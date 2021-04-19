Щётки стеклоочистителя AVTOPRIBOR: их выбрали 100 000 автомобилистов России

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Знаете, какой вопрос чаще всего задают нам автолюбители и профессионалы в области перевозок, ценящие безопасность в поездке?

Большинство из них интересуется: что именно в щётке стеклоочистителя влияет на качество очистки и как из большого количества предложений выбрать качественную и долговечную щётку, не переплачивая в два раза за «громкий» бренд?

Сегодня более 100 000 автомобилистов по всей России отдают предпочтение щёткам стеклоочистителя AVTOPRIBOR, которые производятся во Владимире на базе Научно-производственного комплекса «АВТОПРИБОР». И это, безусловно, правильный выбор.

Вы знали, что качество работы щётки во многом зависит не только от того, насколько грамотно спроектированы и выполнены ее детали, но и от особенностей используемой резиноленты? Именно процесс производства резиноленты специалисты называют самым ответственным и технологически сложным.

В процессе производства щёток AVTOPRIBOR резиновая смесь готовится по собственной уникальной рецептуре.

Обратите внимание, что для каркасной и бескаркасной щёток технология производства разная, что обусловлено их конструктивными особенностями. Для каркасных щеток резинолента производится путем прессования, а для бескаркасных — методом экструзии.

На высокотехнологичной линии прессования резинотехнических изделий работает 16 прессов. Они полностью обеспечивают необходимую геометрию и размер резинолнеты. Далее происходит нанесение графитового напыления, которое значительно снижает уровень шума и улучшает скольжение щётки по стеклу автомобиля.

Металлическая основа каркасной щётки AVTOPRIBOR состоит из нижних и верхних коромысел, которые изготавливаются путём штамповки. После сборки каркас направляется на специальную обработку для придания металлу защитных свойств. Сначала для защиты от коррозии заготовка проходит процесс цинкования, затем, чтобы закрепить защитный слой на поверхности детали, подвергается катафорезному грунтованию. В завершении наносится лакокрасочное покрытие. После такой серьезной обработки детали имеют гладкую поверхность в сочетании с улучшенной защитой кромок.

Важная деталь в каркасной щётке AVTOPRIBOR — резинодержатель. Это пружинный элемент, позволяющий равномерно прижимать резиноленту ко всему изгибу поверхности стекла. Он изготавливается на высокотехнологичной автоматической линии, которая производит одно изделие в секунду.

Изготовление бескаркасной щётки AVTOPRIBOR также начинается с процесса производства резиновой смеси, которая затем подается на линию экструзии длиной 100 метров. Экструзия — это технологический процесс, в ходе которого резиновая смесь продавливается через фильеру, а затем подвергается вулканизации. За сутки с конвейера может сойти до 500 километров резиноленты.

Щётки стеклоочистителя AVTOPRIBOR в обязательном порядке подвергаются всем необходимым видам испытаний для подтверждения качества выпускаемой продукции. Оценивается внешний вид, качество очистки, а также проводятся различные тесты, имитирующие реальные условия эксплуатации: воздействие повышенной и пониженной температур, прямых солнечных лучей, влажности, соляного и морского тумана, а также обильных снежных осадков. При испытаниях щётки AVTOPRIBOR выдерживают 750 тысяч циклов двойных ходов щётки по стеклу и до 200 часов проверки стойкости в соляном тумане.

Каркасные и бескаркасные щётки AVTOPRIBOR представлены в широком размерном ряду от 300 мм до 700 мм и оснащены универсальными адаптерами для установки на автомобили различных марок и моделей.

По отзывам потребителей, щётки стеклоочистителя бренда AVTOPRIBOR составляют достойную конкуренцию продукции известных мировых производителей и полностью отвечают всем мировым стандартам автомобильной промышленности.