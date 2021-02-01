Chevrolet Cobalt вернулся! Он дешевле Весты

Правила Таможенного союза позволили поставить красивый ценник: в «базе» Кобальт стоит всего 759 900 рублей.
А в максимальной комплектации LTZ, что побывала у нас на тесте — 879 900 рублей. Это ощутимо дешевле, чем Lada Vesta сравнимого уровня оснащения Exclusive — она обойдется в 996 900 рублей. Обе машины с 1,6-литровыми моторами (106 л.с. у Кобальта, 113 л.с. у Весты) и в «двухпедальном» исполнении, но у Chevrolet — 6-ступенчатый автомат, а у Лады — вариатор. Так, Кобальт предпочтительнее Весты? Смотря в чем.
Вот некоторые наблюдения, сделанные нами по ходу сравнительного теста:
- При интенсивных обгонах Chevrolet ведет себя интереснее: 6-ступенчатая гидромеханика шустро переключается на две, а то и три ступени ниже.
- Внешность Кобальта — все еще на любителя. Ручки — старого образца, не под естественный хват. Даже в топ-версии нет камеры заднего вида и парктроников.
- По плавности хода Кобальт не хуже Весты на асфальте, а на проселке предпочтительнее — ямы глотает мягче.
- Интерьер у Кобальта скучный и устаревший. Комбинация приборов выглядит наивной, сиденья неоправданно мягкие, руль — без единой кнопки.
- Управляемость у Весты более сбалансированная, да и ESP идет в «базе» — в отличие от Кобальта, у которого ее нет вообще.
- Багажник у Шевроле вместительнее, чем у Лады. И проем шире.
Так кто же из них лучше? Мы бы отложили окончательный вердикт до появления в России рестайлинговой версии Кобальта — как минимум внешне отличаться от нынешней эта машина будет значительно. Ну а с выводами по нынешнему Кобальту приглашаем вас ознакомиться подробнее.
Большой сравнительный тест-драйв Chevrolet Cobalt и Lada Vesta читайте в февральском номере журнала «За рулем».
- Кстати, вариантов с механикой у Весты стало меньше: теперь нельзя заказать седан в комплектации Comfort и кросс-универсал в версии Luxe/Prestige с двигателем 1,8 л 122 л.с. и МКП.