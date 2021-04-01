«Спортивное» масло GENESIS RACING 5W-50 дебютирует в гонках

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В гоночном сезоне-2021 Российского чемпионата Туринг, стартующего этой весной, в автомобилях команды ЛУКОЙЛ Рейсинг впервые будет работать моторное масло LUKOIL GENESIS RACING 5W-50.

В «предсезонке» одна из самых титулованных российских гоночных команд успешно протестировала новинку в автомобилях Hyundai i30 N TCR. Максимальная скорость спорткара, ограниченная электроникой, достигает 250 км/ч; в автомобиле установлен 2-литровый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 350 л. с. Испытания GENESIS RACING 5W-50 в гоночном режиме показали высокую защиту от износа двигателя, оптимальный уровень его охлаждения и малый расход масла на угар.

«Это уже четвертый продукт линейки LUKOIL GENESIS, используемый в профессиональных гонках. В кольцевых гонках в российском и мировом чемпионате в различных машинах команда также использует моторные масла GENESIS с вязкостью 5W-30 и 0W-40. В то же время в дисциплинах дрифт и дрэг-рейсинг, где масло испытывает еще более жесткие нагрузки и контактирует с агрессивным высокооктановым бензином и этанолом, автомобили ЛУКОЙЛ Рейсинг применяют GENESIS c вязкостью 10W-60», — рассказал ZR.RU Константин Копылев, руководитель специальных проектов ЛУКОЙЛ Рейсинг Тим.

Создание масел LUKOIL GENESIS, включающих около 20 продуктов, — результат разработок международной команды ученых и инженеров в партнерстве с ведущей мировой присадочной компанией. Сотрудничество с зарубежными автопроизводителями, разработка для них специальных масел на первую (конвейерную) заливку, позволили ЛУКОЙЛу учесть конструкционные особенности двигателей самых разных автомобилей, в том числе в спортивной комплектации.

GENESIS RACING 5W-50 — универсальное синтетическое моторное масло для спортивных автомобилей, в т. ч. оборудованных турбонаддувом или турбокомпрессором. Его рецептура, адаптированная к высокотемпературным режимам эксплуатации, включает базовые масла IV и V группы по API (PAO & Esters). GENESIS RACING — один из самых «молодых» продуктов линейки LUKOIL GENESIS. Масло разработано в 2019 году, а с 2020 года поставляется в дилерскую сеть и официальный интернет-магазин ЛУКОЙЛ.