У вас гараж есть? Поздравляем: вы попали под амнистию

«Лучший гараж для травы — это фломастер. Ни один мент не догадается». Тоже не понимаете, о чем речь? В русском языке у слова «гараж», помимо традиционного, — место (помещение) для стоянки, ремонта и хранения автомобилей — есть и множество других, подчас неожиданных, значений. В цитате под «гаражом» понимается емкость, куда можно спрятать психоактивные вещества. В дореволюционной России гаражи строили для лошадей, а сейчас так иногда называют оффшорные налоговые юрисдикции. И все государства не любят эти «гаражи». С обычными гаражами в России, похоже, происходит та же история.
СКОЛЬКО В РОССИИ ГАРАЖЕЙ?
Намного больше, чем в Бразилии донов Педро. По данным ФНС и Росреестра, в России значится 36 902 зарегистрированных гаражных (гаражно-строительных) кооперативов. Объекты гаражного назначения расположены на 1 395 638 земельных участках. С наименованием «здание», «сооружение» на государственном кадастровом учете стоит 3 095 404 объекта. С наименованием «помещение» — 2 550 065 объектов. Росреестр утверждает, что это лишь малая часть от общего числа гаражей. Права собственности при этом закреплены примерно на 3,5 млн гаражных построек. Остальные — вне правового поля.
Интересный факт
Гаражное пространство и гаражное сообщество — уникальные российские явления, почти не знакомые в других странах. Еще в советское время в гаражно-строительных кооперативах сформировались независимые от официальных структур низовые объединения, «мужские клубы», интересы которых выходят далеко за пределы автомобильной тематики. Социологи отмечают, что в России в гаражах могут работать закусочные, душевые, спортивные залы и даже публичные дома. Гаражи даже под квартиры научились переделывать.
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Зачем нам это
Затем, что в России нет специального нормативного правового акта, регламентирующего деятельность гаражно-строительных кооперативов. Гаражи, не охваченные налогами (и без собственников), — это все же непорядок. Чтобы навести порядок, нужен федеральный закон, упрощающий процесс оформления в собственность гаражей и земельных участков под ними. Его уже окрестили «гаражной амнистией». Хотя «прощать» никого не планируют, конечно, — речь об учете, контроле и налогообложении.
Павел Крашенинников, депутат Государственной думы и один из разработчиков законопроекта: «[гаражная] „амнистия“ — это условное понятие: граждане — собственники гаражей не виноваты, что у нас в стране меняются правила игры и меняются правила оформления».
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Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены» в январе прошел первое чтение. Основная цель разработчиков — урегулировать ситуацию, когда земельные участки, относящиеся к государственной или муниципальной собственности и не предоставленные (по бумагам сегодняшнего дня) для размещения гаражей, в реальности заняты гаражами более 15 лет. То есть гаражи эти возведены до того, как в 2005 году появился Градостроительный кодекс Российской Федерации, — неучтенных гаражей, построенных после 2005‑го, нет.
Государственная Дума 26 января 2021 года приняла в первом чтении законопроект о «гаражной амнистии», который позволит гражданам до 1 января 2026 года бесплатно оформить в собственность земельные участки под гаражами. Оценочно им смогут воспользоваться 3,5 млн человек.
В планах — составление кооперативных реестров с персонализацией каждого машиноместа: владелец, кадастровый номер гаража и земельного участка.
Закон делит все гаражные сообщества на две части: построенные до 2005 года и построенные после. Регистрации в рамках «гаражной амнистии» подлежит только первая, «старая» часть.
Интересный факт
В гаражах не только хранят автомобили — там создается настоящий капиталистический прибавочный продукт. В России на так называемую «гаражную экономику», то есть полу- и вовсе нелегальное производство товаров и оказание услуг, приходится четверть ВВП. Из пяти крупнейших по капитализации компаний мира четыре начинались в гаражах (правда, не в российских, а американских): Apple, Alphabet (Google), Microsoft и Amazon.
В гаражах не только хранят автомобили — там создается настоящий капиталистический прибавочный продукт. В России на так называемую «гаражную экономику», то есть полу- и вовсе нелегальное производство товаров и оказание услуг, приходится четверть ВВП. Из пяти крупнейших по капитализации компаний мира четыре начинались в гаражах (правда, не в российских, а американских): Apple, Alphabet (Google), Microsoft и Amazon.
Что изменится и к чему готовиться
В первоначальном законопроекте заявление для регистрации гаража, земельного участка и получения прав собственности, как предполагалось, может написать потенциальный землевладелец (если захочет). При этом органам местного самоуправления поселений и городских округов вменялось в обязанность до 1 января 2022 года «осуществлять мероприятия» по выявлению незарегистрированных гаражей.
В скором времени гараж без регистрации не продашь, не сдашь в аренду и не подаришь внукам. Ну и государству польза: чем больше гаражей легализовано, тем больше можно собрать налогов на собственность.
В сегодняшнем варианте тема звучит так: органы вправе осуществлять такие мероприятия. Если захотят, и не только до 1 января, но и после. Понятия «гаражный кооператив», «гаражно-строительный кооператив» и «гаражный потребительский кооператив» признаются равнозначными.
Такое размещение машин законом тоже оговорено: «местом хранения транспортного средства (машиноместом) признается индивидуально-определенная площадка… на земельном участке». Налога на гараж, видимо, не будет, однако налог на землю придется платить.
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КАКОЙ НАЛОГ НА ГАРАЖИ?
Сбор состоит из двух налогов.
Первый — налог на нежилую недвижимость. Ставку налога на гараж определяет муниципалитет. Налог начисляют с момента регистрации собственности в Реестре. Согласно Налоговому кодексу РФ, величина налога на гараж (отдельную постройку) для физических лиц составляет 0,1% от кадастровой стоимости. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе ставка налога может быть уменьшена до нуля либо увеличена, но не более чем в три раза.
Кроме того, взыскивают налог на землю, занимаемую гаражом (не выше 1,5% от ее кадастровой стоимости). Ставки определяют местные власти.
Как будем оформлять гаражи?
Если закон будет принят в сегодняшнем виде, то до 1 января 2026 года гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до 2005 года, получит право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. В большинстве случаев.
Если земельный участок, занятый гаражом, является ограниченным в обороте (не подлежит передаче в собственность физическому лицу), его можно взять в аренду. Арендная плата оговорена: не выше размера земельного налога за соответствующий земельный участок.
Особой простоты в регистрации гаража, честно говоря, не видно. Заявитель должен собрать кучу документов: подтверждение предоставления земельного участка гаражному кооперативу либо иной организации, решение общего собрания кооператива, схему земельного участка, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, и еще кое-что по мелочи. МФЦ, БТИ, Росреестр — все эти прекрасные инстанции придется посещать.
С известной вероятностью кооперативы и товарищества получат от местных властей недвусмысленную рекомендацию сделать все добровольно в установленном порядке.
Платить придется?
Амнистия, какая-никакая, все же есть. Гражданам прощают долги по налогам за 15 лет, а земельные участки предоставят бесплатно или почти даром. Понятно, это очередной случай, когда то, что для многих было бесплатным, скоро станет платным. Но вс равно далеко не самый плохой вариант, какой мог бы быть.
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У вас гараж есть? Поздравляем: вы попали под амнистию