Peugeot 2008: 5 плюсов и пара недочетов (помимо цены) — журнал За рулем

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Peugeot 2008: 5 плюсов и пара недочетов (помимо цены)

Самый компактный паркетник марки по размерам сравним с Hyundai Creta и Renault Kaptur, но по цене ближе к премиуму. Переплата относительно бюджетников по многим пунктам — вы удивитесь! — обоснованна.

В 2020 год 80% продаж Peugeot в России пришлось на коммерческие модели, но предлагать легковушки французы у нас не перестали. Недавно на рынок вышли рестайлинговые кроссоверы 3008 и 5008, а в начале этого года обновился самый компактный — 2008-й.

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Стоит дорого — сборка не локализована, модель импортируют из Испании. Базовая комплектация со 100-сильным мотором на «ручке» обойдется в 1,64 млн рублей, а со 130-сильным двигателем и 6-ступенчатым автоматом — в 1,77 млн. Топовый Peugeot 2008 уходит за 2,3 млн рублей.

Однако занятный факт: в Европе 2008 стоит более 20 тысяч евро. В переводе на рубли — свыше 1,8 млн. Если и не дороже, то сравнимо с нашими ценами.

Достаточно шустрый (+)

Безальтернативный для российского рынка мотор на 2008-м — 1.2 турбо семейства PureTech. С автоматической коробкой сочетается его версия на 130 л.с. и 230 Нм. Мощность ниже, чем у среднестатистического 2-литрового атмосферника, а вот крутящий момент выше. Для сравнения: на Тойоте C-HR — 148 л.с. и 189 Н.м, на Мазде СХ-30 с продвинутым Скайэктивом — 150 л.с. и 213 Н.м. 

С тремя взрослыми мужчинами в салоне Peugeot 2008 бойко набирает скорость. До 2000 об/мин мотор слегка тупит, но потом бодро раскручивается. Звук громкий, но с приятными нотками. Разгон до сотни чуть больше 10 с, и субъективно этого хватает.

В «базе» стоят галогенки, в средней версии простые LED-фары, в топе — с автоматическим дальним светом и подсветкой поворотом противотуманками. Красивые ходовые огни есть у всех 2008-х.
В «базе» стоят галогенки, в средней версии простые LED-фары, в топе — с автоматическим дальним светом и подсветкой поворотом противотуманками. Красивые ходовые огни есть у всех 2008-х.

Просторный (+)

У одноклассницы Мазды СХ-30, на которой я только что поездил, на задних местах тесно не будет разве что детям. После нее было неожиданно комфортно оказалось на втором ряду 2008-го — там свободно разместятся двое взрослых ростом под метр девяносто. Удобств разве что маловато. Нет ни дефлекторов, ни подлокотника с подстаканниками. Только два USB-порта.

Сзади на удивление просторно. Двоим взрослым ехать комфортно.
Сзади на удивление просторно. Двоим взрослым ехать комфортно.

Заявленный объем багажника — 434 л. Терпимо, особенно в сравнении с Маздой и Тойотой — там и вовсе меньше 300 л. А тут и подполье вместительное, глубиной сантиметров 15. Правда, сэкономили на сетках, крючках и розетке. Электропривода пятой двери тоже нет.

Технологичный (+)

Цифровые панели приборов часто устанавливают просто потому, что это модно: перед традиционными никаких преимуществ. В Peugeot расстарались, сделав ее по французской традиции изящной. Заявленный для рисованной приборки 3D-эффект — реально виден! Информация отображается в два слоя, и это очень красиво.

Два ряда клавиш — сенсорные в глубине, классические ближе к салону.
Два ряда клавиш — сенсорные в глубине, классические ближе к салону.

На центральной консоли расположено два ряда кнопок. В глубине — сенсорные, для доступа к основным разделам мультимедийки. Поближе — физические клавиши конкретных функций. Занятно, и привыкаешь к такой клавиатуре быстро.

Удобная фишка — откидной держатель для смартфона в нижней части консоли. Телефон можно ставить и вертикально, и горизонтально.

Пользоваться комбинацией приборов над рулем очень удобно. Проекционный дисплей не нужен, все перед глазами.
Пользоваться комбинацией приборов над рулем очень удобно. Проекционный дисплей не нужен, все перед глазами.

Плохих дорог не боится (+)

По виду можно подумать, что 2008-й неженка. На деле это не так. Привод только передний, зато клиренс у машины под 200 мм — и это под обязательной для российского рынка металлической защитой картера! Система управления тягой Grip Control с режимами для снега, грязи и песка влияет только на степень пробуксовки колес. Так что съезжать с асфальта надо с опаской.

Подвеску жестко срабатывает только на «лежачих полицейских» и острых гранях. Штатные заплатки и плавные ямы грунтовок ей нипочем.

Небанальный (+)

Внешность любого Peugeot, равно как и родственного Ситроена, редко оставляет равнодушным. И 2008 может нравиться, может нет, но однозначно запоминается. И цвета яркие и необычные в палитре есть (оранжевый, красный, синий). Верный способ выделиться из потока. Не зря Peugeot 208, на базе которого сделан и внешне похож на него этот кроссовер, стал победителем европейского конкурса Car of the Year.

Не все функции отменно работают (-)

Двухдневного знакомства оказалось достаточно, чтобы подметить некоторые недочеты. Автоматический дальний свет начинает срабатывать рано, еще в сумерках, и иногда без необходимости включается на освещенной дороге. Климат-контроль однозонный, и даже в автоматическом режиме приходится периодически подстраивать температуру. Массаж в водительском сиденье работает неэффективно. Вместо надувающихся пневмокамер тут двигается вперед-назад валик боковой поддержки. Смена режимов комбинации приборов происходит с задержкой. И не всегда в первого раза срабатывает возвращение в основное меню медиадисплея.

Трехцилиндровый двигатель (-)

Динамика неплохая, но трехцилиндровый мотор небольшого объема и с наддувом может отпугнуть. Тем более что конкуренты предлагают четырехцилиндровые моторы, причем даже атмосферные. Хорошо хоть автомат классический, японский Aisin, а не новомодный робот с двумя сцеплениями.

***

Окраска металлик или перламутр стоит 20–25 тысяч рублей.
Окраска металлик или перламутр стоит 20–25 тысяч рублей.

Кстати, автомобили, поставляемые к нам, оснащают 6-ступенчатыми автоматами. На европейских машинах с тем же мотором идут 8-ступенчатые коробки. И экологический уровень моторов в Европе выше. И электронных ассистентов, поддерживающих полуавтоматический режим управления, на наши Peugeot не будут устанавливать. И правильно. Зато цены одинаковые.

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2021 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2020 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Peugeot 2008 — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

В этом году мы разыграем среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2020 года, три Lada Niva Travel.
В этом году мы разыграем среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2020 года, три Lada Niva Travel.

  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2021 — компания Cordiant.
  • Правила Гран-при «За рулем» 2021 — тут.
  • О победителях Гран-при «За рулем» 2020 можно узнать здесь.
  • О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.

Peugeot 2008: 5 плюсов и пара недочетов (помимо цены)

Самый компактный паркетник марки по размерам сравним с Hyundai Creta и Renault Kaptur, но по цене ближе к премиуму. Переплата относительно бюджетников по многим пунктам — вы удивитесь! — обоснованна.

Peugeot 2008: 5 плюсов и пара недочетов (помимо цены) — фото 1225059Peugeot 2008: 5 плюсов и пара недочетов (помимо цены) — фото 1225062Peugeot 2008: 5 плюсов и пара недочетов (помимо цены) — фото 1225063Peugeot 2008: 5 плюсов и пара недочетов (помимо цены) — фото 1225083Peugeot 2008: 5 плюсов и пара недочетов (помимо цены) — фото 1225064Peugeot 2008: 5 плюсов и пара недочетов (помимо цены) — фото 1225065Peugeot 2008: 5 плюсов и пара недочетов (помимо цены)
Peugeot 2008: 5 плюсов и пара недочетов (помимо цены)

Самый компактный паркетник марки по размерам сравним с Hyundai Creta и Renault Kaptur, но по цене ближе к премиуму. Переплата относительно бюджетников по многим пунктам — вы удивитесь! — обоснованна.

Peugeot 2008: 5 плюсов и пара недочетов (помимо цены) — фото 1225064Peugeot 2008: 5 плюсов и пара недочетов (помимо цены) — фото 1225065Peugeot 2008: 5 плюсов и пара недочетов (помимо цены) — фото 1225063Peugeot 2008: 5 плюсов и пара недочетов (помимо цены) — фото 1225062Peugeot 2008: 5 плюсов и пара недочетов (помимо цены) — фото 1225059Peugeot 2008: 5 плюсов и пара недочетов (помимо цены) — фото 1225083Peugeot 2008: 5 плюсов и пара недочетов (помимо цены)
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