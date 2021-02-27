Простой лайфхак для чистоты в машине

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В автомобилях с напольной педалью акселератора вода, песок и снег с нее попадают прямо под коврик на ворсовое покрытие пола.

Я вырезал из резины полоску по размерам немного больше педали и закрепил пластиковыми хомутами, с напуском на штатный резиновый коврик. Теперь под педалью всегда сухо и чисто.

В. Синевич, г. Соликамск

Приз автору совета — светодиодный фонарь.

Другой наш читатель, в автомобиле которого нет крючков крепления пассажирского коврика к полу, решил проблему с помощью липучки. Просто приклеил ту часть липучки, что с крючками, секундным клеем к обратной стороне коврика. Теперь он прекрасно держится (даже без ответной части) на родном покрытии пола и при этом легко снимается для мойки.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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Обнаружили пропуски зажигания, расход топлива увеличился, появился запах бензина? Проверьте свечи. Если они потемнели, пора в магазин.

Браслеты противоскольжения — как подковы для коня. С ними можно на любое бездорожье.

Фото: В. Синевич