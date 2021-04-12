Даунсайзинговые моторы выходят из моды: правда или миф?

Правда в том, что производители автомобилей делают ставку на «райтсайзинг» — что означает адекватный объем двигателя.

Вопрос с форума «За рулем» (мы отвечаем на них периодически):

Материалы по теме Audi A4 и А5: все обновления

— В статье про обновленные Audi A4 и A5 вы пишете, что считаете отказ от дауншифтинговых моторов правильной мерой. А почему? И является ли это тенденцией?

Полторы сотни сил теперь снимают с двигателя объемом два литра, а не 1,4 литра, как прежде.

— Что до моего одобрения, тут всё просто: мотор большего объема при прочих равных имеет больший ресурс, больший запас прочности. Поэтому переход ­автомобилей Audi A4/A5 с моторов 1.4 TFSI на 2.0 TFSI ­при тех же 150 силах — это благо.

Однако даунсайзинг не уйдет — просто требования слегка изменятся. Несколько лет назад в концерне Volkswagen назвали это «райтсайзингом» — выбором не просто уменьшенного, а правильного, адекватного объема мотора. И не забывайте об унификации, которая сулит большую экономию.

«Тренд на даунсайзинг прошел», - говорит руководитель группы Volkswagen доктор Герберт Дисс. Во всем виновата экология — малолитражные моторы не в состоянии соответствовать новым нормам в реальных дорожных условиях.

Производители прикидывают, блоки какого рабочего объема им выгоднее производить с точки зрения своей модельной линейки, а уже потом дают моторам разную степень форсировки.

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Фото: Audi