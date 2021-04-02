Почему воют коробки АВТОВАЗа (и почему с этим ничего не сделать)

Компания устанавливает дорогой испытательный стенд, но это, скорее всего, не поможет.

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Машину с вазовской коробкой передач не спутаешь ни с какой другой. Подвывание КП особенно заметно при движении на второй и третьей передачах — его слышат все сидящие в салоне, а то и проходящие по улице.

Интересно, что воют коробки по-разному. Кому-то достается экземпляр с почти нормальным уровнем шума — его за двигателем почти не слышно. А бывает, наоборот, вой от коробки чрезмерный. Причем экспериментировать с маслами, разными по цене и по вязкости, бесполезно. Скорее всего, проблема в качестве основных деталей — прежде всего шестерен.

Неселективный подбор

В технике часто встречаются решения, когда детали, работающие в паре, подбирают друг к другу для оптимизации зазоров. Простой пример — поршень и цилиндр двигателя. Измерив одну из деталей, вторую подбирают к ней. Это называется селективной сборкой. А в вазовских коробках передач шестерни, имеющие недостаточную точность исполнения, собраны в случайном порядке — вот и получаются из таких пар как «тихони», так и «любители повыть».

Высокая точность

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Недавно стало известно, что АВТОВАЗ планирует потратить миллиарды на испытательный стенд для коробок передач, на котором будет измеряться шумность работы агрегата. На заводе хотят изучать шумы уже собранной коробки передач. Дело вроде бы стоящее, но что-то слабо верится, что в условиях, когда надо давать план, отдельные агрегаты, шумящие больше обычного, будут отправлять в утиль.

Финансировать, по-хорошему, нужно модернизацию производства деталей для коробки передач. Важно точно изготовлять валы, шестерни, картеры и применять высококачественные подшипники . Когда все детали будут изготавливать с высокой точностью, собранная коробка выть не будет.

Локализация «французов»

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Другой выход — полный переход на французскую коробку передач JR5. У нее большой запас прочности и ресурс, и она может переваривать крутящий момент двигателя до 200 Н·м. Коробка прекрасно стыкуется с вазовским двигателем, что подтверждает ее установка на дорогие комплектации Лады Весты с мотором ВАЗ-21179 объемом 1,8 л — на более простые машины ее не ставят из-за цены. Возможно, дешевле локализовать производство французской коробки передач на ВАЗе, чем готовиться въехать в пятое десятилетие переднеприводных машин ВАЗ на подвывающем агрегате.

И немного об истории коробок ВАЗа

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КП для переднеприводного семейства была спроектирована на рубеже 70–80 годов прошлого столетия — для ВАЗ-2108. И все коробки передач, вплоть до настоящего времени, имеют те же базовые размеры и основные конструктивные решения. Конечно, модернизаций было много: например, еще в прошлом веке добавили пятую ступень. Самая свежая модернизация (ей немного меньше десяти лет) — внедрение тросового привода управления.

Долговечность вазовских коробок всегда была лотереей. Некоторые экземпляры выходили из строя, проработав не более 50 000 км, а особо удачливым владельцам попадались экземпляры, которые ходили без проблем более 150 тысяч.