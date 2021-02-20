Peugeot 2008: 5 плюсов и пара недочетов (помимо цены)

Самый компактный паркетник марки по размерам сравним с Hyundai Creta и Renault Kaptur, но по цене ближе к премиуму. Переплата относительно бюджетников по многим пунктам — вы удивитесь! — обоснованна.

В 2020 год 80% продаж Peugeot в России пришлось на коммерческие модели, но предлагать легковушки французы у нас не перестали. Недавно на рынок вышли рестайлинговые кроссоверы 3008 и 5008, а в начале этого года обновился самый компактный — 2008-й.

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Стоит дорого — сборка не локализована, модель импортируют из Испании. Базовая комплектация со 100-сильным мотором на «ручке» обойдется в 1,64 млн рублей, а со 130-сильным двигателем и 6-ступенчатым автоматом — в 1,77 млн. Топовый Peugeot 2008 уходит за 2,3 млн рублей.

Однако занятный факт: в Европе 2008 стоит более 20 тысяч евро. В переводе на рубли — свыше 1,8 млн. Если и не дороже, то сравнимо с нашими ценами.

Достаточно шустрый (+)

Безальтернативный для российского рынка мотор на 2008-м — 1.2 турбо семейства PureTech. С автоматической коробкой сочетается его версия на 130 л.с. и 230 Нм. Мощность ниже, чем у среднестатистического 2-литрового атмосферника, а вот крутящий момент выше. Для сравнения: на Тойоте C-HR — 148 л.с. и 189 Н.м, на Мазде СХ-30 с продвинутым Скайэктивом — 150 л.с. и 213 Н.м.

С тремя взрослыми мужчинами в салоне Peugeot 2008 бойко набирает скорость. До 2000 об/мин мотор слегка тупит, но потом бодро раскручивается. Звук громкий, но с приятными нотками. Разгон до сотни чуть больше 10 с, и субъективно этого хватает.

В «базе» стоят галогенки, в средней версии простые LED-фары, в топе — с автоматическим дальним светом и подсветкой поворотом противотуманками. Красивые ходовые огни есть у всех 2008-х.

Просторный (+)

У одноклассницы Мазды СХ-30, на которой я только что поездил, на задних местах тесно не будет разве что детям. После нее было неожиданно комфортно оказалось на втором ряду 2008-го — там свободно разместятся двое взрослых ростом под метр девяносто. Удобств разве что маловато. Нет ни дефлекторов, ни подлокотника с подстаканниками. Только два USB-порта.

Сзади на удивление просторно. Двоим взрослым ехать комфортно.

Заявленный объем багажника — 434 л. Терпимо, особенно в сравнении с Маздой и Тойотой — там и вовсе меньше 300 л. А тут и подполье вместительное, глубиной сантиметров 15. Правда, сэкономили на сетках, крючках и розетке. Электропривода пятой двери тоже нет.

Технологичный (+)

Цифровые панели приборов часто устанавливают просто потому, что это модно: перед традиционными никаких преимуществ. В Peugeot расстарались, сделав ее по французской традиции изящной. Заявленный для рисованной приборки 3D-эффект — реально виден! Информация отображается в два слоя, и это очень красиво.

Два ряда клавиш — сенсорные в глубине, классические ближе к салону.

На центральной консоли расположено два ряда кнопок. В глубине — сенсорные, для доступа к основным разделам мультимедийки. Поближе — физические клавиши конкретных функций. Занятно, и привыкаешь к такой клавиатуре быстро.

Удобная фишка — откидной держатель для смартфона в нижней части консоли. Телефон можно ставить и вертикально, и горизонтально.

Пользоваться комбинацией приборов над рулем очень удобно. Проекционный дисплей не нужен, все перед глазами.

Плохих дорог не боится (+)

По виду можно подумать, что 2008-й неженка. На деле это не так. Привод только передний, зато клиренс у машины под 200 мм — и это под обязательной для российского рынка металлической защитой картера! Система управления тягой Grip Control с режимами для снега, грязи и песка влияет только на степень пробуксовки колес. Так что съезжать с асфальта надо с опаской.

Подвеску жестко срабатывает только на «лежачих полицейских» и острых гранях. Штатные заплатки и плавные ямы грунтовок ей нипочем.

Небанальный (+)

Внешность любого Peugeot, равно как и родственного Ситроена, редко оставляет равнодушным. И 2008 может нравиться, может нет, но однозначно запоминается. И цвета яркие и необычные в палитре есть (оранжевый, красный, синий). Верный способ выделиться из потока. Не зря Peugeot 208, на базе которого сделан и внешне похож на него этот кроссовер, стал победителем европейского конкурса Car of the Year.

Не все функции отменно работают (-)

Двухдневного знакомства оказалось достаточно, чтобы подметить некоторые недочеты. Автоматический дальний свет начинает срабатывать рано, еще в сумерках, и иногда без необходимости включается на освещенной дороге. Климат-контроль однозонный, и даже в автоматическом режиме приходится периодически подстраивать температуру. Массаж в водительском сиденье работает неэффективно. Вместо надувающихся пневмокамер тут двигается вперед-назад валик боковой поддержки. Смена режимов комбинации приборов происходит с задержкой. И не всегда в первого раза срабатывает возвращение в основное меню медиадисплея.

Трехцилиндровый двигатель (-)

Динамика неплохая, но трехцилиндровый мотор небольшого объема и с наддувом может отпугнуть. Тем более что конкуренты предлагают четырехцилиндровые моторы, причем даже атмосферные. Хорошо хоть автомат классический, японский Aisin, а не новомодный робот с двумя сцеплениями.

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Окраска металлик или перламутр стоит 20–25 тысяч рублей.

Кстати, автомобили, поставляемые к нам, оснащают 6-ступенчатыми автоматами. На европейских машинах с тем же мотором идут 8-ступенчатые коробки. И экологический уровень моторов в Европе выше. И электронных ассистентов, поддерживающих полуавтоматический режим управления, на наши Peugeot не будут устанавливать. И правильно. Зато цены одинаковые.

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2021 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2020 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Peugeot 2008 — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

В этом году мы разыграем среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2020 года, три Lada Niva Travel.

Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2021 — компания Cordiant.

Правила Гран-при «За рулем» 2021 — тут.

О победителях Гран-при «За рулем» 2020 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.