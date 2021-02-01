А что, если не регистрировать гараж? Ничего!

Ни в одном из действующих законов санкции за это не прописаны. Но однажды вы его потеряете.

Материалы по теме У вас гараж есть? Поздравляем: вы попали под амнистию

Правда, какие-то особенные санкции и не нужны. Всё, что не зарегистрировано, пребывая на «ничейной» земле, следует считать собственностью государства. Если речь о гараже, то с 1 января 2026 года (если не назначат другой срок) он может перестать быть вашим.

По данным ФНС и Росреестра, в России значится 36 902 зарегистрированных гаражных (гаражно-строительных) кооператива. Объекты гаражного назначения расположены на 1 395 638 земельных участках. С наименованием «здание», «сооружение» на государственном кадастровом учете стоит 3 095 404 объекта. С наименованием «помещение» — 2 550 065 объектов. Росреестр утверждает, что это лишь малая часть от общего числа гаражей. Права собственности при этом закреплены примерно на 3,5 млн гаражных построек. Остальные — вне правового поля.

В отношении гаражей на дачных участках в некоторых регионах власти применяют бомбардировку уведомлениями о несоблюдении законов. Грозят карами в виде удвоенного налога на землю и сноса гаража по решению суда.

Материалы по теме Парковаться в своем дворе? Запрещено!

Снос гаража — вне закона. Он возможен только если гараж возведен с нарушением правил для построек такого типа или является самовольной постройкой. А налог можно «удваивать» только до предельной его величины, означенной в Налоговом кодексе РФ.

Каков налог на гаражи?

«Гаражный» сбор состоит из двух налогов.

Первый — налог на нежилую недвижимость. Ставку налога на гараж определяет муниципалитет. Налог начисляют с момента регистрации собственности в Реестре. Согласно Налоговому кодексу РФ, величина налога на гараж (отдельную постройку) для физических лиц составляет 0,1% от кадастровой стоимости. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе ставка налога может быть уменьшена до нуля либо увеличена, но не более чем в три раза.

Кроме того, взыскивают налог на землю, занимаемую гаражом (не выше 1,5% от ее кадастровой стоимости). Ставки определяют местные власти.