Построил гараж на даче. Его что, тоже регистрировать?

И да, и нет — это зависит от характера постройки.

Материалы по теме У вас гараж есть? Поздравляем: вы попали под амнистию

Если у вас на даче в качестве гаража используется легкий навес, регистрировать его не надо. Основательное строение с фундаментом и воротами придется оформить. Потребуются кадастровый инженер и технический план, составленный им. К сожалению, услуги не бесплатны, и чем ближе к столицам, тем дороже. Плюс госпошлина.

На сегодня всё еще действует упрощенная процедура регистрации различных дачных построек в рамках «дачной амнистии».

Есть нормативы по размещению строений на дачных участках и участках под ИЖС — перед началом возведения гаража с ними лучше ознакомиться. Если что-то будет не так, гараж могут снести по решению суда — например, в результате жалоб от соседей.

В скором времени гараж без регистрации не продашь, не сдашь в аренду и не подаришь внукам. Ну и государству польза: чем больше гаражей легализовано, тем больше можно собрать налогов на собственность.