Лучшие машины для пассажиров и за 3 млн: только 5 вариантов!

Вы удивитесь, но в этом бюджете выбор ограниченный!

Что нужно от автомобиля пассажиру заднего ряда? В первую очередь — простор, чтобы можно было сидеть не зажимаясь. Во-вторых — чтобы не трясло и не укачивало. В-третьих — возможность регулировать температуру и управлять аудиосистемой. Что еще? USB-разъем, хорошая шумоизоляция, удобство входа и выхода.

Вы думаете, вариантов много? Как бы не так.

Skoda Superb

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Один из самых щедрых на пространство для пассажиров на российском рынке — чешский лифтбек Skoda Superb. Колесная база — 2841 мм, запас пространства в районе коленей пассажиров — 157 мм. Можно сидеть даже нога на ногу!

Объем багажного отсека — 584 литра с разложенными сиденьями. Это может быть важно и для корпоративного автомобиля, если, например, приходится возить пассажиров с большими чемоданами. А грузить багаж в лифтбек удобнее, чем в седан: крышка багажника поднимается вместе с задним стеклом, открывая огромный проем. На заказ автомобиль можно оснастить системой бесконтактного открытия багажника.

Садиться и выходить из машины удобно — двери открываются широко.

С тремя миллионами можно рассчитывать на Superb в топовой комплектации L&K (Laurin & Klement). На таком же ездит президент Чешской Республики. Со 150-сильным 1.4, 7-ступенчатой DSG и передним приводом такой Superb стоит 2 806 000 рублей. А дороже всего версия с 280-сильным 2.0, 6-ступенчатой DSG и полным приводом — 3 416 000 рублей.

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Самый крутой Суперб — с адаптивной системой регулирования ходовой части DCC, передними сиденьями с электроприводом и памятью, тонировкой задних стекол Sunset, LED-пакетом, включающим фоновую подсветку интерьера. Акустические стекла, улучшающие шумоизоляцию, солнцезащитные механические шторки для задних стекол, держатель для планшета на подголовник, трехзонный контроль Climatronic с управлением с заднего ряда идут за доплату.

И вы, конечно, помните о шкодовских решениях Simply Clever, которых в Супербе около трех десятков. Например, отделения для зонтов в дверях (в передних, в отличие от Rolls-Royce), складывающаяся вперед спинка переднего пассажира и прочие приятные мелочи. Одна из таких фишек — текстильные коврики с наклонной подставкой Lounge Step для ног задних пассажиров. В длительных поездках вещь незаменимая!

Комментарий эксперта:

— Автомобили, которые приобретают для первых лиц компании, обычно оснащаются с учетом индивидуальных требований пассажира. Совсем другое дело — такси или разъездная машина, например, торгового представителя: в этой сфере популярны унитарные (то есть минимально оснащенные) комплектации.

Но в любом случае покупатели автомобилей бизнес-класса всегда обращают внимание на три ключевых фактора: стоимость обслуживания, надежность автомобиля и выкупная стоимость на момент окончания эксплуатации.

Volkswagen Passat

Колесная база седана Volkswagen Passat поменьше, чем у Суперба, — 2786 мм. Но все равно по сравнению с предыдущим поколением нынешнее B8 прибавило в колесной базе 79 мм, а задний ряд был просторен и на предыдущем Пассате. Машина для пассажиров на 100%.

Двигатель только один — бензиновый 150-сильный 1.4 TSI, работает в паре с 7-ступенчатым роботом DSG. Привод передний. Но и цена пониже, чем у Суперба: за 2 638 000 рублей можно стать владельцем автомобиля в топовой комплектации Exclusive.

Пассажирам должны понравиться и асимметрично разделенная спинка заднего сиденья, с проемом для длинномеров и центральным подлокотником с подстаканниками, розетки на 12 и 220B и USB-разъем на центральной консоли сзади, климат-контроль Climatronic 3-зонный с антиаллергенным фильтром и дополнительным управлением с заднего ряда, обогрев передних и боковых задних сидений, лобовое стекло с атермальным остеклением, обогревом и звукоизоляцией.

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За доплату в 61 000 рублей предлагают комплект «Комфорт», включающий фоновую подсветку интерьера, внутреннее освещение салона с задержкой выключения, по две светодиодные лампы для чтения спереди и сзади, светодиодные огни во всех дверях, шторки на задних боковых стеклах, на заднем стекле — с электроприводом, звукоизолирующие ламинированные боковые стекла, тонированные задние стекла. За 64 000 — панорамный люк. За 36 500 можно получить адаптивное управление шасси DCC, включая выбор профиля вождения, подвеску для плохих дорог и увеличенный дорожный просвет. Объем багажного отсека у Passat — 585 литров, в версии Exclusive есть электропривод открывания и закрывания двери багажника с функцией Easy Open (виртуальная педаль). Toyota Camry

Этот японский седан до сих пор бьет рекорды продаж в своем классе. Его любят и таксисты, и чиновники. И есть за что. Колесная база у седана — 2825 мм, места на заднем ряду достаточно. По простору сзади Камри всегда была лидером класса (бизнес или E, как вам больше нравится). Правда, в нынешнем поколении у автомобиля широкий и высокий трансмиссионный тоннель перед задним диваном, так что, если надумаете ехать на Camry впятером, знайте: тому пассажиру, который сядет посередине, придется помучиться. Стоимость самой дорогой Camry в топовой комплектации Executive Safety — от 2 788 000 рублей. Это автомобиль с бензиновым двигателем 3.5 мощностью 249 л.с. и 8-ступенчатым автоматом.



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Пассажирам понравятся электрорегулировка задних сидений — естественно, они с обогревом и складывающиеся. Есть тут и трехзонный климат-контроль, панель которого расположена в подлокотнике вместе с элементами управления обогревом и аудиосистемой, и дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений, и два USB-разъема для зарядки мобильных устройств пассажиров второго ряда, и шторки на дверях (механические) и на полке за спинками задних сидений (с электроприводом).

Ездить в Toyota Camry приятно, несмотря на то что у нее обычная пружинная подвеска, без электронно-управляемых амортизаторов. Подвеска очень энергоемкая. Однако по сравнению с предыдущим поколением ход стал чуть жестче. Критикуют и шумоизоляцию этой модели.

По сравнению с конкурентами в Camry маловат багажник: 469 литров. Но, возможно, для кого-то это не принципиально.

Hyundai Sonata



По величине колесной базы Hyundai Sonata восьмого поколения — 2840 мм — почти дотянулась до Суперба. По сравнению с предшественницей новая Sonata прибавила 30 мм в базе, так что простора на заднем ряду в этом автомобиле достаточно.

Трех миллионов достаточно для покупки любой Сонаты. Даже в топовой комплектации Prestige с 180-сильным двигателем 2.5 MPI и 6-ступенчатой коробкой передач этот автомобиль стоит 2 269 000 рублей. Еще 15 000 придется доплатить, если вы захотите окраску металликом или перламутром, и 50 000 рублей стоит панорамная крыша. Останется еще на каско и ОСАГО, на банкет по случаю покупки и на бензин на несколько лет вперед.



В версии Prestige на спинке правого переднего кресла есть дополнительный блок кнопок, позволяющих пассажиру заднего сиденья со своего места отодвинуть переднее кресло, отрегулировать наклон спинки или даже привести ее в положение для отдыха. Задние сиденья в этой комплектации с обогревом, на боковых стеклах есть шторки, на заднем стекле — с электроприводом. Присутствует контурная подсветка интерьера, цвет которой можно менять. Это все.

Объем багажного отсека — 510 литров, при этом на крышке нет ни петли, ни ручки. Странное решение. Объем багажного отсека — 510 литров, при этом на крышке нет ни петли, ни ручки. Странное решение.



Едет Sonata примерно как Camry с двигателем 2.5 — нормально, без особого задора. Kia Stinger Раньше в модельном ряду марки Kia был прямой конкурент Сонаты — Optima. Сейчас Оптиму заменила K5, которая стоит от 1 619 900 до 2 329 900 рублей. Колесная база у этого автомобиля 2850 мм, двигатели — 2.0 MPI мощностью 150 л.с. и 2.5 GDI (194 л.с.). Объем багажника — 510 литров. Есть и представительская K900, от 3 764 900 рублей. А между ними (и по цене, и по размерам) помещается лифтбек Kia Stinger, который преподносят нам как бескомпромиссный автомобиль для водителя. Да — если речь идет о версиях GT Line и GT. А Luxe, Prestige и Style понравятся и пассажирам.



Действительно, колесная база Kia Stinger — 2901 мм, и это больше, чем у Суперба и Камри. А объем багажного отсека всего 406 литров, так что в салоне действительно просторно — даже при объемных передних сиденьях. Неплох и выбор двигателей: 2.0 T-GDI мощностью 197 л.с., 2.0 T-GDI (247 л.с.) и 3.3 V6 T-GDI (370 л.с.). Все сочетаются с 8-ступенчатым автоматом. Можно выбрать тип привода — задний или полный.

Правда, 370-сильная машина намного дороже трех миллионов. В комплектации GT Suede Stinger стоит 3 799 900 рублей. Но в GT Line Suede с 247-сильным двигателем — 3 199 900 рублей. Подходит! И этот автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 6,8 секунды и развивать максимальную скорость 240 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле, по официальным данным, — 9,2 л на 100 км пути. Среди интересных фишек этого автомобиля — напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA). Оказывается, довольно часто людей (и особенно детей) закрывают в машинах и уходят. Это может быть смертельно опасно! А что порадует взрослого седока в Стингере? Трехзонный климат-контроль и обогрев сиденья, подлокотник с подстаканником и цветовая подсветка Mood Lamp с возможностью персонализации настроек.

Комментарий эксперта

Елена Чистякова, директор по продажам автомобилей BMW ABTODOM: Исторически самой востребованной моделью для корпоративных продаж у BMW была 5-я серия — ее покупали и в парки крупных компаний, и в такси. Но по результатам прошлого года доля этой модели в миксе корпоративных продаж снизилась на 7% (до 11%). В 2020 году корпоративные продажи сместились в сторону кроссоверов: общая доля Х5, Х6 и Х7 достигает 40%. И здесь предпочтение отдается автомобилям с максимумом опций (например, версии M sport PRO). Как правило, такие автомобили покупаются для владельца или первого лица компании. Доля лизинговых продаж в общих корпоративных продажах уже второй год подряд показывает рост и в 2020 году достигла 79%, против 77% в 2019 году.

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Почем премиум? BMW 5-й серии стоит сейчас от 4 020 000, Audi A6 — от 3 930 000, Mercedes-Benz E-класса — от 4 770 000 рублей. Конечно, автомобили премиальных брендов отличаются более качественными материалами отделки и опциями. В Mercedes-Benz E-класса вы можете заказать систему объемного звучания класса High-End от Burmester (за 588 000 рублей). Но и аудиосистема Bose с 12 динамиками в Hyundai Sonata играет неплохо. BMW 5-й серии едет интереснее, чем Toyota Camry. Для водителя — пассажиру на заднем сиденье такси в принципе все равно. Хотя прикатить на BMW (даже такси) ценится выше, чем подъехать на Тойоте — и в прямом, и в переносном смысле. Фото: «За рулем» и фирмы-производители