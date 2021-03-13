Arkana после 47 000 км: Отчет для хейтеров турбомоторов

Во время рекордных снегопадов и сильных морозов проявилось несколько недостатков: очень недостает щетки стеклоочистителя на заднем стекле, а по льду Аркана едет хуже, чем Каптюр.

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Уже в начале снежной и морозной нынешней зимы мы поу­частвовали в Ралли МАДИ. Это, конечно, не классическое ралли, на котором нужно «валить» на все деньги. Тут главное — приехать на все контрольные пункты точно вовремя, не раньше и не позже. Ну и не заблудиться! Всего одна ошибка с навигацией обошлась нашему экипажу очень дорого: вместо того, чтобы попасть в десятку «абсолюта» и на подиум в своей категории, мы оказались в середине протокола и на девятом месте в зачете.

Однако автомобиль отлично показал себя на дистанции. Качество дорог не всегда было идеальным, но подвеска уверенно держалась на разбитом асфальте и на жестком грейдере. Полного бака хватило на дистанцию в четыреста с лишним километров, а дозаправка в ходе ралли — это потеря времени.

Renault Arkana

Минус, который вряд ли кто-то заметит в «гражданской» жизни — неотключаемая после 55 км/ч электроника. На слаломе — заездах по ледовой площадке на скорость — она очень мешала. В какие-то моменты, когда с учетом пробуксовки колес превышался барьер по скорости, система активировалась и не давала машине ехать так, как хотелось мне. Надо сделать алгоритм страхующей электроники как у обновленного Каптюра: у него при заблокированной межосевой муфте порог деактивации «противобуксовки» повышается до 80 км/ч.

Теплые опции

Холода позволили оценить штатный дистанционный запуск. На смарт-ключе нужно нажать кнопку закрытия дверей, а затем удерживать кнопку запуска двигателя секунды три. Arkana моргнет аварийкой и запустит двигатель на десять минут, попутно включив все обогревы стекол. Машина должна быть в прямой видимости. Если под окнами запарковаться не вышло, сигнал не добьет. Но и тут есть выход: старт мотора можно запланировать на определенное время через меню медиасистемы. Приятно и то, что даже при холодном запуске из дефлекторов сразу идет теплый воздух — благодаря встроенному электрическому подогревателю воздуха.

Эффективности отопителя хватает впритык. При минус десяти приходится выставлять температуру на 24–25 градусов, чтобы в салоне было более-менее тепло. А вот к обогревам претензий нет, особенно лобового стекла — топит наледь за пару минут.

Автозапуск можно запланировать через меню медиасистемы. Для сильных морозов есть возможность повторного прогрева каждые два часа.

Во время снегопада

Не боится Arkana и снега под колесами: отличный для паркетника клиренс (210 мм), большие углы въезда и съезда, плоское днище. Всё это позволяет без особой опаски штурмовать снежные заносы. Главное, чтобы скорость вращения колес не превысила злосчастные 55 км/ч.

Но снег, падающий с неба, не всегда в кайф. Кузов, названный маркетологами кросс-купе, с большим наклоном двери багажника и ступенькой в конце, способствует тому, что заднее стекло всегда запорошено, а стеклоочистителя там нет. В снегопад в зеркале заднего вида маячит снежное пятно. А наружные зеркала быстро закидывает грязью.

Функция мониторинга слепых зон очень помогает зимой, поскольку наружные зеркала быстро закидывает грязью. Двери, полностью закрывающие пороги — отличная идея. Каким бы грязным не был автомобиль, не переживаешь за чистоту брюк.

Плановое ТО

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Хейтеров маленьких турбомоторов порадовать нечем — совсем недавно прошло третье плановое ТО, и доливать масло между обслуживаниями пока не приходилось. Вместе с моторным маслом Аркане сменили воздушный и салонный фильтры, а также тормозную жидкость с антифризом. Всё удовольствие вместе с работой обошлось у официалов в 18 тысяч рублей. Скоро очередной круглый рубеж — 50 тысяч километров.

Итог? Это первый мой рассказ о редакционной Аркане, в котором нет поводов жаловаться на какие-то мелкие косяки. Даже изводившая в начале пути медиасистема перебесилась и теперь ­работает исправно. Надеюсь, так будет и дальше.

Заливная горловина бачка омывателя расположена не очень удобно — прямо у лобового стекла. А вот за газовые упоры спасибо: меньше пачкаешь руки, поднимая капот. Для своего класса багажник вместителен. Но отсутствие карманов и ремней удручает. Канистра с «омывайкой» летает по всему отсеку.

Renault Arkana, 1.3T (150 л.с.), CVT

Изготовитель — «Рено Россия»

Год выпуска — 2019

В эксплуатации «За рулем» — с октября 2019 года

Пробег на момент отчета — 47 000 км

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Расходы на эксплуатацию и обслуживание (11 000–47 000 км)*

Расходы на содержание:11 000–37 500–93 500 км — 121 502 ₽

Из них бензин (АИ-92, АИ-95; средний расход 8,0л/100 км) — 96 504 ₽

Расходы на содержание: 37 500–47 000 000 км — 52 947 ₽

Из них бензин (АИ-95; средний расход 7,9 л/100 км) — 34 847 ₽

ТО-3 (45 000 км) — 18 100 ₽

Общие расходы — 174 449 ₽

Стоимость 1 км пробега — 4,71 ₽

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

Обо всех отличиях Арканы от Дастера и Каптюра мы рассказали в этой публикации.

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