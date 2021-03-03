ЛУКОЙЛ вывел на рынок премиальную автокосметику

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ЛУКОЙЛ включил в свой ассортимент 11 новых продуктов в сегменте автокосметики и средств по уходу за автомобилем, а также 5 видов смазок-аэрозолей широкого применения.

Компания вывела на рынок два типа полиролей (для кузова и пластика), автошампунь с воском и очиститель ковров и велюра. Клиентам также стали доступны: очистители тормозов, карбюратора и дизельных форсунок; антигель для дизтоплива; средства для очистки стекла, металла и пластика от дорожных загрязнений и насекомых.

Полужидкие смазки-аэрозоли ЛУКОЙЛ включают в себя «жидкий ключ», молибденовую смазку для механизмов, работающих в условиях повышенных нагрузок; силиконовую смазку для защиты различных соединений и уплотнений; универсальную смазку для малонагруженных узлов трения (в том числе в бытовых инструментах); цепную водоотталкивающую смазку для мото- и велотехники.

Все продукты были успешно протестированы в лабораторных и полевых условиях. Показательно, что свои лучшие смазывающие свойства молибденовая и силиконовая смазки-аэрозоли ЛУКОЙЛ сохранили в диапазоне от −40 до +200 °С! Температурные «границы» универсальной смазки-аэрозоля составили от −30 до +60 °С, а цепная смазка для мото- и велотехники отлично проявила себя в интервале от −15 до +150 °С. Жидкий ключ ЛК-40 — «средство на 1000 случаев жизни» — максимально эффективно работает при температурах от −10 до +30°C.

Новинки уже продаются в официальном интернет-магазине смазочных материалов ЛУКОЙЛ. Компания также начала их поставки в партнерские магазины автозапчастей, станции техобслуживания и АЗС. К слову, одним из первых потребителей новой автокосметики стала самая титулованная гоночная команда России — LUKOIL Racing, выступающая в кольцевых гонках, дрифте и дрэг-рейсинге. Механики команды «взяли на вооружение» очиститель тормозов ЛУКОЙЛ.

Компания стремится дать максимально полный выбор продукции как для широкого потребителя, так и для предприятий. Ассортимент современных масел, смазок, автохимии, средств по уходу за машиной, антисептиков и других технических жидкостей ЛУКОЙЛ уже превышает 600 наименований, большая часть которых представлена на онлайн-витрине ЛУКОЙЛа.