Новый КоАП: штрафы повысили, скидку 50% убрали

Глава 21 нового КоАП, касающаяся административных нарушений дорожного движения, если останется без изменений, жизнь автомобилистам точно не упростит.
Многие штрафы повысили. За некоторые правонарушения штрафы ввели впервые (причем некоторые — очень серьезные), а еще убрали пункт, делающий выплату штрафов менее обременительной.
Новые штрафы (раньше их не было)
- Отсутствие диагностической карты — 2000 рублей;
- Повторная езда без прав — 20 000–30 000 рублей, либо исправительные работы до 60 часов, либо арест до 5 суток;
- Попытка скрыться от ГИБДД — 40 000 рублей или лишение прав на 2–3 года.
Целый ряд штрафов, по проекту, собираются серьезно повысить. Вот лишь некоторые из пунктов:
Повышение штрафов (отдельные пункты)
- Повторное нарушение правил тонировки — с 500 до 3000 рублей;
- Превышение скорости на 20–40 км/ч — с 500 до 3000 рублей;
- Отказ от медицинского освидетельствования при наличии ребенка в машине — было 30 000 рублей и лишение прав на 1,5–2 года, а теперь — 50 000 рублей и лишение прав на 2–3 года.
А еще из нового КоАП незаметно исчезла норма, позволявшая уплачивать только половину суммы штрафа, если оплата производится не позднее 20 дней со дня вынесения постановления...
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- С 1 февраля у инспекторов появился еще один повод остановить вас: вступил в действие запрет на незарегистрированные изменения в конструкции авто.
Текст подготовлен по материалам публикации «Штрафной удар» Сергея Зиновьева в журнале «За рулем» №3/2021.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС, Станислав Красильников/ТАСС