При осмотре автомобиля порой обнаруживаются провода или шланги, имеющие небольшие поверхностные потертости. Зачастую повреждение находится в труднодоступном месте, где невозможно надеть защитную пластиковую трубку или намотать изоленту.
В таких случаях использую отрезок хлорвиниловой или резиновой трубки нужного диаметра, достаточный для перекрытия поврежденного участка. Трубку разрезаю острым ножом не вдоль, а по спирали. Спиральную трубку накручиваю на поврежденный участок и сдвигаю витки. Защита обеспечена.
М. Поляков, г. Углич
Приз автору совета — масло SINTEC компании SINTEC Lubricants.
Кстати: не спешите выкидывать пластиковую тару из-под напитков: чтобы защитить пороги при замене колеса, подложите в месте установки домкрата согнутый пополам отрезок бутылки.
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- Как совместить шиномонтаж с диагностикой, узнайте тут.
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- Рейлинги позволяют транспортировать крупногабаритный груз инезаменимы для фиксации на крыше багажников и автобоксов, для перевозки велосипедов и других грузов на легковом автомобиле.
- Хороший домкрат пригодится и автолюбителю, и профессиональному механику в автосервисе, и в быту.
Фото: М. Поляков