксистам. Многие сидят и пережидают пробки. Я считаю это неправильным. Зачем? Толкаясь в пробках, худо-бедно, но пару поездок сделаешь, за которые, соответственно, получишь деньги.

15

тысяч за смену — мой рекорд. Накануне прошлого Нового года было много развозов с корпоративов, щедрые чаевые. Этот Новый год в связи с пандемией и локдауном в Петербурге, конечно, подкачал в финансовом плане.

А так с «Везет» очень стабильный доход. Если не отвлекаться и быть на линии весь день, то можно и 10 тысяч получить. У меня было такое несколько раз, правда, заказы в основном приходили загородные.

50–60

тысяч в месяц — столько удается заработать в такси. У каждого, конечно, свои запросы и требования. Но я считаю, что на доход таксиста в Питере можно прожить. Даже в разгар пандемии мой доход не менялся. Заказов было меньше, потому что люди сидели дома, но поездки выходили дороже, т.к в основном все ездили за город.

5

раз на дню слышу от пассажиров: «Как это необычно — девушка за рулем!» Для многих в диковинку, но я, кстати, часто вижу женщин-таксистов, сотрудничающих с другими операторами. Пассажиры первым делом интересуются, не страшно ли? Мне не страшно, негатива или казусов со мной (тьфу-тьфу-тьфу) не случалось. Зато часто дают чаевые. Думаю, это связано с гендерным вопросом. Многие так и говорят: «Был бы на вашем месте мужик, я бы не дал. А так — вот возьмите».

21

мост в С-Петербурге разводится в ночное время летом. Это специфика нашего города. Если едем в объезд из-за разведенного моста, цена увеличивается в два раза. Так что мосты таксистам очень выгодны. А еще у нас есть специальная услуга — возим экскурсии по набережным смотреть на разводящиеся мосты.