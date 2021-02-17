Построил гараж на даче. Его что, тоже регистрировать?

Материалы по темеУ вас гараж есть? Поздравляем: вы попали под амнистию
Если у вас на даче в качестве гаража используется легкий навес, регистрировать его не надо. Основательное строение с фундаментом и воротами придется оформить. Потребуются кадастровый инженер и технический план, составленный им. К сожалению, услуги не бесплатны, и чем ближе к столицам, тем дороже. Плюс госпошлина.
На сегодня всё еще действует упрощенная процедура регистрации различных дачных построек в рамках «дачной амнистии».
Есть нормативы по размещению строений на дачных участках и участках под ИЖС — перед началом возведения гаража с ними лучше ознакомиться. Если что-то будет не так, гараж могут снести по решению суда — например, в результате жалоб от соседей.
В скором времени гараж без регистрации не продашь, не сдашь в аренду и не подаришь внукам. Ну и государству польза: чем больше гаражей легализовано, тем больше можно собрать налогов на собственность.
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