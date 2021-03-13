Arkana после 47 000 км: Отчет для хейтеров турбомоторов — журнал За рулем

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Arkana после 47 000 км: Отчет для хейтеров турбомоторов

Во время рекордных снегопадов и сильных морозов проявилось несколько недостатков: очень недостает щетки стеклоочистителя на заднем стекле, а по льду Аркана едет хуже, чем Каптюр.

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Уже в начале снежной и морозной нынешней зимы мы поу­частвовали в Ралли МАДИ. Это, конечно, не классическое ралли, на котором нужно «валить» на все деньги. Тут главное — приехать на все контрольные пункты точно вовремя, не раньше и не позже. Ну и не заблудиться! Всего одна ошибка с навигацией обошлась нашему экипажу очень дорого: вместо того, чтобы попасть в десятку «абсолюта» и на подиум в своей категории, мы оказались в середине протокола и на девятом месте в зачете.

Однако автомобиль отлично показал себя на дистанции. Качество дорог не всегда было идеальным, но подвеска уверенно держалась на разбитом асфальте и на жестком грейдере. Полного бака хватило на дистанцию в четыреста с лишним километров, а дозаправка в ходе ралли — это потеря времени.

Renault Arkana
Renault Arkana

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Минус, который вряд ли кто-то заметит в «гражданской» жизни — неотключаемая после 55 км/ч электроника. На слаломе — заездах по ледовой площадке на скорость — она очень мешала. В какие-то моменты, когда с учетом пробуксовки колес превышался барьер по скорости, система активировалась и не давала машине ехать так, как хотелось мне. Надо сделать алгоритм страхующей электроники как у обновленного Каптюра: у него при заблокированной межосевой муфте порог деактивации «противобуксовки» повышается до 80 км/ч.

Теплые опции

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Холода позволили оценить штатный дистанционный запуск. На смарт-ключе нужно нажать кнопку закрытия дверей, а затем удерживать кнопку запуска двигателя секунды три. Arkana моргнет аварийкой и запустит двигатель на десять минут, попутно включив все обогревы стекол. Машина должна быть в прямой видимости. Если под окнами запарковаться не вышло, сигнал не добьет. Но и тут есть выход: старт мотора можно запланировать на определенное время через меню медиасистемы. Приятно и то, что даже при холодном запуске из дефлекторов сразу идет теплый воздух — благодаря встроенному электрическому подогревателю воздуха.

Эффективности отопителя хватает впритык. При минус десяти приходится выставлять температуру на 24–25 градусов, чтобы в салоне было более-менее тепло. А вот к обогревам претензий нет, особенно лобового стекла — топит наледь за пару минут.

Автозапуск можно запланировать через меню медиасистемы. Для сильных морозов есть возможность повторного прогрева каждые два часа.
Автозапуск можно запланировать через меню медиасистемы. Для сильных морозов есть возможность повторного прогрева каждые два часа.

Во время снегопада

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Не боится Arkana и снега под колесами: отличный для паркетника клиренс (210 мм), большие углы въезда и съезда, плоское днище. Всё это позволяет без особой опаски штурмовать снежные заносы. Главное, чтобы скорость вращения колес не превысила злосчастные 55 км/ч.

Но снег, падающий с неба, не всегда в кайф. Кузов, названный маркетологами кросс-купе, с большим наклоном двери багажника и ступенькой в конце, способствует тому, что заднее стекло всегда запорошено, а стеклоочистителя там нет. В снегопад в зеркале заднего вида маячит снежное пятно. А наружные зеркала быстро закидывает грязью.

Функция мониторинга слепых зон очень помогает зимой, поскольку наружные зеркала быстро закидывает грязью.
Функция мониторинга слепых зон очень помогает зимой, поскольку наружные зеркала быстро закидывает грязью.

Двери, полностью закрывающие пороги — отличная идея. Каким бы грязным не был автомобиль, не переживаешь за чистоту брюк.
Двери, полностью закрывающие пороги — отличная идея. Каким бы грязным не был автомобиль, не переживаешь за чистоту брюк.

Плановое ТО

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Хейтеров маленьких турбомоторов порадовать нечем — совсем недавно прошло третье плановое ТО, и доливать масло между обслуживаниями пока не приходилось. Вместе с моторным маслом Аркане сменили воздушный и салонный фильтры, а также тормозную жидкость с антифризом. Всё удовольствие вместе с работой обошлось у официалов в 18 тысяч рублей. Скоро очередной круглый рубеж — 50 тысяч километров.

Итог? Это первый мой рассказ о редакционной Аркане, в котором нет поводов жаловаться на какие-то мелкие косяки. Даже изводившая в начале пути медиасистема перебесилась и теперь ­работает исправно. Надеюсь, так будет и дальше.

Заливная горловина бачка омывателя расположена не очень удобно — прямо у лобового стекла. А вот за газовые упоры спасибо: меньше пачкаешь руки, поднимая капот.
Заливная горловина бачка омывателя расположена не очень удобно — прямо у лобового стекла. А вот за газовые упоры спасибо: меньше пачкаешь руки, поднимая капот.

Для своего класса багажник вместителен. Но отсутствие карманов и ремней удручает. Канистра с «омывайкой» летает по всему отсеку.
Для своего класса багажник вместителен. Но отсутствие карманов и ремней удручает. Канистра с «омывайкой» летает по всему отсеку.

Renault Arkana, 1.3T (150 л.с.), CVT

  • Изготовитель — «Рено Россия»
  • Год выпуска — 2019
  • В эксплуатации «За рулем» — с октября 2019 года
  • Пробег на момент отчета — 47 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (11 000–47 000 км)*

  • Расходы на содержание:11 000–37 500–93 500 км — 121 502 ₽
  • Из них бензин (АИ-92, АИ-95; средний расход 8,0л/100 км) — 96 504 ₽
  • Расходы на содержание: 37 500–47 000 000 км — 52 947 ₽
  • Из них бензин (АИ-95; средний расход 7,9 л/100 км) — 34 847 ₽
  • ТО-3 (45 000 км) — 18 100 ₽
  • Общие расходы — 174 449 ₽
  • Стоимость 1 км пробега — 4,71 ₽

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

  • Обо всех отличиях Арканы от Дастера и Каптюра мы рассказали в этой публикации.
  • Личные вещи, которые, как правило, болтаются при езде, создают беспорядок в вашем багажнике и нарушают шумовой комфорт — аптечка, автохимия, огнетушитель, компрессор, средства личной гигиены, спорт инвентарь, инструмент, одежду и т.п. можно удобно разместить в сумке органайзере 3D Lux Boot, подходящей по своим габаритам и цветовой гамме к багажнику Вашего автомобиля.
  • Эффективность водостока лобового стекла приятно удивляет пользователей. Грязь и вода с лобового стекла во время движения равномерно уводится вверх, не позволяя разбрызгиваться и загрязнять боковые стекла. Проверено!, даже в самую сильную непогоду.

Arkana после 47 000 км: Отчет для хейтеров турбомоторов

Во время рекордных снегопадов и сильных морозов проявилось несколько недостатков: очень недостает щетки стеклоочистителя на заднем стекле, а по льду Аркана едет хуже, чем Каптюр.

Arkana после 47 000 км: Отчет для хейтеров турбомоторов — фото 1230010Arkana после 47 000 км: Отчет для хейтеров турбомоторов — фото 1230011Arkana после 47 000 км: Отчет для хейтеров турбомоторов — фото 1230008Arkana после 47 000 км: Отчет для хейтеров турбомоторов — фото 1230009Arkana после 47 000 км: Отчет для хейтеров турбомоторов — фото 1230012Arkana после 47 000 км: Отчет для хейтеров турбомоторов — фото 1230013Arkana после 47 000 км: Отчет для хейтеров турбомоторов
Arkana после 47 000 км: Отчет для хейтеров турбомоторов

Во время рекордных снегопадов и сильных морозов проявилось несколько недостатков: очень недостает щетки стеклоочистителя на заднем стекле, а по льду Аркана едет хуже, чем Каптюр.

Arkana после 47 000 км: Отчет для хейтеров турбомоторов — фото 1230013Arkana после 47 000 км: Отчет для хейтеров турбомоторов — фото 1230009Arkana после 47 000 км: Отчет для хейтеров турбомоторов — фото 1230008Arkana после 47 000 км: Отчет для хейтеров турбомоторов — фото 1230010Arkana после 47 000 км: Отчет для хейтеров турбомоторов — фото 1230011Arkana после 47 000 км: Отчет для хейтеров турбомоторов — фото 1230012Arkana после 47 000 км: Отчет для хейтеров турбомоторов
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Отзывы о Renault Arkana (2)

Renault 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

великолепный дизайн

Недостатки:

компромисс во всём...салон, опции, нестабильное качество автомобилей из первой партии...

Комментарий:

Являюсь владельцем Renault ARKANA Edition One 1,33 TCe 150 CVT X-Tronic 4x4 из первой партии в 300 машин, приобретённых на онлайн-презентации 23 мая 2019 года. На пробеге 500 км потёк корпус климата, конденсат потёк рекой в салон машины из за деформации корпуса климата при монтаже на конвейере за...

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