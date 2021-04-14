Peugeot против Peugeot: тест двух новых кроссоверов

Начались продажи обновленных переднеприводных Пежо моделей 3008 и 5008. С лица — близнецы-братья, все отличия — за передними дверьми. 5008-й длиннее, вместительнее и дороже на 190 тысяч рублей.

Что общего

1. Моторы остались прежними (на нашем рынке)

Бензиновый мотор 1.6 турбо и двухлитровый дизель развивают одинаковую мощность 150 л.с. Но дизель более тяговитый — крутящий момент 370 Hм против 240 Нм у бензинки.

На бензиновые версии ставят 6-ступенчатый автомат, с двигателем на тяжелом топливе идет 8-скоростной. Обе коробки производства Aisin, обе передают тягу только на переднюю ось.

2. Внешность и салон — нанесли «косметику»

Изменения несущественные: французы не стали отходить от канонов классического рестайлинга. Передний бампер проще по форме и больше не делит фары надвое выступающими «клыками». Теперь «клыки льва» — ниспадающие ходовые огни-поворотники. Задние фонари стилистически остались прежними, но тройной след «когтей льва» теперь прорисован иначе.

Из новинок салона — выросший с 8 до 10 дюймов центральный дисплей, появились система ночного видения, отделка кожей наппа и деревянные вставки.

Космическая приборная панель, на удивление, лишена эргономических промахов. Дисплей на 10 дюймов в комплекте с навигацией вместо 8-дюймового — опция для любой версии. Стоит 30 000 рублей.

3. Едут одинаково сносно

Материалы по теме Обновленные Пежо 3008 и 5008 — начало продаж и цены

Обе тестовые машины — с дизелями, в максимальных комплектациях GT и всеми возможными опциями. Мотор неплохо везет, хотя и не герой на обгонах. Зато экономичен: в городе за 9–9,5 л/100 км, кажется, вывести его нереально.

Автомат работает адекватно, подвеска не слишком жесткая. А вот шумоизоляция оставляет желать лучшего (и это при том, что шины нешипованные). Система ночного видения работает без сбоев, но дальность невелика: субъективно — метров 200. Но она полезна, потому что LED-фары на удивление менее дальнобойные.

В чем разница

1. Третий ряд сидений (реальный, но бедный)

Для5008-го это не опция, а штатное оборудование. Сидеть взрослому на них терпимо. При росте 186 см колени даже чуть не доходят до спинки второго ряда. Правда, для этого средние сиденья придется сдвинуть максимально вперед. Так что семерых Peugeot 5008 повезет, но в тесноте.

Ни собственного управления микроклиматом, ни дефлекторов у пассажиров третьего ряда нет. У сидящего слева лишь розетка на 12 В, у правого — крошечный подстаканник. Подлокотники в обшивке бортов жесткие и куцые.

Легким движением одно или оба сиденья можно сложить — получите огромный багажник с ровным полом.

За разложенным третьим рядом остается место на пару чемоданов формата самолетной ручной клади.

2. Больше длина и база

Материалы по теме Обновленный Peugeot 5008: все изменения (небольшие)

Peugeot 5008 длиннее 3008-го на 194 мм и на 165 мм превосходит его по колесной базе. Если «в хвост» никого не сажать — на втором ряду королевский простор. Для груза места тоже значительно больше: 952 л против 591 л.

Для мелких вещей в удлиненной машине предусмотрены бардачки, карманы и ниши суммарным объемом 38 л, тогда как у 3008-го — 32 л.

Откуда взялись эти шесть литров? В Peugeot 5008 поднят пол в задней части салона. Это позволило устроить в ногах пассажиров второго ряда две ниши с крышками. Отличные тайники: при уложенных ковриках их вообще не видно.

Корма делает Peugeot 5008 похожим на грубый автобус. 3008-й намного изящнее и динамичнее.

3. Больше места во втором ряду (и посадка лучше)

В Peugeot 3008 стоит жестко закрепленный диван на втором ряду. Простор — умеренный: если удался ростом, периодически упираешься в пластмассовые накладки передних сидений.

Материалы по теме 10 главных автомобильных премьер весны

У 5008-го — три отдельных кресла с настройками по длине (хорошей) и углу наклона спинки (чисто символической). Благодаря этому здесь можно уместить троих детей в креслах. Или двоих, зато между ними хватит места взрослому.

Официальная характеристика сообщает, что на уровне локтей на втором ряду ширина в 3008-м составляет 1484 мм, а у его 5008-го — 1505 мм. И эта разница заметна!

В Peugeot 3008 заднее сиденье без регулировок, зато с подлокотником и подстаканниками. Peugeot 5008 предлагает три отдельных кресла с индивидуальными настройками. Обогрева нет нигде.

4. Разный уровень комфорта

Материалы по теме PSA и FCA официально объединились в Stellantis

Пассажиры среднего ряда в Peugeot 5008 получают собственный вентилятор для регулировки микроклимата. Но это не отдельный климат-контроль: регулировать температуру и тем более выставлять ее автоматическое поддержание нельзя. И, кстати, из-за установки вентилятора на 5008-м стал мельче центральный бокс под подлокотником.

На втором ряду установлены и столики в спинках передних сидений. Но подвешены они низко — даже люди среднего роста упираются в них коленями. И в столиках нет подстаканников, что неудобно — ведь в 5008-м нет центрального подлокотника, в котором традиционно располагаются подстаканники. Так что простор есть, комфорта бы побольше. Правда, в отличие от 3008-го в удлиненном кроссовере есть солнцезащитные шторки в дверях.

Фургончик Пежо Партнер калужской сборки мы рассмотрели тут.