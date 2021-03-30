«Футляр» для потершихся проводов или шлангов, даже если они расположены в труднодоступных местах, нетрудно сделать из трубки нужного диаметра — если знать одну тонкость.

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При осмотре автомобиля порой обнаруживаются провода или шланги, имеющие небольшие поверхностные потертости. Зачастую повреждение находится в труднодоступном месте, где невозможно надеть защитную пластиковую трубку или намотать изоленту.

В таких случаях использую отрезок хлорвиниловой или резиновой трубки нужного диаметра, достаточный для перекрытия поврежденного участка. Трубку разрезаю острым ножом не вдоль, а по спирали. Спиральную трубку накручиваю на поврежденный участок и сдвигаю витки. Защита обеспечена.

М. Поляков, г. Углич





Приз автору совета — масло SINTEC компании SINTEC Lubricants.

Кстати: не спешите выкидывать пластиковую тару из-под напитков: чтобы защитить пороги при замене колеса, подложите в месте установки домкрата согнутый пополам отрезок бутылки.

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Рейлинги позволяют транспортировать крупногабаритный груз инезаменимы для фиксации на крыше багажников и автобоксов, для перевозки велосипедов и других грузов на легковом автомобиле.

Хороший домкрат пригодится и автолюбителю, и профессиональному механику в автосервисе, и в быту.

Фото: М. Поляков