Новый КоАП: штрафы повысили, скидку 50% убрали

Проект Нового КоАП РФ снова находится на стадии публичного обсуждения — уже в третьей своей редакции.

Глава 21 нового КоАП, касающаяся административных нарушений дорожного движения, если останется без изменений, жизнь автомобилистам точно не упростит.

Многие штрафы повысили. За некоторые правонарушения штрафы ввели впервые (причем некоторые — очень серьезные), а еще убрали пункт, делающий выплату штрафов менее обременительной.

Новые штрафы (раньше их не было)

Отсутствие диагностической карты — 2000 рублей;

Повторная езда без прав — 20 000–30 000 рублей, либо исправительные работы до 60 часов, либо арест до 5 суток;

Попытка скрыться от ГИБДД — 40 000 рублей или лишение прав на 2–3 года.

Целый ряд штрафов, по проекту, собираются серьезно повысить. Вот лишь некоторые из пунктов:

Повышение штрафов (отдельные пункты)

Повторное нарушение правил тонировки — с 500 до 3000 рублей;

Превышение скорости на 20–40 км/ч — с 500 до 3000 рублей;

Отказ от медицинского освидетельствования при наличии ребенка в машине — было 30 000 рублей и лишение прав на 1,5–2 года, а теперь — 50 000 рублей и лишение прав на 2–3 года.

А еще из нового КоАП незаметно исчезла норма, позволявшая уплачивать только половину суммы штрафа, если оплата производится не позднее 20 дней со дня вынесения постановления... Все возможные изменения в КоАП, касающиеся автомобилистов, мы подробно разбираем в мартовском номере журнала «За рулем». Скоро в продаже!

С 1 февраля у инспекторов появился еще один повод остановить вас: вступил в действие запрет на незарегистрированные изменения в конструкции авто.

Текст подготовлен по материалам публикации «Штрафной удар» Сергея Зиновьева в журнале «За рулем» №3/2021.



Фото: Владимир Гердо/ТАСС, Станислав Красильников/ТАСС