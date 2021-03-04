10 главных автомобильных премьер. Встречайте весной!

Лада Ларгус, Renault Duster, Mitsubishi Pajero Sport... — эти и другие модели появятся у нас уже в ближайшие три месяца.

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Коронавирусные ограничения по-прежнему вносят корректировки в работу автопроизводителей: они вынуждены переносить запуски производств и вывод на рынок новых моделей. Так, обещанные Cadillac Escalade, Peugeot 508, Subaru Ascent, новый Volkswagen Golf и обновленный Teramont в России пока так и не появились. Ждем их чуть позже! А пока...

Audi Q5 Sportback

Sportback построен (что ожидаемо!) на основе универсала Q5. Но благодаря покатой крыше и «заваленным» задним стойкам на смену лаконичности и основательности в облике пришли динамичность и стремительность. Красота требует жертв (хотя и незначительных): вместимость багажника у Спортбека снизилась до 510 л против 550 л у исходной модели.

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Из забавных фишек — фонари на органических светодиодах. В каждом — по три блока, состоящих из шести светящихся секций. Их можно настроить по собственному желанию, создав оригинальную световую подпись. Еще один любопытный момент — фонари автоматически включаются, если к неподвижному Спортбеку подъезжает другой автомобиль. Таким образом вас предупреждают об опасном сближении.

Двигателей два: 2-литровый бензиновый и 3-литровый дизель. Мощность моторов одинаковая — 249 л.с. Но коробки передач разные: 7-ступенчатый робот и 8-ступенчатый автомат, соответственно.

Audi Q5 Sportback

Hyundai Santa Fe

Обычно через три года после премьеры модели следует рестайлинг. Вот и Santa Fe получил свежее оформление внешности. Однако на самом деле изменений тут гораздо больше.

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Машина «переехала» на новую платформу — общую с Kia Sorento. От него же позаимствованы дизель 2.2 (199 л.с.) с алюминиевым блоком цилиндров и 8-ступенчатый робот. Вместо бензинового 2.4 GDI (188 л.с.) с непосредственным впрыском пришел новый (тоже атмосферный) мотор 2.5 MPI (180 л.с.) с более простой и надежной системой питания — это двигатель без проблем переваривает 92-й бензин. Полностью переоформлен салон. Его главная фишка — новая панель приборов и кнопочное управление автоматом на центральной консоли.

И это далеко не все любопытные изменения, которые произошли с автомобилем — более подробно вы можете прочитать тут (и посмотреть видео с первого теста ).

Hyundai Santa Fe Jaguar F-Pace Самый крупный кроссовер британской марки тоже обновился. Правда, с ходу найти отличия от дорестайлинговой версии трудно. А вот вызывавший критику чрезмерной простотой салон переделали полностью. Здесь новый руль, цифровая панель приборов и центральная консоль, большую часть которой занимает сенсорный экран информационно-развлекательной системы.

От прежнего богатого набора двигателей остались одни воспоминания — теперь предлагают только три мотора. Базовый турбодизель 2.0 развивает 199 л.с., шестицилиндровый 3.0 — 300 л.с. Бензиновая турбо-«четверка» 2.0 выдает 249 «лошадей».

Jaguar F-Pace Kia Stinger Материалы по теме Обновленный Kia Stinger — известны цены Модернизированный корейский фастбек проще всего опознать сзади: планка между задними фонарями у нее теперь светящаяся, а диффузор в заднем бампере выполнен из глянцевого пластика. В салоне — новый широкоформатный экран мультимедийки, который можно разделить на три функциональных зоны. Появилась возможность дистанционного пуска двигателя. Моторы остались прежними. Базовая версия снабжается турбодвигателем 2.0 отдачей 197 л.с. В стандарте у нее задний привод, полный — за доплату. Версии с форсированным до 247 л.с. мотором трансмиссия 4х4 полагается изначально. Топ-модификация снабжается V6 3.3 с двойным турбонаддувом, мощностью 370 л.с. Обновленные Стингеры собирают на калининградском заводе «Автотор» уже с января — скоро первые машины появятся в автосалонах.

Kia Stinger Lada Largus/ Largus Cross Материалы по теме Обновленный Lada Largus: цены, комплектации, новый двигатель

Универсал выпускают уже почти десять лет. И вот, наконец-то, первый рестайлинг. У обновленной модели внешность в фирменном «икс-стиле» и крупные боковые зеркала от Весты. В салоне — передняя панель и дверные обивки от Дастера прошлого поколения, многофункциональный руль (в богатых версиях — с обогревом), сиденья — от XRAY Cross. Появилась недоступное прежде оборудование: обогрев ветрового стекла, мультимедиасистема с сенсорным экраном, камера заднего вида, круиз-контроль.

Базовый восьмиклапанник 1.6 стал мощнее и тяговитее: 90 л.с. и 143 Нм. И проще в обслуживании — например, интервал регулировки клапанов увеличен до 90 000 км. 106-сильный шестнадцатиклапанник остался прежним. С обоими моторами агрегатируется только механическая коробка — автомата нет и не предвидится.

Lada Largus Land Rover Discovery Одна из главных причин неважного спроса на Диско пятого поколения — спорная внешность (прежде всего, критикуют асимметричную заднюю часть). Тем удивительнее, что после рестайлинга дизайн экстерьера принципиально не поменялся. А вот салон переработан основательно. Руль от Дефендера, увеличенный экран мультимедийки, джойстик автомата вместо шайбы-селектора — обновки пошли интерьеру на пользу. Выбор двигателей значительно урезан: теперь предлагается только один бензиновый мотор (3,0 л, 360 л.с.) и один турбодизель (3,0 л, 249 л.с.).

Land Rover Discovery Mitsubishi Eclipse Cross Материалы по теме Обновленный Eclipse Cross — главные подробности

Кросс-купе от «трех бриллиантов» серьезно обновилось. И обновление это не совсем традиционное. Так, передняя часть модели оформили авангардно, установив вздернутые наверх узенькие фары. А вот сзади произошла обратная трансформация. Вместо яркой и запоминающейся «кормы» с делящим надвое заднее стекло спойлером — привычно оформленная дверь. Длина машины увеличилась на 140 мм, что позволило нарастить объем багажника до 331 л (было 310). Базовые версии отныне снабжаются 2-литровым атмосферным мотором мощностью 150 л.с. Такие Эклипсы идут только с передним приводом. Версиям с трансмиссией 4х4 полагается 1,5-литровый мотор. У него аналогичная мощность, но крутящий момент выше: 250 Нм против 198.

Mitsubishi Eclipse Cross Mitsubishi Pajero Sport Перед нами — один из немногих среднеразмерных рамных внедорожников, в чьей конструкции используется рама. В ходе обновления он получил двухъярусные адаптивные светодиодные фары и более компактные задние фонари. Это первый Mitsubishi на нашем рынке, получивший цифровую панель приборов. Среди прочих изменений — мягкие накладки по бокам центральной консоли (она тоже обновилась), более крупный экран мультимедиасистемы, обогрев ветрового стекла в зоне покоя дворников, электропривод багажной двери, функция обнаружения препятствий при движении задним ходом. Как и прежде, в линейке Pajero Sport два двигателя: турбодизель 2.4 (181 л.с.) и бензиновый V6 3.0 (209 л.с.).

Mitsubishi Pajero Sport

Opel Crossland Opel расширяет модельный ряд — третьей легковой машиной, помимо минивэна Zafira Life и кроссовера Grandland Х, станет кроссовер Crossland. Он поменьше Грандлэнда: его конкуренты — Kia Seltos или Skoda Karoq.

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В Европе Crossland дебютировал четыре года назад, а минувшей осенью был модернизирован. Обновилась внешность, при этом рестайлинг почти не затронул салон. Зато машина обрела систему контроля тяги IntelliGrip, предлагающую на выбор один из пяти режимов работы: стандартный; снег; грязь; песок; ESP off. Как и у старшего кроссовера, полного привода у модели Crossland нет даже в топовых комплектациях. В России машину планируют продавать с трехцилиндровыми бензиновыми турбомоторами 1.2 мощностью 110 либо 130 л.с. Opel Crossland Елена Кравец, директор по маркетингу брендов Peugeot, Citroёn и Opel в России: — Crossland — это первый автомобиль Opel в России с новым дизайном и стилистическим элементом Vizor. Более того, Crossland откроет новый сегмент для Opel на российском рынке. Модель выходит в продажу у нас одновременно с большинством европейских стран. Renault Duster Материалы по теме Новый Renault Duster с турбо и механикой — первый тест

Второе поколение Дастера в России заждались, ведь в Европе эта модели была показана еще в 2017 году. Габариты увеличились на считаные миллиметры, при этом пропорции и стиль предшественника сохранены: узнаваемость стопроцентная. Салон — как у Арканы, изменения минимальные. Есть система кругового обзора, занавески безопасности, обогрев руля и возможность его регулировки в двух плоскостях.

Главное техническое новшество — 1,3-литровый 150-сильный турбомотор, наделяющий Duster бойким темпераментом. С ним может сочетаться механическая коробка либо вариатор. С остальными двигателями идет исключительно механика. Речь о базовом агрегате 1.6 (114 сил с передним приводом и 117 — с полным), 2.0 (143 л.с.) и турбодизеле 1.5 (109 л.с.). Кстати, кроме Дастера среди недорогих кроссоверов дизеля больше ни у кого нет.

Renault Duster Фото: фирмы-производители